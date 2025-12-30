Destino Top 100: quiénes son los tenistas argentinos que buscarán explotar en el circuito durante 2026

Román Burruchaga, Alex Barrena y Lautaro Midón tienen entre 21 y 23 años y comparten una ilusión: estrenarse en la élite del circuito ATP

El tenis argentino cerró 2025 con un panorama alentador en materia de recambio. Tras un año de crecimiento sostenido en el circuito Challenger y con presencias cada vez más frecuentes en cuadros de ATP y Masters 1000, varios jugadores aparecen como las grandes apuestas nacionales para irrumpir por primera vez en el Top 100 del ranking mundial durante 2026.

Román Burruchaga, Alex Barrena y Lautaro Midón son tres perfiles distintos que comparten el mismo objetivo: confirmar el salto de calidad y asegurarse un lugar entre la élite.

La edad promedio de ingreso al Top 100 en la última década rondó los 22, 23 años. En 2025 hubo 20 debutantes en la lista y, pese a que la Argentina terminó la temporada con siete exponentes, ninguno estrenó ese cartel. Hubo, en cambio, un debut en el Top 50: Camilo Ugo Carabelli, que cerró el año en el puesto 49.

Román Burruchaga: el proyecto más maduro

Burruchaga es quien llega con el impulso más firme. El porteño de 23 años atraviesa el mejor momento de su carrera tras una temporada que lo consolidó como uno de los nombres fuertes del Challenger Tour.

Todo empezó en enero, cuando consiguió su primer título de la categoría en Piracicaba, Brasil. Ese logro fue el punto de partida de una racha destacada: sumó otros dos títulos -en Buenos Aires y Costa do Sauipe- y otras tres semifinales. Mostró consistencia y un salto en su madurez competitiva.

Román Burruchaga está 105° en el ranking de la ATP (Fuente: Prensa AAT)

El gran golpe de la temporada llegó en Roma, donde superó la clasificación y logró su triunfo más resonante: venció al italiano Lorenzo Sonego, entonces Nº44 del mundo, en su debut absoluto en la gira europea de polvo de ladrillo. Semanas después, alcanzó por primera vez los cuartos de final de un ATP, en Gstaad, señal clara de que su techo aún está lejos.

El año lo cerró en el puesto 105, con margen para escalar en los primeros compases de 2026. Aunque deberá defender los 100 puntos obtenidos en Piracicaba, el resto del calendario temprano lo favorece: tiene espacio para sumar fuerte en la gira sudamericana. Y todo indica que su ingreso al Top 100 es cuestión de tiempo.

Alex Barrena: de la explosión inesperada al sueño grande

Si hubo un nombre que sorprendió en el tenis argentino durante 2025, ése fue Alex Barrena. El porteño, nacido en octubre de 2002, inició el año en el puesto 565 y lo cerró en el 191, producto de un ascenso meteórico respaldado por resultados contundentes.

Barrena conquistó sus primeros dos títulos Challenger, en Tucumán y Santa Cruz, y llegó a otras dos finales, en Villa María y Buenos Aires. A eso se sumó un título del M15 de Warmbad Villach, que consolidó su salto de confianza y ritmo competitivo.

Su estilo ya despierta comparaciones con una leyenda: Guillermo Coria. Barrena se toma el paralelismo con humor y cautela: “Me lo dicen bastante, y muy seguido. Es imposible compararme”, admitió entre risas. Sin embargo, su velocidad, su timing para defender y la calidad de sus contraataques lo convierten en uno de los jugadores más atractivos de ver entre los jóvenes del país.

Con 23 años recién cumplidos y proyección para seguir escalando, 2026 será la temporada clave para dar el salto hacia las qualies de Grand Slam y, si mantiene el ritmo, acercarse por primera vez al Top 100.

Alex Barrena durante la edición 2025 del Challenger de Buenos Aires

Lautaro Midón: juventud, proyección y un cierre de año que ilusiona

El tercero en la lista es Lautaro Midón, de 21 años y que continúa construyendo su camino hacia el profesionalismo pleno.

El correntino cerró el año en el puesto 232, tras un progreso notable: comenzó 2025 en el 394, lo que refleja una mejora sostenida acompañada de resultados determinantes.

Este año alcanzó la final del Challenger de Temuco, sumó 34 puestos más sobre el cierre de la temporada y fue distinguido con la Beca Galperín al Mérito, otorgada junto con la Asociación Argentina de Tenis (AAT), al convertirse en el argentino Sub 21 que más puntos sumó en torneos disputados en el país. Un reconocimiento que subraya su potencial y consistencia.

Desde su debut profesional en 2021, Midón acumula seis títulos, un dato que confirma su capacidad para competir cada vez que encuentra ritmo y continuidad. En 2026 irá por dos objetivos claros: sus primeras conquistas en el Challenger Tour y un salto que le permita acceder a las qualies de los Grand Slams, la puerta de entrada al circuito grande.

Lautaro Midón es una de las promesas del tenis argentino

Un 2026 con licencia para soñar

Hay otros jugadores que, pese a tener edades más avanzadas, también comparten la ilusión de sumarse al Top 100 por primera vez. Marco Trungelitti (35 años y 131° del ranking), Juan Pablo Ficovich (28 y 161°) y Federico Gómez (29 y 183°) son los abanderados de ese sueño.

El tenis argentino inicia la próxima temporada con expectativas renovadas. Con jugadores que representan distintos estadios de desarrollo, pero están unidos en una misma dirección: meterse entre los mejores 100 del mundo, un escalón que puede cambiar para siempre la proyección de sus carreras.

Si sostienen lo hecho en 2025, la Argentina podría sumar nuevas presencias en el Top 100 y fortalecer una camada que ya empieza a reclamar su lugar en la élite.