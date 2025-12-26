El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Naoya Inoue protagonizará la última gran velada del 2025 contra el mexicano Alan David Picasso

La grilla de boxeo del 2025 se despedirá con una velada verdaderamente espectacular con uno de los mejores pugilistas libra por libra de la actualidad: el japonés Naoya Inoue expondrá una vez más sus coronas mundiales del peso supergallo ante el mexicano Alan David Picasso en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

El Monstruo se subirá al cuadrilátero una vez más este sábado 27 de diciembre durante la mañana de latinoamérica para poner en juego sus cuatro coronas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) en un examen de alto riesgo.

Picasso, de 25 años, llega invicto en las 33 presentaciones profesionales que realizó. Sus estadísticas lo presentan con 32 victorias (17KO) y 1 empate en el inicio de su trayectoria rentada en 2018. Para el mexicano será un verdadero desafío porque peleó mayoritariamente en su país, salvo en el pasado reciente donde sumó tres apariciones en cuadriláteros de Estados Unidos contra Erik Ruiz (Phoenix en 2024), Damien Vázquez (T-Mobile Arena de Las Vegas en 2024) y Kyonosuke Kameda (MGM Grand Arena de Las Vegas en julio del 2025).

El asiático, de 32 años, apodado The Monster, tendrá la sexta aparición fuera de su país y la primera en Arabia Saudita en el marco de la velada llamada “The Ring V Night of the Samurai”. Inoue desembarca con 27 nocauts en las 31 victorias de su invicto camino oficial y protagonizando el cuarto evento del 2025 tras imponerse por KO sobre el surcoreano Ye Joon Kim en Tokio, sumar otra victoria antes del límite frente al norteamericano Ramón Cárdenas en el T-Mobile Arena de Las Vegas y firmar una de las pocas celebraciones en las tarjetas (por decisión unánime) contra el uzbeko Murodjon Akhmadaliev en el IG Arena de Nagoya.

El "Monstruo" japonés llega invicto en 32 presentaciones

El Monstruo, propietario a lo largo de su vida deportiva de los títulos mundiales del peso ligero, super mosca, gallo y súper gallo, se convirtió en campeón de esta divisional en julio del 2023 cuando noqueó en el octavo asalto al invicto norteamericano Stephen Fulton en Tokio. Las coronas del Consejo Mundial del Boxeo (CMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) que obtuvo por entonces se sumaron más tarde al cinturón de la FIB que estaba en manos del filipino Marlon Tapales, cuando le ganó antes del límite en el décimo round. Aquel día también se apoderó de la corona de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el reconocimiento de The Ring.

Inoue es considerado el segundo mejor peleador libra por libra detrás del peso pesado ucraniano Oleksandr Usyk por la prestigiosa revista The Ring y también figura en la tercera colocación del portal Transnational Boxing Rankings Board detrás de Usyk y de un Terence Crawford que acaba de anunciar su retiro de la actividad.

“Por lo que he visto, Picasso parece un peleador muy trabajador. No siento que tenga un arma claramente dominante, pero como típico boxeador mexicano, pelea con mucho empuje. Lo que más me mantiene alerta es lo que ya viví con Ramón Cárdenas en mayo: los peleadores que me enfrentan suelen rendir por encima de su nivel habitual”, señaló ante la revista The Ring en la previa del combate.

Por delante tiene la posibilidad de ganar el 27° combate de título mundial de manera consecutiva, superando los récords masculinos de Joe Louis y Floyd Mayweather Jr.

Estadio: Mohammed Abdo Arena (Riyadh, Arabia Saudita)

Día: Sábado 27 de diciembre

Horario de inicio de la transmisión: 9.00 (España) / 5.00 (Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay) / 4.00 (Venezuela y Bolivia) / 3.00 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 2.00 (México)

Televisación: DAZN (exclusivo por la plataforma)

LA CARTELERA COMPLETA

• Naoya Inoue vs David Alan Picasso, por los títulos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) del peso supergallo.

• Junto Nakatani vs Sebastián Hernández, peso supergallo.

• Willibaldo García vs Kenshiro Teraji, por el título mundial (FIB) del peso supermosca.

• Taiga Imanaga vs Eridson García, peso superpluma.

• Reino Tsutsumi vs Leobardo Quintana, peso supergallo.