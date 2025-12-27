Racing anunció la renovación de Gustavo Costas: “Jamás nos vamos a conformar”

Gustavo Costas dirigió 110 partidos en este ciclo en Racing (Crédito: Fotobaires)

Racing sumó una cuota de tranquilidad para iniciar el 2026 con la renovación de Gustavo Costas al frente del plantel profesional por tres años más. El técnico campeón de la Copa Sudamericana amplió el vínculo que vencía el 31 de diciembre próximo.

El club hizo oficial el anuncio con una foto en conjunto entre el DT y el presidente, Diego Milito, con la leyenda “2028″ impresa en la imagen y el siguiente texto difundido en las redes sociales: “El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años. Seguimos todos juntos, seguimos por todo”.

El entrenador de 62 años asumió en el cargo a comienzos de 2024 y arrastra 110 partidos en este tercer ciclo (1999/2000 y 2007) en el banco de suplentes con un saldo de 63 victorias, 15 empates y 32 derrotas. Su principal hito fue la consagración en la Copa Sudamericana 2024, que rompió una racha de 36 años sin títulos a nivel internacional.

Racing confirmó la continuidad de Costas

“Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide”, expresó Costas en declaraciones difundidas por el sitio oficial de Racing.

En vísperas a la Navidad, Costas había dejado un mensaje optimista, que ilusionó a los hinchas con su permanencia en el cargo: “Les quiero desear una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a toda la familia racinguista. A los dirigentes y a toda la gente que nos apoyó y acompaño a Racing a todos lados. A mis jugadores, que dejaron la vida en cada partido, y a los trabajadores, desde los cocineros hasta los que limpian el club. Sabemos que no llegamos a poder culminar el año como todos soñábamos, pero yo por estos jugadores siempre lo dije: doy la vida y dejaron todo. Ojalá que el año que viene sea mejor todavía y podamos llevar a Racing, entre todos juntos, a lo más alto. Vamos todos por la gloria. Siempre juntos. ¡Vamos la Academia, carajo!”

En la actual temporada, coqueteó con la gloria máxima, pero Flamengo lo dejó afuera en las semifinales de la Copa Libertadores con el agravante de que el arquero Agustín Rossi fue la gran figura del Fla, que se llevó el trofeo ante Palmeiras en Perú.

A partir de ahí, Racing se trazó un objetivo que pareció complicado después del golpazo en la esfera continental: pelear el campeonato local. El conjunto de Avellaneda inició su camino con un empate 0-0 ante Central Córdoba y le siguieron cinco victorias consecutivas entre la Fase Regular del Torneo Clausura y los playoff, entre las que resaltan la eliminación a River Plate en octavos de final y el 1-0 a Boca Juniors en semifinales. Sin embargo, cayó frente a Estudiantes en la final jugada en Santiago del Estero.

El festejo de Costas tras eliminar a Boca Juniors en la Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Esta derrota lo hará retroceder un casillero porque no pudo lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Finalizó en el quinto lugar de la Tabla Anual con 53 puntos, en zona de pasaje a la próxima Sudamericana. Hasta el momento, River Plate, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central lo acompañan como representantes argentinos. A esa lista podría sumarse Argentinos Juniors si pierde en la Fase III del Repechaje a la Libertadores.

Luego de acordar su continuidad, Gustavo Costas afrontará un nuevo año en el banco de Racing con la obligación de mantener la vara alta. El director técnico ya sabe que no contará con Luciano Vietto, ya que el delantero terminará su contrato el 31 de diciembre de 2025 y no será renovado. “Muchas gracias Luciano Vietto por tu compromiso y por haber defendido siempre con el corazón nuestra camiseta. ¡Éxitos para lo que viene!”, escribió la cuenta oficial de la Academia en sus redes oficiales.

Por otro lado, Agustín Almendra está a un paso de ser vendido al Necaxa de México y, en el plano de las altas, contará con el regreso de Baltasar Rodríguez. El mediocampista ofensivo de 22 años debe volver a la entidad después de su préstamo al Inter Miami, donde fue campeón de la Major League Soccer (MLS) con el plantel comandado por Lionel Messi.