Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

El defensor Dean Huijsen visitó el centro Fame Park, el cual alberga 500 animales de 150 especies diferentes

Durante sus vacaciones navideñas en Dubái, el defensor del Real Madrid, Dean Huijsen, protagonizó una visita que captó la atención internacional después de que su padre compartiera imágenes en las que se ve al futbolista participando en diversas actividades con animales exóticos en el exclusivo zoológico privado Fame Park.

El momento que más repercusión generó fue el desafío de fuerza entre el futbolista y un gran felino, donde ambos sostienen una cuerda a través de los barrotes de una jaula. La publicación fue replicada ampliamente en redes sociales generando múltiples reacciones.

La estancia de Huijsen en Fame Park incluyó interacciones con una variedad de especies. Según las imágenes y videos difundidos, se lo observa en contacto con monos, osos, serpientes, tigres, reptiles y hasta un águila. La visita formó parte de su descanso en el país del Golfo Pérsico, un destino elegido por numerosas figuras del deporte durante el receso de fin de año, entre ellos Lamine Yamal, Jude Bellingham y Vinicius Jr, entre otros.

El jugador posó con distintos
El jugador posó con distintos animales

El futbolista se mostró sonriente y disfrutando de las actividades con todo tipo de animales: desde medir su fuerza con un tigre a dar de comer a cocodrilos, osos o carpinchos. Fame Park es propiedad del empresario emiratí Saif Ahmad Belhasa y funciona bajo un régimen de acceso restringido. Solo es posible ingresar mediante invitación personal de su dueño, quien también preside el Saif Belhasa Group.

El recinto, catalogado en su sitio web como una “granja privada” o “santuario”, alberga aproximadamente 500 animales de 150 especies diferentes. La lista de visitantes se compone de celebridades y deportistas reconocidos a nivel mundial como los futbolistas Vinícius Júnior, Thibaut Courtois, Luka Modric, Achraf Hakimi; la cantante Mariah Carey, el boxeador Anthony Joshua, y otras personalidad como Blac Chyna, Ne-Yo, Jason Derulo, Shilpa Shetty, Andrew Tate y MyWether JRA.

El recinto se encuentra en
El recinto se encuentra en Dubai

Durante el recorrido por Fame Park, Huijsen alimentó y acarició a varios ejemplares, sumándose a una tendencia creciente entre futbolistas y personajes públicos que optan por este tipo de experiencias durante sus viajes. Entre los momentos destacados, el español de origen neerlandés se acercó a animales como pumas, hienas y carpinchos. Una de las escenas más llamativas corresponde al momento en el que alimenta all roedor más grande del mundo y uno de los favoritos entre los niños en la actualidad. El propio jugador también posó con una pitón, un pequeño cocodrilo y compartió instantes con lémures.

Hay que destacar que el centro no está abierto al público general, lo que refuerza su carácter exclusivo y restringido solo a invitados de alto perfil. Las publicaciones de Huijsen se sumaron a una serie de contenidos que habitualmente difunden celebridades que acceden a Fame Park.

Varios jugadores visitaron el recinto
Varios jugadores visitaron el recinto

El caso de Dean Huijsen en Dubái evidencia la tendencia de figuras públicas a elegir experiencias privadas y exclusivas durante sus vacaciones, accediendo a recintos donde la interacción con animales exóticos es una de las principales atracciones.

Sin embardo, su visita, despertó algunas reacciones negativas entre los usuarios que vieron las imágenes del futbolista de la selección de España. “Maltrato animal”, escribió un aficionado al ver los videos. “Contribuyendo al maltrato animal” y “Promoviendo el maltrato animal para ricos”, también se pudo leer en la publicación. Otros, en tanto, bromearon acerca de su paso por el recinto: “Que entrene fuerza con los felinos, que le hace falta”, “El Real Madrid sin centrales y Dean al lado de un tigre, Dios mío” o “Todavía te necesitamos en Madrid, no te lesiones”, escribieron en las redes sociales.

El defensor se sentó junto
El defensor se sentó junto a un tigre
La estrella del Real Madrid
La estrella del Real Madrid compartió momentos con los animales
El futbolista alimentó a algunos
El futbolista alimentó a algunos alnimales durante su visita

