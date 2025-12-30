Los videos y fotos de la despedida del año de La Doce, la barra de Boca Juniors: la ostentación de las banderas robadas

El Jugador N°12 hizo el habitual asado de fin de año, con chicanas a River y otras hinchadas

Como suele ocurrir en cada fin de año, La Doce se reunió en una quinta de Ezeiza y despidió el año a pura ostentación. La barra de Boca Juniors hizo el habitual asado de fin de año y mostró los trapos característicos del Jugador N°12, además de las banderas robadas a otros clubes. Varias de éstas pertenecen más a filiales que a las que se muestran en el centro de cada popular de la República Argentina, pero según los propios integrantes de La Doce, “fueron ganadas en combates barras contra barras, no a hinchas comunes” como es la acusación de los rivales cada vez que se muestran este tipo de trapos. Por supuesto, no faltó la percusión y los cánticos contra el rival de toda la vida.

El grupo domina el paravalanchas del Xeneize desde hace una década, cuando un pacto realizado también en Ezeiza, en ese momento en el restaurante El Mangrullo, puso en la cima del poder nuevamente al tándem Rafael Di Zeo y Mauro Martín, dejando fuera de juego a Cristian Fido De Vaux, que la había gobernado desde 2013. Poco tiempo después esa dupla se convertiría en un terceto con el ingreso de Marcelo el Manco Aravena, líder de la facción Lomas de Zamora que vive y tiene un comedor comunitario también en Ezeiza.

(X)

En materia deportiva, no fue una temporada exitosa ni mucho menos. Boca Juniors volvió a cerrar un año sin títulos, aunque con la salvedad de que logró la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Un detalle no menor a la hora de los ingresos que le pueden significar al grupo, que no sólo factura con los negocios del merchandising propio y las réplicas del oficial, los puestos de comida y bebida, los traslados a la Copa Argentina y lo que se jugó del repechaje de la Libertadores ante Alianza Lima sino sobre todo con el inmenso negocio de seguir metiendo turistas e hinchas comunes en cada partido de local.

Esta año, además, fue el segundo luego de que apostaran por negocios ciento por ciento legales como el restaurante Jugador Número 12, en Puerto Madero, que si bien lo administra el grupo gastronómico Avalos-Bodda le deja ingentes ingresos a la barra por el alquiler de la marca, que tiene registrada a nombre de Rafael Di Zeo y de su pareja. En 2024, Rafa hizo también cenas shows a 100.000 pesos el cubierto contando anécdotas de la barra a salón lleno. Un negoción que se potencia también con la venta de su propia marca de indumentaria, RD. Este filón de la ropa también lo vio Marcelo Aravena que sacó su línea “Siempre Mono, Nunca Sapo”, frase que siempre identificó a su sector en La Doce.

(X)

Vale recordar que sobre Rafa Di Zeo pesa una restricción administrativa de concurrencia a espectáculos futbolísticos impuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional que por entonces encabezaba Patricia Bullrich. Desde el Ministerio le impusieron la pena máxima por tiempo indeterminado al líder de la barra y otros 57 hinchas que viajaban al partido en Córdoba con 4 armas cargadas y escondidas. “Trabajamos para que los violentos no entren en las canchas argentinas ni en las de ningún país”, aseguró Patricia Bullrich en su momento.

La medida fue publicada el 7 de mayo de 2024 a través de la Resolución 327/2024. Allí, el Gobierno aplicó la “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional para 58 personas, entre los que está incluido el líder de La 12.

Di Zeo y otros 57 barras de Boca fueron vetados para ir a la cancha por “tiempo indeterminado”

Ya le había aplicado prohibición a Di Zeo durante la Presidencia de Mauricio Macri, cuando le quitó la potestad a los clubes y el Ejecutivo se hizo cargo de restringir el acceso a los que consideraba indeseables y tuvieran un proceso judicial. Pero entonces lo sancionó por cuatro años, medida que se renovó durante el mandato de Alberto Fernández como presidente hasta que el líder de La Doce terminó absuelto en las dos causas que tenía en Tribunales: como instigador de un doble homicidio en la interna en 2013 y por encubrimiento agravado. Apenas pasó eso pudo volver a las canchas, en abril de 2023.

MÁS FOTOS DE LA DESPEDIDA DE AÑO DE LA DOCE:

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)