Santiago Sosa mostró cómo quedó su rostro tras la operación por la fractura que sufrió por un golpe de Marcos Rojo

Santiago Sosa mostró cómo quedó su cara tras la fractura

La presencia de Santiago Sosa en las tribunas del estadio de Flandria sorprendió a los fanáticos del fútbol argentino. Apenas cinco días después de someterse a una operación por la fractura del hueso malar derecho, el capitán de Racing Club se dejó ver en público en el duelo entre el conjunto de Jáuregui y Acassuso, donde el equipo local cayó por 2-1.

Vestido de manera informal, sin remera, con una gasa cubriendo parte de su rostro y unas gafas de sol cuidando su ojo derecho, Sosa evidenció las secuelas de la reciente intervención quirúrgica, pero no dudó en saludar a los hinchas, posar para fotografías y disfrutar del partido de la Primera B Metropolitana. Tanto que una imagen suya se hizo viral en las redes sociales.

El mediocampista de 26 años fue operado el pasado lunes, tras sufrir una fractura de seno maxilar superior derecho durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. El incidente ocurrió en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Maracaná, cuando Marcos Rojo impactó accidentalmente con el codo el rostro de Sosa al disputar un balón aéreo. El golpe dejó al capitán tendido en el césped, con una inflamación notoria y sangrado en el ojo derecho, lo que requirió la intervención inmediata del cuerpo médico.

A pesar de la gravedad de la lesión, Sosa solicitó continuar en el campo para disputar los últimos instantes del partido. Una vez finalizado el encuentro, fue trasladado por precaución al Hospital Quinta D’Or de Río de Janeiro, donde permaneció en observación durante la madrugada. Al día siguiente, recibió el alta médica y se reincorporó al plantel para regresar a la Argentina. El parte médico oficial, emitido la mañana posterior a la derrota del equipo de Gustavo Costas en Brasil, confirmó la fractura en el seno maxilar y la necesidad de realizar estudios adicionales y consultar a especialistas en cirugía facial para definir el tratamiento adecuado.

*La jugada que terminó con el golpe de Rojo a Sosa

“Santiago Sosa fue trasladado anoche a un centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica”, citó el informe de la Academia. El club detalló que la recuperación demandará aproximadamente un mes y medio antes de que el futbolista pueda regresar a la competencia.

La lesión de Sosa representó una baja sensible para el equipo dirigido por Costas, ya que el mediocampista es considerado uno de los jugadores más regulares y líder para el plantel. Como se notificó tras el incidente, el capitán quedó descartado para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, que terminó igualado sin goles y decretó que el Mengao avanzó a la definición del máximo torneo de clubes de fútbol en Sudamérica. Esa noche estuvo Sosa presente en el Cilindro para apoyar a su equipo.

Tras la eliminación de la Libertadores, Racing volverá a centrarse en el Torneo Clausura. Este lunes se enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero con el objetivo de sumar una victoria que lo vuelva a depositar entre los primeros ocho de la Zona A que clasificarán a los octavos de final del certamen. Por ahora, se ubica en el puesto 10 con 18 puntos. Hay que recordar que, por ahora, la Academia está fuera de la zona de clasificación a la Copa del año próximo: marcha en el 8° lugar de la Tabla Anual con 46 unidades y estaría jugando la Sudamericana en 2026. Se encuentra a seis puntos de River Plate, que están en el lugar para acceder al repechaje de la Libertadores del próximo año.