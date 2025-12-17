Sorpresa en el boxeo por el retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: su impactante récord como campeón mundial

Terrence Crawford se retira del boxeo

El estadounidense Terence Crawford anunció este martes su retiro del boxeo profesional tras una carrera invicta y múltiples títulos en cinco divisiones, un hecho que marca un capítulo histórico en el deporte. Crawford, de 38 años, cierra su trayectoria con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, 31 de ellas por nocaut.

La decisión llegó poco después de su victoria más reciente en septiembre, cuando derrotó al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y se coronó campeón indiscutido de la categoría supermedio. Su retiro coincidió con la cima de su carrera, ya que se transformó en el único boxeador de la era de los cuatro cinturones que ha conquistado campeonatos indiscutidos en tres categorías distintas. Según informó Forbes, Crawford acumuló más de 100 millones de dólares durante su carrera profesional.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Terence Crawford compartió los motivos de su decisión. “Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro”, expresó el ex campeón. “Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento”.

El propio Crawford enfatizó lo que movió su carrera más allá de los títulos o la fama. “Pasé toda mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero ni portadas, sino una sensación: esa que tienes cuando el mundo duda de ti, pero sigues ahí, sigues peleando y sigues demostrando que todos están equivocados”, afirmó en su video de despedida

Finalmente añadió: “Peleé por mi familia, peleé por mi ciudad. Peleé por el chico que fui, ese que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes, y lo hice siempre a mi manera”.

Crawford puso fin a su carrera en el boxeo profesional (@tbudcrawford)

En sus 17 años de carrera, el nacido en Omaha, Nebraska, ostentó 18 títulos mundiales en ligero, superligero, welter, superwelter y supermedio, consolidando su lugar en la élite del boxeo. En 2017 se proclamó campeón indiscutido de superligero tras imponerse a Julius Indongo, logró el campeonato indiscutido del peso welter derrotando a Errol Spence Jr. en 2023 y alcanzó el máximo galardón del supermedio frente a Álvarez, hazaña que implicó subir dos divisiones para enfrentar a su rival.

Su última aparición en el cuadrilátero resultó especialmente significativa, pues enfrentó una desventaja de tamaño y peso ante Álvarez. Aunque se especuló con futuras peleas contra nombres como Jake Paul o el intento de conseguir un cuarto título indiscutido en otra categoría, Crawford decidió finalizar su recorrido sobre el ring.

En su mensaje, el campeón hizo hincapié en la importancia de cerrar su ciclo bajo sus propios términos. “Todo boxeador sabe que le llega este momento. Lo único que no sabemos es cuándo”, puntualizó. En la misma línea, agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. “Le di a este deporte cada aliento que tenía. Cada cicatriz, cada triunfo, cada gramo de mi corazón. He hecho las paces con lo que viene. Y ahora, es el momento. Gracias”, compartió en su canal de YouTube.

Crawford se impuso a Canelo en su última pelea

El recorrido de Crawford no siempre estuvo colmado de grandes reflectores. Su inicio profesional en 2008 pasó inadvertido tras no clasificar al equipo olímpico estadounidense. La oportunidad de pelear televisado llegó en 2013 cuando venció a Breidis Prescott en una cartelera secundaria de HBO y, un año después, obtuvo su primer título al imponerse a Ricky Burns en la categoría ligera de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A lo largo de estas etapas, Terence Crawford debió afrontar la dificultad de encontrar rivales de renombre, lo que lo llevó a desvincularse de Top Rank Promotions en 2021. Su independencia profesional se tradujo en la esperada pelea contra Spence, donde consolidó su condición de referente contemporáneo del boxeo mundial.