El delantero de Boca Juniors que se disputan Peñarol y Nacional

Una de las figuras de Boca, seguida por los dos grandes de Uruguay (Fotobaires)

El mercado de pases rioplatense podría llegar a armar una nueva edición del clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional. Es que ambos clubes tienen en carpeta a una figura de Boca Juniors que tuvo alternada titularidad a lo largo de 2025 y que también recibió otros sondeos desde el exterior. Se trata de Brian Aguirre, extremo de 22 años que ya había recibido interés del Carbonero en el mercado de pases anterior.

Tanto Nacional como Peñarol están clasificados a la fase de grupos de la Libertadores 2026, objetivo primordial en el Mundo Boca. En Brandsen 805 aseguraron que todavía no recibieron comunicaciones por parte de los clubes uruguayos para pedir condiciones por su delantero, que cumplirá 23 años el próximo 6 de enero, pero sí aclararon que solamente se desprenderán de él a través de una venta y no existirá chances de que salta vía préstamo.

Según pudo saber Infobae, el otro destino posible para Aguirre en este mercado de pases es la MLS. Aunque no se materializó una propuesta, sí hubo sondeos informales en los que insinuaron mejorar las condiciones de su vínculo actual con Boca, aunque se desconoce el equipo y qué propuesta le bajaría a la entidad xeneize para quedarse con sus servicios.

En 2024, Boca desembolsó aproximadamente USD 4.600.000 por el 80% del pase de Aguirre, procedente de Newell’s, una cifra que el club argentino no está dispuesto a resignar en caso de una transferencia. Durante su primer año en Boca, el mediocampista disputó 37 partidos y convirtió 4 goles frente a Rosario Central, Talleres, Godoy Cruz y Newell’s.

Brian Aguirre está en el radar de Peñarol, Nacional y un equipo de la MLS (REUTERS/Marco Bello)

Aguirre gozó de elevada continuidad durante la gestión de Miguel Ángel Russo. El técnico le otorgó la titularidad en 9 de sus encuentros, pero en la etapa final del año, al filo del cierre de temporada, su participación disminuyó notablemente. Bajo la conducción posterior de Claudio Úbeda, el cuerpo técnico recompuso la rotación y brindó minutos a otros futbolistas como Exequiel Zeballos y Kevin Zenón, mientras la inminente incorporación del colombiano Marino Hinestroza podría añadir más competencia en el puesto. Todo este proceso se tradujo para Aguirre en apenas un minuto en el partido contra Barracas Central y 10’ en el triunfo ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Clausura en la Bombonera, su última presentación oficial del año.

El proceso de renovación y depuración iniciado por la directiva encabezada por Juan Román Riquelme se erige como pieza central en el porvenir del plantel. Riquelme apuntó públicamente que el foco no solo está puesto en reforzar el equipo para la Copa Libertadores, sino también en reducir la cantidad de futbolistas del plantel, luego de una primera parte de la temporada en la que la utilización de los jugadores fue limitada, salvo por el ajuste producido en los últimos meses bajo el mando de Úbeda.

No obstante, en la Ribera no están dispuestos a “regalar mercadería”. Una situación similar es la que atraviesa Milton Giménez, que figura en carpeta de varios clubes y solamente será liberado en caso de que alguien desembolse varios millones de dólares para quedarse con sus servicios. Edinson Cavani, a priori, continuaría hasta diciembre de 2026 tal cual dice su contrato. En tanto, su compatriota Miguel Merentiel permanecerá en La Boca salvó que llegue una propuesta que satisfaga al club y con la que pueda hacer una diferencia a nivel personal.

Respecto a Exequiel Zeballos, a esta hora parece haber dos caminos: una venta al exterior que se acerque a su cláusula de salida (que oscila entre los 15 y 20 millones de dólares) o la inminente oferta de renovación de contrato, que expira en diciembre de 2026. El más relegado en la faz ofensiva es Lucas Janson, quien prácticamente no tuvo minutos este año (apenas 6 partidos oficiales y solo un puñado de minutos en dos cotejos desde marzo a diciembre), pero igualmente iniciará la pretemporada con el plantel profesional.