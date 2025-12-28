La salvaje pelea en la NBA que da que hablar por la diferencia de estatura entre dos jugadores

*La pelea entre José Alvarado y Mark Williams

El partido de la NBA entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns que se disputó en el Smoothie King Center tuvo un violento enfrentamiento entre José Alvarado y Mark Williams, que resultó en la expulsión de ambos jugadores tras intercambiar puñetazos en el centro de la cancha.

El incidente ocurrió cuando faltaban poco más de dos minutos para el final del tercer cuarto, en un duelo que formaba parte de una serie de dos encuentros consecutivos entre ambos equipos por la temporada regular de la mejor liga de básquet del mundo. Este episodio se convirtió en uno de los momentos más controvertidos en lo que va de la campaña 2025-2026 de la NBA.

El altercado comenzó durante una jugada ofensiva de los Suns, cuando Williams realizó una cortina cerca de la línea de triple sobre Alvarado, base de los Pelicans y representante internacional de la selección de Puerto Rico. El jugador del local empujó al ala pivot de la visita con ambas manos para pasar, lo que llevó a los árbitros a señalar falta personal.

Tras la infracción, Alvarado se dirigió a los árbitros para reclamar y recibió un empujón por la espalda de Williams, lo que desencadenó una reacción inmediata por parte del jugador puertorriqueño. Ambos se enfrentaron en el centro de la pista, donde intercambiaron golpes y, según se pudo ver en la transmisión, un puñetazo de Alvarado alcanzó el rostro de Williams.

Los jugadores terminaron expulsados (AP)

La tensión venía acumulándose desde el primer enfrentamiento de la serie, lo que pudo haber influido en la reacción de ambos. La diferencia de estatura entre los jugadores (33 centímetros), con Williams superando ampliamente en altura a Alvarado (2.16 metros contra los 1.83), no fue un impedimento para que la confrontación se tornara física. La pelea derivó en una rápida intervención de los compañeros y el personal de seguridad, quienes separaron a los involucrados antes de que la situación escalara aún más.

El árbitro principal detuvo el partido y, tras deliberar con el resto del cuerpo arbitral, decidió expulsar a ambos jugadores por conducta antideportiva. Al momento del incidente, el marcador favorecía a los Suns (87-83). Este fue el segundo duelo consecutivo entre los equipos en menos de 24 horas, ambos disputados en Nueva Orleans y ganados por el conjunto visitante.

El resultado final del partido fue una victoria de Phoenix Suns por 123 a 114, consolidando la barrida en la serie de dos encuentros. Devin Booker se destacó con 20 puntos, incluidos dos lanzamientos decisivos en los momentos finales. Además, otros seis jugadores de Phoenix alcanzaron dobles dígitos en anotación, entre ellos Dillon Brooks con 18 puntos y Collin Gillespie con 17. Por el lado de New Orleans Pelicans, Trey Murphy III sumó 24 puntos y Zion Williamson aportó 22 saliendo desde el banco, con un alto porcentaje de acierto en tiros de campo.

Williams y Alvarado intercambiaron golpes en medio del partido (Reuters)

La pelea entre Alvarado y Williams eclipsó en parte el desempeño deportivo de ambos equipos. La NBA no se ha pronunciado oficialmente sobre posibles sanciones adicionales, aunque fuentes internas anticipan una investigación para determinar si habrá suspensiones o multas.

En el contexto deportivo, la victoria de Phoenix Suns refuerza su posición en la conferencia, mientras que New Orleans Pelicans deberá afrontar los próximos partidos sin uno de sus jugadores clave, a la espera de la resolución oficial por parte de la liga.