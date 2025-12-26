El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

El gran gesto de Raphinha con los más humildes de su ciudad natal durante la Navidad

Durante las recientes celebraciones navideñas, Raphinha, estrella del FC Barcelona, protagonizó un evento de compromiso social en su ciudad natal de Porto Alegre, Brasil. Lejos de limitarse a su descanso fuera de la temporada europea, el delantero encabezó junto a Natalia Belloli, su esposa, una jornada solidaria denominada “Gol de Amor”, cuyo núcleo fue la distribución de juguetes, ropa y alimentos a cientos de familias y niños necesitados, acompañados de conciertos, inflables y un asado popular.

La dimensión humana y festiva del evento sobresalió de inmediato: miles de vecinos del barrio se congregaron para recibir a su ídolo, quien no solo entregó personalmente los obsequios, sino que se integró activamente a la celebración, participando en actividades como murgas y espectáculos musicales. El futbolista abandonó su habitual papel en la cancha y se sumó a la fiesta tocando el tambor, compartiendo con vecinos que vestían camisetas de la selección brasileña y del Barcelona. Uno de los datos remarcables de la jornada fue la instalación de juegos inflables y la presencia de espectáculos en vivo, generando un ambiente marcado por la alegría y la comunidad.

Este evento también incluyó la reflexión profunda sobre los orígenes del futbolista y la importancia de no olvidar el pasado: “La iniciativa navideña promovida por Nòs se vincula directamente con un principio fundamental: el Sankofa, que nos enseña a nunca perder de vista el pasado para avanzar con sabiduría hacia el futuro”, expresó Belloli por medio de sus redes sociales. En ese sentido, agregó: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia significa permanecer conectados con la espiritualidad y la comunidad. Es en grupo, compartiendo, que fortalecemos vínculos y reafirmamos que nadie camina solo”. Estas palabras acompañaron imágenes difundidas por ella en redes, donde documentó el encuentro y su trasfondo de filosofía africana.

La jornada solidaria no solo se tradujo en la entrega de regalos: grandes y chicos participaron de shows en vivo y compartieron con el jugador instantes únicos, tomándose fotos, firmando autógrafos y recibiendo directamente de manos de Raphinha ropa y alimentos; incluso para muchos de los asistentes, este pudo haber sido el primer regalo de su vida. Raphinha agradeció poder ayudar a quienes más lo precisan y enfatizó el valor de mantener la conciencia social aún en el apogeo de su carrera profesional.

El ambiente solidario se completó con un asado comunitario, invitando a todos los presentes a compartir la comida y el espíritu de celebración. La participación de voluntarios y la interacción constante entre los organizadores y los asistentes reforzaron la percepción de cercanía entre la figura internacional y su comunidad de origen.

El delantero retomará la disciplina del FC Barcelona para enfrentarse al Espanyol el próximo 3 de enero, en un duelo crucial para el liderato de LaLiga.