Sorpresa en el boxeo por el retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: su impactante récord como campeón mundial

El púgil de 38 años puso fin a su carrera tres meses después de su última presentación ante el mexicano

Terrence Crawford se retira del boxeo

El estadounidense Terence Crawford anunció este martes su retiro del boxeo profesional tras una carrera invicta y múltiples títulos en cinco divisiones, un hecho que marca un capítulo histórico en el deporte. Crawford, de 38 años, cierra su trayectoria con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, 31 de ellas por nocaut.

La decisión llegó poco después de su victoria más reciente en septiembre, cuando derrotó al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y se coronó campeón indiscutido de la categoría supermedio. Su retiro coincidió con la cima de su carrera, ya que se transformó en el único boxeador de la era de los cuatro cinturones que ha conquistado campeonatos indiscutidos en tres categorías distintas. Según informó Forbes, Crawford acumuló más de 100 millones de dólares durante su carrera profesional.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Terence Crawford compartió los motivos de su decisión. “Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro”, expresó el ex campeón. “Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento”.

El propio Crawford enfatizó lo que movió su carrera más allá de los títulos o la fama. “Pasé toda mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero ni portadas, sino una sensación: esa que tienes cuando el mundo duda de ti, pero sigues ahí, sigues peleando y sigues demostrando que todos están equivocados”, afirmó en su video de despedida

Finalmente añadió: “Peleé por mi familia, peleé por mi ciudad. Peleé por el chico que fui, ese que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes, y lo hice siempre a mi manera”.

Crawford puso fin a su
Crawford puso fin a su carrera en el boxeo profesional (@tbudcrawford)

En sus 17 años de carrera, el nacido en Omaha, Nebraska, ostentó 18 títulos mundiales en ligero, superligero, welter, superwelter y supermedio, consolidando su lugar en la élite del boxeo. En 2017 se proclamó campeón indiscutido de superligero tras imponerse a Julius Indongo, logró el campeonato indiscutido del peso welter derrotando a Errol Spence Jr. en 2023 y alcanzó el máximo galardón del supermedio frente a Álvarez, hazaña que implicó subir dos divisiones para enfrentar a su rival.

Su última aparición en el cuadrilátero resultó especialmente significativa, pues enfrentó una desventaja de tamaño y peso ante Álvarez. Aunque se especuló con futuras peleas contra nombres como Jake Paul o el intento de conseguir un cuarto título indiscutido en otra categoría, Crawford decidió finalizar su recorrido sobre el ring.

En su mensaje, el campeón hizo hincapié en la importancia de cerrar su ciclo bajo sus propios términos. “Todo boxeador sabe que le llega este momento. Lo único que no sabemos es cuándo”, puntualizó. En la misma línea, agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. “Le di a este deporte cada aliento que tenía. Cada cicatriz, cada triunfo, cada gramo de mi corazón. He hecho las paces con lo que viene. Y ahora, es el momento. Gracias”, compartió en su canal de YouTube.

Crawford se impuso a Canelo
Crawford se impuso a Canelo en su última pelea

El recorrido de Crawford no siempre estuvo colmado de grandes reflectores. Su inicio profesional en 2008 pasó inadvertido tras no clasificar al equipo olímpico estadounidense. La oportunidad de pelear televisado llegó en 2013 cuando venció a Breidis Prescott en una cartelera secundaria de HBO y, un año después, obtuvo su primer título al imponerse a Ricky Burns en la categoría ligera de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A lo largo de estas etapas, Terence Crawford debió afrontar la dificultad de encontrar rivales de renombre, lo que lo llevó a desvincularse de Top Rank Promotions en 2021. Su independencia profesional se tradujo en la esperada pelea contra Spence, donde consolidó su condición de referente contemporáneo del boxeo mundial.

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El coleccionista Sergio Goldvarg forjó una pasión desde los cuatro años. Fabricó sus propios modelos y su marca es reconocida en todo el mundo. Además, escribió el libro de su ídolo

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

Lentamente se va moviendo la ventana de llegadas y salidas en el Xeneize. Todos los nombres propios

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

El legendario jugador ruso mostró su asombro en las redes sociales luego de que el prodigio argentino alcanzara su segunda norma y quedara a un paso de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Batata se quebró al hablar de Willy y revivió sus años dorados juntos. “Gracias por todo lo que hiciste por el país y por mí”, le dijo al porteño

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

Las “Súper Águilas” hicieron una presentación ante la FIFA y piden que se les asigne una plaza para la repesca. Los motivos

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

¿El esfuerzo mental quema calorías? Lo que dicen los estudios científicos

Durante 12 años recibió cartas con amenazas de muerte y abuso: el acoso que sufrió la actriz Eva LaRue junto a su hija

Dos libros argentinos fueron elegidos entre los mejores del año por The New Yorker

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, evitó un segundo proceso que buscaba su destitución del cargo

El Senado brasileño debatirá este miércoles el proyecto de ley que podría reducirle la pena de prisión al ex presidente Bolsonaro