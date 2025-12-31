River Plate acordó la compra de Giuliano Galoppo: los dos jugadores que dio a cambio

Giuliano Galoppo continuará en River Plate tras un acuerdo con el San Pablo (REUTERS/Cristina Vega)

River Plate se aseguró la continuidad de uno de los jugadores de su plantel para la próxima temporada y en las últimas horas acordó con el San Pablo de Brasil la transferencia definitiva de Giuliano Galoppo. La operación incluyó a otros dos futbolistas que continuarán sus carreras en el cuadro tricolor.

El acuerdo entre los clubes sudamericanos, según preciso el sitio Globo Esporte, incluye el pase de Galopppo al cuadro de Núñez y las fichas del lateral izquierdo Enzo Díaz y el delantero chileno Gonzalo Tapia para la institución brasileña. En la información difundida por San Pablo, se agrega que el club paulista retiene el 50% de los derechos económicos del ex mediocampista de Banfield, lo cual podría aportar dividendos en caso de una venta posterior.

Como parte de este entendimiento, San Pablo anunció que Enzo Díaz firmará un contrato válido hasta el 31 de diciembre de 2028, mientras que Tapia se vinculará con la institución hasta el 31 de diciembre de 2029. Ambos jugadores pasarán a tener el 60% de sus derechos económicos en manos del Tricolor, dejando abierta la posibilidad de que el club adquiera un 20% adicional de los derechos del atacante chileno antes del 30 de junio de 2027, si lo considera conveniente.

Enzo Díaz continuará como jugador del San Pablo FC (REUTERS/Thiago Bernardes)

El artículo del medio brasileño amplía que la adquisición de ese 60% en los derechos de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia equivale al 50% de la venta de Galoppo a River Plate, aunque, a solicitud del equipo argentino, las cifras involucradas permanecerán confidenciales. El reparto de los derechos económicos del mediocampista de 26 años quedará a partes iguales entre las dos instituciones, con vistas a capitalizar un eventual traspaso futuro.

Giuliano Galoppo y Enzo Díaz habían llegado previamente cedidos a sus respectivos destinos, condicionados por metas deportivas que activarían las opciones de compra. En el caso del defensor con pasado en Talleres de Córdoba, las condiciones se cumplieron y su pase al San Pablo quedó asegurado. Por el contrario, el surgido de Banfield no alcanzó el objetivo establecido por River Plate (disputó 35 partidos, con 7 goles), pero los clubes pactaron que la negociación sería definitiva de igual modo, según confirmaron fuentes del club paulista a Globo Esporte.

Gonzalo Tapia durante su presentación en River Plate en enero de 2025. Continuará en el San Pablo FC (Instagram @riverplate)

La negociación incluyó de forma destacada a Gonzalo Tapia, quien originalmente había llegado en calidad de préstamo por un año, hasta el 30 de junio de 2026, en una cesión que convenció al entrenador Hernán Crespo. El buen desempeño del atacante trasandino motivó su incorporación a título definitivo.

En cuanto al presente de River Plate, que se encuentra realizando la pretemporada en Buenos Aires bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, ya son tres los refuerzos contando a Galoppo y las recientes incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ambos provenientes del fútbol brasileño. El Millonario no se quedaría de brazos cruzados y tiene avanzadas las negociaciones para sumar al lateral izquierdo uruguayo Matías Viña, actualmente en Flamengo.

La necesidad de sumar una alternativa en el lateral izquierdo surgió tras la decisión de Gallardo de no contar con Milton Casco para la próxima temporada, por lo que el entrenador insistió a la dirigencia para reforzar esa zona. El conjunto de Núñez había intentado sin éxito incorporar a Julio Soler desde Bournemouth y a Alexandro Bernabei desde Inter, mientras que los sondeos por Román Vega (Zenit), Ángelo Martino (CSKA Sofia) y Elias Báez (San Lorenzo) tampoco prosperaron ni avanzaron a instancias formales.

Matías Viña, el lateral uruguayo del Flamengo que busca River Plate (Ruano Carneiro/Alamy Live News (Grosby)

La opción de Viña tomó fuerza en los últimos días, impulsada por el interés del futbolista en ser dirigido por Gallardo y por la voluntad de Flamengo de desprenderse de un futbolista que dejó de ser prioridad. El club brasileño aceptaría darlo a préstamo con cargo y una opción de compra, pese a que en su momento gastó cerca de 8 millones de euros para sacarlo de Roma. Además, los cariocas lograrían liberar un cupo en su plantilla. El jugador, por su parte, prioriza sumar minutos en el semestre previo al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El marcador de punta es un habitual convocado por Marcelo Bielsa en Uruguay.