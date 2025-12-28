Deportes

Fue verdugo de River Plate y se convirtió en la estrella de un gigante de Sudamérica, pero lo eligieron “el peor fichaje del 2025”

Gabigol, que fue clave en su etapa en Flamengo, no rindió lo esperado desde su llegada a Cruzeiro

Gabriel Barbosa, más conocido como
Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, pasó de Flamengo a Cruzeiro y no completó una buena temporada (REUTERS/Ricardo Moraes)

El delantero Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, que fue ampliamente identificado con Flamengo y recordado por su decisiva actuación ante River Plate en la final de la Copa Libertadores 2019, atravesó un giro desfavorable en su carrera tras ser elegido como el peor refuerzo del Brasileirao en 2025.

La encuesta realizada por el medio Globo Esporte le otorgó a Barbosa un total de 8.050 votos de los 15.549 recolectados. Es decir, el 51,78% del total, lo que reafirmó que su llegada a Cruzeiro fue la contratación más decepcionante del año en Brasil según la opinión pública que votó en el sitio deportivo.

A pesar de iniciar su paso por Cruzeiro en enero de 2025 con un contrato que se extiende hasta 2028 y tras un debut alentador en el que anotó un triplete frente a Itabirito el 30 de enero, Gabigol no logró responder a las altas expectativas. Su desempeño incluyó 13 goles y cuatro asistencias en 49 encuentros, sumando 2.282 minutos en el campo, pero la irregularidad en su rendimiento y la irrupción de Kaio Jorge como máximo goleador del equipo terminaron relegando al ex Fla al banco de suplentes.

El análisis también apuntó a que, de mantenerse esta situación, no se descarta que Barbosa busque una salida anticipada del club antes de cumplir el vínculo firmado. En la misma encuesta en la que Barbosa fue el más votado, Emerson Royal, de Flamengo, y el histórico defensor David Luiz, de Fortaleza, ocuparon el segundo y tercer puesto con el 9,65% y el 6,09% de los votos respectivamente. De este modo, el debate sobre los fichajes menos exitosos del campeonato se polarizó en torno al delantero, cuyo pasado reciente en Flamengo aún pesa sobre su presente.

Gabigol con la camiseta del
Gabigol con la camiseta del Cruzeiro (REUTERS/Diego Vara)

La trayectoria de Gabriel Barbosa Almeida se caracterizó por altibajos y récords. Tras debutar profesionalmente en 2013 con Santos FC y destacarse como máximo goleador del equipo en varias temporadas, logró notoriedad en la Copa de Brasil de 2014 y 2015. El traspaso al Inter de Milán en 2016 no consolidó su carrera en Europa, y su breve paso por Benfica tampoco modificó ese rumbo, lo cual motivó su regreso a Brasil para sumarse una vez más al Peixe en 2018, donde restableció su figura goleadora.

El fichaje por Flamengo en 2019 marcó un punto decisivo para su carrera. Ese año, Barbosa fue protagonista de la conquista del Campeonato Carioca, el Brasileirao y, especialmente, la Libertadores, donde su doblete en la final ante River Plate resultó determinante y lo llevó a terminar como máximo goleador del torneo con nueve tantos. En el club carioca sumó 161 goles en 308 partidos, un registro que lo posicionó como el sexto máximo artillero en la historia del Mengao. También fue distinguido con premios individuales, como el Bota de Oro y el nombramiento como Futbolista Sudamericano del Año por el Diario El País. En septiembre de 2022, Gabigol alcanzó la marca de 100 goles en el certamen brasileño siendo el jugador más joven en lograr ese hito.

Su carrera también se vio afectada por situaciones extradeportivas. La Justicia Deportiva Antidopaje de Brasil le impuso en marzo de 2024 una suspensión de dos años por obstrucción en un control antidopaje, aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó la sanción un mes después, permitiendo su reincorporación a la competencia.

En el ámbito internacional, Gabigol defendió los colores de la selección brasileña en todas las juveniles y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En la selección absoluta, integró el plantel que disputó la Copa América Centenario y participó en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Su primer gol en una Copa América llegó en el encuentro ante Haití.

Gabigol y su recordada celebración
Gabigol y su recordada celebración para el 2-1 ante River en la final de la Libertadores 2019 (REUTERS/Pilar Olivares)

