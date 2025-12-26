La foto navideña del flamante refuerzo de River Fausto Vera y su pareja, la Miss Argentina Aldana Masset

Fausto Vera celebró la Navidad junto a su pareja, Aldana Masset

La pareja conformada por Fausto Vera, nueva incorporación de River Plate, y Aldana Masset, Miss Argentina 2025, compartió una imagen navideña que se volvió viral en redes sociales. En la foto, publicada el 25 de diciembre en sus cuentas de Instagram, ambos aparecen abrazados. Masset, que luce un vestido rojo, escribió “Feliz Navidad” en el epígrafe, mientras que Vera, que apostó por un look con una camisa blanca, acompañó la publicación con tres emojis de corazones rojos. El gesto recibió miles de interacciones y comentarios de seguidores de ambos, interesados en la historia personal de una de las duplas más comentadas del deporte y el espectáculo argentino.

La imagen refleja el presente sentimental y profesional de los protagonistas, quienes iniciaron su relación hace cuatro años y actualmente se mudaron a Buenos Aires tras el paso del futbolista por el fútbol brasileño. La exposición pública de la pareja aumentó en los últimos meses, a partir de la participación de Masset en Miss Universo y el fichaje de Vera por uno de los clubes más populares del país.

Antes de firmar con River, Fausto Vera estuvo de vacaciones en Bahamas junto a su pareja

Antes de cerrar su desembarco en el millonario, la pareja disfrutó de unas vacaciones por las playas de Miami, Estados Unidos, y las Bahamas.

Fausto Vera se convirtió en la primera incorporación de River Plate para la temporada 2026. El mediocampista de 25 años firmó contrato con la institución de Núñez la semana pasada, tras llegar a un acuerdo con Atlético Mineiro por un préstamo de un año, con opción de compra. La operación incluyó un cargo de 500.000 dólares y una cláusula de compra de cuatro millones de dólares.

El futbolista realizó la revisión médica en Buenos Aires y se sumó de inmediato a la pretemporada dirigida por Marcelo Gallardo. Vera, tras la presentación oficial, declaró: “Estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina. Un abrazo a todos”. El ex jugador de Argentinos Juniors y Corinthians buscará afianzarse en el mediocampo del millonario tras una temporada de altibajos en el Galo, donde acumuló 32 partidos y un gol durante 2025. En el fútbol argentino, Vera ya había registrado 75 partidos, nueve goles y cuatro asistencias con la camiseta de Argentinos Juniors antes de su primera experiencia internacional.

Fausto Vera y Aldana Masset en Miami, antes de arribar en Buenos Aires para la firma del futbolista con River Plate

El arribo de Vera responde a la necesidad de River de potenciar la mitad de la cancha tras la salida de Enzo Pérez. La institución busca consolidar su plantel con incorporaciones estratégicas y, tras concretar también el desembarco de Aníbal Moreno, la dirigencia evalúa nuevas alternativas para reforzar otras líneas. La presentación del mediocampista junto al presidente Stefano Di Carlo marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera del jugador, quien también participó en finales de Copa Libertadores y Sudamericana.

Por su parte, Aldana Masset es una de las figuras emergentes del modelaje y la música argentina. La joven de 25 años, nacida en Valle María, Entre Ríos, se destacó por su participación en Miss Universo 2025, certamen celebrado en Tailandia, donde representó al país y se ganó el reconocimiento del público. Masset comenzó su carrera como modelo a los 13 años y, en 2022, integró el grupo musical Agapornis como vocalista. Posteriormente, se enfocó en el modelaje y la asesoría de imagen, consolidando una comunidad activa en redes sociales.

Durante el certamen internacional, la modelo decidió visibilizar su diagnóstico de alopecia, un dato que buscó transformar en un mensaje de autenticidad e inclusión: “Siempre mantuve mi convicción de hacer cosas por mí, de sentirme bien conmigo misma y de trabajar, de seguir mis proyectos”. Masset remarcó que su entorno familiar y su pareja resultaron esenciales en su trayectoria: “Él me apoya desde siempre. Fue el primero al que le conté que quería presentarme a estos concursos y siempre estuvo ahí”. La modelo también destacó el acompañamiento de sus padres y suegros durante el certamen, quienes viajaron a Tailandia para apoyarla.

La relación entre Masset y Vera comenzó cuatro años atrás y se consolidó durante la estadía del futbolista en Brasil. La modelo subrayó que no se define como “byotinera”, sino como una mujer independiente, centrada en sus propios objetivos.

