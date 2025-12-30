Deportes

La sorprendente decisión que tomó el Liverpool con su cuerpo técnico: “Es una gran frustración”

El conjunto inglés despidió a una pieza clave dentro de la estructura del entrenador Arne Slot. Las razones

Briggs habla con Gakpo durante
Briggs habla con Gakpo durante su paso por los Reds (REUTERS/Phil Noble)

El Liverpool decidió despedir a Aaron Briggs, asistente técnico encargado de las jugadas de pelota parado, debido al bajo rendimiento mostrado en ese aspecto durante la presente temporada de la Premier League. El equipo inglés ha registrado la cifra más alta de goles encajados por acciones a balón detenido en la liga, con doce tantos recibidos, y sólo ha conseguido tres anotaciones a su favor de esta manera.

Esta estadística incluye tiros libres y saques de esquina. Incluso si se compara con otras grandes ligas de Europa, el equipo dirigido por Arne Slot exhibe un balance muy bajo en este rubro. Pese a que el club ha encadenado tres victorias recientes y recuperó su lugar en la vanguardia de la tabla de posiciones (ingresó en el top 5), la preocupación en el entorno persiste por la debilidad mostrada en este tipo de acciones. En la última victoria ante Wolverhampton, el Liverpool volvió a recibir un gol por esta vía.

La salida de Briggs, quien asumió la función de entrenador de jugadas a balón parado a mediados de 2024, se comunicó oficialmente el martes por la mañana mediante un anuncio del club: “El Liverpool FC puede confirmar que Aaron Briggs ha dejado su puesto como entrenador de jugadas a balón parado del primer equipo masculino”. Este alejamiento está vinculado a la ineficacia detectada en la preparación y el análisis de estas situaciones, lo que llevó a la directiva a considerar la situación insostenible y avanzar en su reemplazo.

El propio Arne Slot se pronunció sobre la importancia de mejorar en esta tarea. El orientador subrayó el creciente impacto de estas acciones dentro del campeonato: “Sé lo importante que es el juego aéreo, cada vez es más, y por eso estamos tan molestos con nuestro récord actual. Es una gran frustración estar donde estamos esta temporada porque a mitad de la temporada pasada, cuando ganamos la liga, no habíamos encajado ni un solo gol a balón parado”.

Desde el vestuario, el capitán Virgil Van Dijk aportó su visión tras el triunfo ante Wolverhampton. “Hemos defendido muy bien muchas jugadas a balón parado. Pero lo cierto es que hemos encajado demasiados goles así y nos duele. Tenemos que mejorar eso. Se trata de repetición, entrenamiento, análisis... Diría que al menos el 75% de las veces, o incluso más, ni siquiera se trata del primer contacto, sino de la segunda fase, la que es decisiva”, expresó el defensor neerlandés, remarcando la necesidad de concentración y preparación específica en cada segmento de este tipo de jugadas.

Aaron Briggs acompañaba a Slot
Aaron Briggs acompañaba a Slot en el Liverpool desde 2024 (REUTERS/David Klein)

Actualmente, el Liverpool ostenta 32 puntos al cabo de 18 jornadas de la Premier League. La distancia respecto a los líderes es considerable: el equipo se encuentra siete puntos por detrás del Aston Villa, nueve del Manchester City y diez del Arsenal. La incorporación de un entrenador especializado en jugadas de balón parado respondía a una tendencia en el fútbol de élite, donde los equipos buscan maximizar ventajas en cada detalle táctico. La salida de Briggs marca un ajuste en la gestión y en las expectativas institucionales del club.

Dentro del propio club, el desafío es claro: el Liverpool aspira a competir en lo más alto de la tabla, como en la temporada pasada, pero lograrlo dependerá de revertir radicalmente sus resultados en uno de los factores más determinantes en el fútbol actual.

