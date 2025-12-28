Santiago Sosa mostró las secuelas en su rostro tras la operación por la grave fractura que sufrió durante un partido

*La jugada que terminó con el golpe de Rojo a Sosa

Santiago Sosa fue uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino durante 2025. Gracias a sus actuaciones, Racing llegó a instancias definitorias en la Copa Libertadores y el Torneo Clausura, donde el equipo de Gustavo Costas perdió la final ante Estudiantes de La Plata. Más allá de eso, el volante fue noticia durante la última parte del año por la grave lesión que sufrió en su rostro durante las semifinales del torneo continental ante Flamengo.

En las últimas horas, durante el casamiento de Agustín Almendra, que dejará de ser jugador de la Academia para pasar al Necaxa, de México, se vio a Sosa junto a García Basso. En la foto que subió la pareja del defensor, se puede ver cómo quedó el rostro del mediocampista con pasado en River Plate. Vestido de traje para la ocasión, en la imagen del número 13 de Racing se puede ver las consecuencias del golpe que sufrió de parte de Marcos Rojo en el duelo de ida ante el Mengao.

La fractura ocurrió en los instantes finales del encuentro en el estadio Maracaná. En la disputa aérea, Rojo impactó con su codo en el rostro de Sosa, que quedó tendido con una notoria inflamación y sangrado en el ojo derecho. A pesar del tremendo golpe, el volante solicitó seguir en juego durante los últimos minutos. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Quinta D’Or de Río de Janeiro y, tras ser observado durante la madrugada, obtuvo el alta al día siguiente, regresando con el plantel a Buenos Aires para la evaluación de especialistas.

Santiago Sosa mostró las secuelas de la operación en su cara

El parte médico oficial, difundido por Racing Club luego de la derrota ante Flamengo en Brasil, especificó: “Santiago Sosa fue trasladado anoche a un centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica”. Las autoridades del club detallaron que la recuperación insumirá aproximadamente un mes y medio antes de que pueda reintegrarse a la actividad.

La lesión tuvo consecuencias directas en la campaña de la Academia: el capitán quedó excluido del partido de vuelta de la semifinal, que terminó igualado sin goles y permitió el avance de Flamengo a la final del torneo. Aquella noche, Sosa estuvo presente en el estadio para acompañar a sus compañeros, pero debió resignar su contribución en cancha en ese encuentro clave.

Más allá del pedido de los médicos, Sosa volvió a jugar antes de lo previsto y lo hizo gracias a usar una máscara de protección que no se podía sacar durante todo el encuentro. Así fue como el mediocampista volvió al primer equipo y fue vital para la recuperación de Racing, que avanzó en los playoffs del Clausura hasta llegar a la definición contra el Pincha en Santiago del Estero.

Hay que recordar que cinco días después de su intervención quirúrgica, Sosa se presentó sin remera y con una gasa cubriendo parte de su cara en el estadio de Flandria, donde asistió al partido del equipo de Jáuregui contra Acassuso. Allí, a pesar de las secuelas visibles de la cirugía, el futbolista saludó a simpatizantes y posó para fotografías, usando gafas de sol para proteger el ojo derecho, zona afectada por el reciente procedimiento.

Sosa con la máscara que usó para volver a jugar antes del tiempo estipulado por los médicos