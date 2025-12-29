Julio Grondona y Chiqui Tapia: dos presidentes de AFA con la suma del poder, pero con estilos bien diferentes

Claudio Tapia y Julio Grondona

La investigación sobre presunto lavado de dinero que podría incluir a la actual conducción de la AFA y su vínculo con testaferros se produce en el umbral de lo que será la defensa del título de la selección argentina en el próximo Mundial a jugarse el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. En ese camino, el presidente de la Casa Madre del fútbol argentino, Claudio Chiqui Tapia cumplirá nueve años al frente de la entidad que ahora quedó en el centro de las miradas de la opinión pública y la justicia.

Justamente, el hombre que preside la AFA desde 2017 es el segundo con mayor tiempo en el cargo detrás de Julio Grondona, quien se mantuvo durante 35 años y cuatro meses al frente de una Asociación que creció con el paso del tiempo, lo mismo que la figura de aquel encargado de una ferretería ubicada en el corazón del barrio de Sarandí. Don Julio, el mote que muchos dirigentes usaban para nombrar al histórico mandamás del fútbol argentino, se convirtió en una personalidad clave para el crecimiento del deporte más popular del mundo.

Grondona llegó a ser vice de la FIFA sin saber hablar inglés -como siempre destacaron en su entorno-, acumuló poder en sus más de tres décadas, pero no se lo vio ostentar nunca en sus años como el máximo referente del fútbol local. Es más, en los pasillos de la AFA, una frase se hizo famosa en las entrañas del icónico edificio de Viamonte: “Pavo real”. Esa era la denominación que se le adjudicaba a los que alardeaban con su fortuna, con autos de lujo o querían mostrarse con poder al entrar al recinto.

Grondona era una persona de gustos simples. Era fanático de las galletitas “boca de dama” para tomar en la merienda sentado en su oficina. A su alrededor exigía lo mismo. Por eso, no le temblaba la mano si tenía que despedir de su puesto a personas cercanas, como así sucedió a lo largo de su extensa carrera en la AFA, por actitudes ostentosas como organizar casamientos fastuosos.

A diferencia del personaje que sostuvo al entrenador Carlos Bilardo cuando el por entonces Gobierno de Raúl Alfonsín pidió su cabeza antes de la conquista de la segunda estrella de la mano de Diego Maradona en el Mundial de México 86, Tapia todavía no acumuló el poder que supo tener Grondona a nivel sudamericano o global. Si bien se lo vio cercano a Gianni Infantino después de la consagración en la Copa del Mundo de Qatar 2022, tuvo problemas en los comienzos de su relación con Alejandro Domínguez, sobre todo después de los reclamos por el arbitraje en la semifinal ante Brasil en la Copa América 2019. Ahora, eso cambió de manera abrupta y el titular de la Conmebol es un fiel defensor de la tarea de Chiqui en la AFA.

Chiqui Tapia en el Congreso de FIFA en Qatar junto a Gianni Infantino

La historia marca que el histórico dirigente fue trascendental para el crecimiento de la entidad que rige los destinos del fútbol en el mundo. A partir de 1998, tras hacerse cargo de la Comisión de Finanzas en la FIFA, lideró una recuperación que fue decisiva: de tener un pasivo de 11 millones de dólares, Grondona ayudó a que las arcas de la federación alcanzaran ganancias por USD 10 mil millones.

Es más, los vínculos políticos desde la primera hora de Tapia son mucho más marcados que los que supo tener Grondona hasta su muerte, pocas semanas después del Mundial de Brasil 2014, donde la selección de Alejandro Sabella quedó a un paso de la consagración. Por ejemplo, es conocida la relación del actual titular de la Asociación del Fútbol Argentino con Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Ese vínculo le permitió a la Casa Madre del fútbol poder hacerse del estadio Único en La Plata, que se transformará en un lugar exclusivo para las selecciones y definiciones de campeonatos.

En la Asamblea General Ordinaria del 2025, la AFA aprobó el cambio de nombre del estadio que a partir de ahora pasará a llamarse “Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo” y será refaccionado en los próximos meses tras un acuerdo con la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El plan es que el escenario sea modernizado de forma completa para estar en la élite del país y pueda tener diferentes utilidades a partir de 2026.

“Además de ser la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, también se van a poder jugar instancias en etapas definitorias de los torneos de la liga, Copa Argentina y también para cuando algún club de los que sabemos que tienen en carpeta modificaciones edilicias en sus estadios, lo puedan utilizar, como los casos de Estudiantes de La Plata y otros clubes que van a realizar obras el año próximo”, explicó Tapia ante los directivos del fútbol argentino. En este sentido, hay que remarcar que el propio Kicillof fue quien nombró a Tapia como presidente del Ceamse (Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado).

Grondona durante el homenaje a Maradona (FotoBaires)

En el caso de Grondona, se mantuvo en la AFA a pesar del intento de Carlos Menem de sacarlo de su cargo durante la década del 90, situación que llevó al por entonces titular de la FIFA Joao Havelange a sugerir al riojano no impulsar una salida que complicaría el futuro de la Selección en las Eliminatorias. “La política queda en la puerta de Viamonte”, era una de sus frases de cabecera. Sí aprovechó el final del contrato con el Grupo Clarín en 2009 para impulsar Fútbol para Todos, el programa que transmitió por la TV abierta los partidos de Primera División y de la segunda categoría del fútbol doméstico.

“Todos piden” y “Si cedo con uno, me vienen todos”, eran frases recurrentes en el día a día de Grondona presidente para mantener la estructura del fútbol en medio de las presiones políticas. Hay una anécdota que lo refrenda. Cuenta la leyenda que una poderosa empresaria se apersonó en su oficina en la década del 80 con una propuesta. “Dígame cuánto cuesta afiliar a mi equipo a la AFA, la cifra no importa”, planteó. Sin embargo, se fue con una certeza: el club siguió disputando solo los Nacionales.

En la actualidad, justo uno de los focos sobre el funcionamiento interno de la AFA es la cantidad de clubes que fueron afiliados (cinco) en los casi nueve años de la nueva gestión. Nombres como los de Mercedes en 2022, equipo del que es socio del Senador Nacional Wado de Pedro, o el caso de Camioneros de Hugo Moyano, ex suegro de Tapia, evidencian una conexión política marcada de la actuación conducción que hoy tiene al predio de Ezeiza como oficina central. Sobre todo cuando equipos de gran historia, como por ejemplo Talleres y Belgrano de Córdoba, no están directamente afiliados a la entidad.

Otra diferencia marcada: a Don Julio no le gustaban las redes sociales. Recién les abrió la puerta en 2014, cuando la FIFA exigió, en la previa del Mundial, que los participantes las tuvieran. Pedía a diario que le enviaran los recortes de los diarios en los que hablaban de fútbol o de la AFA, estuviera en el papel que estuviera. Tapia las exprime. Un ejemplo cabal es la foto-cábala tomando mate con Messi y De Paul antes de los partidos de la Selección. A los posteos les añade citas que emanan la chispa que tiene impacto en las redes, por ejemplo, “aura”. Al contrario, Grondona no se sacaba fotos con los jugadores, casi que no pisaba el vestuario, que era un lugar “sagrado” y de los futbolistas. La Pulga sí representaba una debilidad para el fundador de Arsenal. Lo quería “como un padre”. El astro del Inter Miami viajó desde Barcelona para participar de su funeral.

En medio del escándalo que desató la sanción a Estudiantes de La Plata, su presidente Juan Sebastián Verón y a los futbolistas implicados por el pasillo contra Rosario Central luego del título que le otorgaron la AFA y la Liga al Canalla, surge otra diferencia. Los reglamentos en el inicio del torneo, en la era Grondona, no se modificaban. Si se definía un cambio de formato, era antes de que rodara la pelota. Lo mismo con los descensos.

Frente al escenario de los controvertidos arbitrajes, el manejo del Colegio de Árbitros (Grondona estuvo a cargo desde 2010) y el funcionamiento del Tribunal de Disciplina fueron pilares en la gestión de Don Julio para reducir polémicas, que existieron, pero en los últimos tiempos se tornaron recurrentes.

Grondona “vivía” en Viamonte; Tapia trasladó el poder central al complejo de Ezeiza, donde Don Julio soñaba con terminar el edificio principal para que el mundo de la pelota tuviera allí su sede. El ex referente de Independiente era cultor del perfil bajo, hablaba poco. Chiqui sale en la foto del campeón. Dos estilos de conducción bien diferentes.