La galería de fotos de la Navidad de los jugadores de la selección argentina a meses del Mundial 2026

Las figuras de la selección argentina disfrutaron de la noche navideña

No fue un Navidad más para los jugadores de la selección argentina. Son las últimas horas de un año que abrirá la puerta a un 2026 que traerá en el horizonte la cita más preciada por cada futbolista: la Copa del Mundo.

La Albiceleste tendrá por delante en el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá la difícil misión de retener la corona y celebrar un bicampeonato que por última vez obtuvo Brasil al apropiarse del trofeo en 1958 y luego en 1962. A la espera de esa gran cita, las estrellas del combinado que lidera Lionel Scaloni disfrutaron de las Fiestas en distintas partes del mundo.

Uno que vivió una noche verdaderamente especial fue Alexis Mac Allister, quien celebró sus 27 años (nació el 24 de diciembre de 1998) con su mujer Ailén Cova y su bebé recién nacida Alaia.

Emiliano Dibu Martínez, por su parte, eligió una postal familiar debajo del árbol con un outfit navideño como ya es una tradición en muchos jugadores. El arquero posó con su esposa Mandinha, sus dos hijos (Santino y Ava) y sus perros. Si bien no lució el mismo atuendo navideño, Cristian Cuti Romero también se fotografió con su pareja Karen Cavaller y sus hijos (Valentino y Lucy) al pie del árbol navideño, al igual que el arquero Walter Benítez.

Nicolás Tagliafico compartió unas divertidas fotos con su esposa Caro Calvagni, Leandro Paredes sumó una serie de postales con su pareja Camila Galante y sus hijos, Thiago Almada eligió también unas imágenes en familia y con su esposa Antonella D’Alotta, entre otros.

El jugador del Atlético Madrid Giuliano Simeone disfrutó la jornada con su padre –y entrenador– Diego y con su hermano Gianluca, quien acaba de ser padre junto con Eva Bargiela. El hombre del Colchonero que se convirtió en un habitual convocado por Scaloni en los últimos tiempos también subió una imagen con su novia Irene Ariza.

Si bien no es parte de la selección argentina desde su retiro tras el título en Qatar, Ángel Di María sigue siendo un símbolo para el combinado nacional y seguramente vivirá también un año muy especial en el Mundial 2026 donde sus ex compañeros intentarán revalidar el máximo galardón a nivel selecciones.

Argentina tendrá su estreno en la Copa del Mundo el martes 16 de junio ante Argelia en el inicio del Grupo J, se enfrentará el lunes 22 contra Austria en el Dallas Stadium y cerrará la zona frente a Jordania el sábado 27 también en Dallas. Sin embargo, antes tendrá un evento por demás importante: el viernes 27 de marzo chocará con España en el Lusail Stadium de Qatar para definir al nuevo propietario de la Finalíssima que empareja a los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

LAS FOTOS DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN NAVIDAD

La clásica postal familiar de Dibu Martínez

Dibu posó con su esposa Mandinha, sus hijos Santino y Ava, y sus perros

Lautaro Martínez con su pareja Agustina Gandolfo

Lautaro abriendo regalos con sus hijos

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni, divertidos durante la noche navideña

Tagliafico, uno de los referentes de la selección argentina que peleará por ir al Mundial 2026 con sus actuaciones en el Olympique Lyon de Francia

Cristian Romero con su pareja Karen Cavaller

Cuti, Karen y sus hijos, Valentino y Lucy

Alexis Mac Allister celebró un cumpleaños muy especial

"Maca" festejó con su pareja Ailén Cova y su hija Alaia, que nació a fines de septiembre

Leandro Paredes y Camila Galante posaron para la foto navideña

El mediocampista de Boca con su pareja y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro

Giuliano Simeone con su padre Diego y su hermano Gianluca, que acaba de ser papá junto con Eva Bargiela

Giuliano con su novia Irene Ariza

El arquero Walter Benítez, en familia

La Navidad de Máximo Perrone, uno de los que sueña con meterse en la lista del Mundial

Thiago Almada con su esposa Antonella D’Alotta

La postal familiar del jugador de Atlético Madrid

Aunque se retiró de la selección tras el título en Qatar 2022, Ángel Di María sigue siendo un símbolo del combinado nacional

La postal familiar del Fideo en Rosario