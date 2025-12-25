Deportes

Shaq O’Neal se estrelló contra un panel de TV y protagonizó el momento más viral de la Navidad: “Lo traspasó como si fuera de papel”

La leyenda de la NBA impactó contra el decorado del estudio y desató las carcajadas de sus compañeros

El ex basquetbolista de la NBA protagonizó un momento divertido al aire con su compañero Kenny Smith

Durante la Navidad, la NBA es una de las pocas ligas del mundo en la que continúa la actividad. En medio de un programa de televisión, el ex basquetbolista Shaquille O’Neal protagonizó una de las escenas más virales de las fiestas al caerse contra el decorado del estudio y destruirlo casi por completo.

Durante el análisis de uno de los partidos de la jornada navideña de NBA, el ex jugador y también panelista Kenny Smith le quitó de un manotazo el sombrero a O’Neal, que estaba sentado. Shaq se levantó de la silla y comenzó a correr a su compañero hasta alcanzarlo. En ese momento, Smith empujó suavemente al ex pivote de 2.16 metros de altura y más de 145 kilogramos, que terminó cayendo aparatosamente contra la pared, generando un hueco. Inmediatamente, todo el panel comenzó a reírse a carcajadas tras el incidente.

“Shaq acaba de atravesar una pared”, escribió la cuenta de la cadena ESPN, donde se emite el programa. “Atravesó el tablero como si fuera de papel”, opinaron desde las redes sociales del suplemento The Athletic con las imágenes del blooper de la estrella que brilló en Orlando Magic, Los Ángeles Lakers y Miami Heat, entre otros equipos.

El momento en que Shaquille
El momento en que Shaquille O'Neal se estrella contra la pantalla del estudio de televisión (Captura de video)

No es la primera vez que este tipo de incidente ocurre al aire durante la transmisión del programa de básquet. En 2022, Smith y O’Neal protagonizaron un hecho similar cuando fingieron estar jugando una carrera. La secuencia terminó con el ex base campeón con Houston Rockets empujando a Shaq contra un árbol de Navidad que se encontraba en el estudio.

Los otros dos conductores del programa, Charles Barkley y Ernie Johnson, tuvieron que sacar a Shaq del árbol. “Está bien Kenny. Esto significa guerra, Kenny. Esto es la guerra, Kenny”, exclamó el ex pivote de 53 años, mientras sus amigos lo ayudaban. Cabe destacar que son clásicos de dicha emisión las carreras hasta el panel del fondo de la escenografía y que O’Neal se golpee contra las decoraciones navideñas: en 2014, Smith ya había empujado a su colega en una acción similar pero con un árbol más pequeño.

Estos juegos entre las glorias de la NBA que actualmente se desempeñan como panelistas de la mejor liga de básquet del mundo son bien recibidos por los televidentes, que disfrutan ver a Shaquille O’Neal en un rol distendido y haciendo bromas con sus compañeros.

Shaquille O'Neal atravesó el panel
Shaquille O'Neal atravesó el panel de TV "como si fuera de papel" (Captura de video)

Shaquille O’Neal fue uno de los pivotes más dominantes en la historia de la NBA por su potencia física debajo del aro. En sus 19 temporadas en la liga estadounidense consiguió ganar cuatro anillos (tres con los Lakers y uno con Miami Heat). Además, fue MVP en la temporada 2000 y mejor jugador de las finales en 2000, 2001 y 2002. Shaq fue dos veces máximo anotador de la competencia y es integrante del Salón de la Fama.

Además de sus éxitos en la NBA, O’Neal ganó la medalla de oro olímpica con la selección de Estados Unidos en los Juegos de Atlanta 1996 y consiguió el Campeonato Mundial de la FIBA en Canadá 1994, donde fue nombrado MVP del torneo.

