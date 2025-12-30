Deportes

El asombroso récord que logró el Mundial 2026 seis meses antes de su inicio

La FIFA registró más de 150 millones de solicitudes de entradas, 30 veces por encima de la oferta total de boletos

El trofeo que Argentina buscará
El trofeo que Argentina buscará defender y con el que sueñan las 48 selecciones (REUTERS/Mandel Ngan)

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ha marcado un hito incluso antes de disputarse. En apenas dos semanas desde la apertura de la venta oficial de entradas, la FIFA registró más de 150 millones de solicitudes provenientes de aficionados de más de 200 países, excediendo por 30 veces la oferta total de boletos disponibles, estimada entre seis y siete millones. La brecha entre demanda y oferta es inédita en la historia de los grandes eventos deportivos.

El torneo de 2026 también será el primero en realizarse de forma simultánea en tres países y contará con una cifra récord de 48 selecciones participantes, las cuales disputarán 104 partidos en 16 ciudades sede del continente norteamericano. La mayor cantidad de solicitudes procede de Estados Unidos, seguido por Alemania y el Reino Unido. La FIFA destacó que la demanda actual supera 3,4 veces la suma total de espectadores presentes en los 964 partidos celebrados durante las 22 ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

El sistema de venta vigente es un sorteo global de selección aleatoria abierto hasta el martes 13 de enero de 2026. Aquellos interesados deben tener un “FIFA ID”, iniciar sesión en la plataforma FIFA.com/tickets y registrarse, independientemente de su participación previa en otros sorteos. El orden en que se presente la solicitud dentro del periodo no afecta la probabilidad de resultar seleccionado. Una vez cerrada esta fase, la FIFA realizará el sorteo y quienes no sean favorecidos tendrán nuevas oportunidades en etapas posteriores. Además, se contempla un cupo de entradas específicas para federaciones nacionales, como la AFA en el caso de Argentina, bajo criterios y procedimientos definidos por cada organización miembro.

Para la fase de grupos, los tickets más caros alcanzan los USD 700, mientras que los más accesibles cuestan USD 140. El precio promedio durante la etapa de grupos es de USD 200, sube a USD 237 en dieciseisavos de final, a USD 294 en octavos, a USD 680 en cuartos y llega a USD 918 en semifinales. Para la final, programada el 19 de julio en Nueva Jersey, el boleto más barato costará USD 4.185, mientras que el más costoso alcanzará USD 8.680.

Ante el debate por los precios, la FIFA implementó una medida excepcional: ofertar en cada partido 1.000 entradas especiales a un valor reducido de USD 60 cada una, incluyendo la final. Esta cifra representa apenas el 1,6% de la capacidad total de los estadios y que será distribuida a través de las federaciones nacionales.

El presidente del máximo organismo, Gianni Infantino, defendió públicamente la política de precios y enfatizó la magnitud del fenómeno. Durante la Cumbre Mundial del Deporte en Dubái, declaró: “En quince días recibimos 150 millones de solicitudes de entradas. Esto demuestra el poder de convocatoria del Mundial”. Asimismo, afirmó que esta edición “promete ser el mayor espectáculo inclusivo del planeta” y que la extraordinaria respuesta “es una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados”.

Más allá de la asistencia presencial, el alcance del evento será global. Se prevé que alrededor de seis mil millones de personas sigan los partidos por televisión en todo el mundo, y que los ingresos generados superen los USD 10.000 millones, cifra que Infantino garantizó será reinvertida en el desarrollo internacional del fútbol.

Con la pasión de millones de seguidores y marcas históricas ya superadas, el Mundial 2026 se perfila como una cita destinada a dejar huella reuniendo a la comunidad futbolística internacional en una celebración de alcance mundial.

