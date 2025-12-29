El particular ritual con un globo de una figura tras marcar un gol con su equipo que recorre el mundo

*La celebración de Nkunku que se hizo viral en Italia

La singular costumbre de Christopher Nkunku de inflar un globo tras sus goles cobró relieve en la Serie A cuando el delantero francés, que se incorporó al Milan, firmó su primer doblete en el fútbol italiano. Dicha celebración tiene un trasfondo personal: adoptó este gesto, que ya repitió en los equipos anteriores donde jugó, en honor a su hijo, tal como él mismo relató después del triunfo contra el Verona por 3-0.

El ritual despertó la curiosidad de la afición italiana, pues hasta ahora solo había sido visto en Alemania en su paso por el RB Leipzig y brevemente en Inglaterra cuando militó en el Chelsea. Tras convertir el primer de sus dos tantos (un penal cedido por Luka Modric a instancias del entrenador Massimiliano Allegri), Nkunku sorprendió al estadio sacando un globo rojo y extendiendo los brazos junto a sus compañeros. Consultado sobre la ausencia de la celebración en su segundo gol de la noche, el propio delantero aclaró: “Solo inflo un balón por partido porque si marco dos o tres veces, las celebraciones son con el equipo”.

El delantero debutó en la Serie A con goles tras tres meses de sequía desde su llegada al Milan, condición que acentuó el significado de este festejo. El equipo milanista atraviesa un momento delicado en el ataque: las lesiones apartaron a Rafael Leao y Santi Giménez, lo que permitió a Nkunku encadenar cinco titularidades. El propio Modric, tras el triunfo, elogió el esfuerzo de su compañero y destacó: “Christopher se merecía el gol. Se esfuerza mucho en los entrenamientos; sabemos que cuando los delanteros no marcan, no están contentos. Esperamos que este gol le dé mucha confianza, porque sabemos el gran nivel que tiene. Estamos aquí para ayudarlo y darle todo lo que necesita. Nos alegramos por él”.

La celebración de Christopher Nkunku tras marcar dos goles para el AC Milan (REUTERS/Daniele Mascolo)

Massimiliano Allegri tomó la decisión táctica de que Nkunku pateara el penal como un reconocimiento a su dedicación. El técnico valoró la sensibilidad del jugador: “Es un tipo muy sensible, hizo bien en lanzarlo; hay momentos en un campeonato en que es correcto hacerlo. El segundo gol lo marcó un auténtico delantero centro”, dijo el DT italiano.

La primera vez que Nkunku posó inflando un globo fue jugando para el RB Leipzig en la Champions League 2022 contra el Shakhtar Donetsk. Ese día, tras abrir el marcador y encaminar un triunfo por 4-0, extrajo de su calcetín un globo rojo, lo infló y extendió los brazos, cerrando los ojos para crear una instantánea que rápidamente se volvió viral. El fenómeno trascendió incluso a los estudios televisivos, donde comentaristas como Micah Richards y Jamie Carragher replicaron la pose. Desde entonces, el globo acompañó al futbolista en momentos clave, como cuando anotó en la final de la Copa de Alemania 2023 ante el Eintracht Frankfurt.

La explicación definitiva llegó de boca del propio Nkunku, quien reiteró que la celebración está dedicada a su hijo, apasionado de estos objetos. Aunque con el Chelsea empleó un globo azul y en Alemania uno rojo, la esencia permanece y ahora conecta a la hinchada milanista con una faceta íntima del futbolista, quien por fin se estrenó con goles en la liga italiana tras una espera de tres meses.

En lo que tiene que ver con el partido, el Milan se impuso por 3-0 sobre el Hellas Verona por la fecha 17 de la Serie A con una gran actuación del delantero de 28 años, que le permitió al equipo alcanzar 35 puntos y seguir de cerca a su clásico rival Inter, que venció al Atalanta y volvió a la cima del Calcio (36 unidades).

El primer tanto del encuentro llegó casi al término del primer tiempo, tras un tiro de esquina ejecutado por Christian Pulisic, quien empujó el balón en el segundo palo sin oposición. La necesidad de ambos equipos marcó el desarrollo: Milan buscaba sumar para acercarse al liderato, mientras que el conjunto visitante intentaba alejarse de las posiciones bajas de la tabla. En el segundo tiempo, Milan amplió la brecha, aprovechando los espacios generados tras la ventaja inicial. Nkunku convirtió un penal a los 48 minutos y, solo cinco minutos después, selló el marcador ante la imposibilidad de reacción del Verona.