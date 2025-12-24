Deportes

El mensaje de Aníbal Moreno tras convertirse en refuerzo de River Plate

El volante llegó proveniente de Palmeiras para brindarle soluciones a Marcelo Gallardo en la zona media del campo

Aníbal Moreno, flamante refuerzo de
Aníbal Moreno, flamante refuerzo de River Plate, junto a su pareja Lara Sant’Angelo

River Plate cerró un magro 2025 y comenzó a moverse con fuerza en el mercado de pases en búsqueda de soluciones. Para intentar reparar los problemas que tuvo en la zona media el Millonario apostó por los desembarcos de dos volantes que militaban en la Serie A de Brasil. Fausto Vera y Aníbal Moreno.

El ex Racing y Newell’s, tras firmar con el conjunto de Núñez, no ocultó su facilidad en las redes sociales. “Muy feliz por este nuevo desafío en mi carrera y de llegar a un club tan grande. Arranco esta nueva etapa con muchísimas ganas, ilusión y compromiso. ¡Gracias a todos los que me acompañaron en este camino!”, expresó el mediocampista en su cuenta de Instagram, marcando así el inicio de una etapa que genera expectativa tanto en la institución como en los hinchas.

La confirmación de Aníbal Moreno como segundo refuerzo millonario se produjo luego de intensas negociaciones entre River Plate y Palmeiras, equipo brasileño del que el futbolista se despidió tras dos temporadas. El club de Núñez adquirió la totalidad del pase por una cifra cercana a los 7 millones de dólares y firmó un vínculo con el jugador hasta diciembre de 2029.

La felicidad de Aníbal Moreno
La felicidad de Aníbal Moreno al firmar con River Plate

El anuncio rápidamente generó repercusiones en redes sociales. Varios ex compañeros de Moreno respondieron al posteo. El delantero Flaco López, quien compartió vestuario con él en el Verdao, le escribió: “Éxitos hermano te voy a extrañar”. En tanto, Agustín Giay, sumó: “Éxitos animalada! Te voy a extrañar hno”. También el propio River Plate saludó al futbolista desde sus canales oficiales con el mensaje: “Bienvenido a la familia riverplatense, Aníbal”.

Entre los mensajes también se destacó el de su pareja, la diseñadora gráfica Lara Sant’Angelo. “Te amo mi amor, un nuevo capitulo lleno de ilusión, muy feliz”, comentó desde su cuenta profesional. A lo que el deportista contestó: “Te amo, mi amor”.

El arribo de Moreno se da en un contexto de reconstrucción para el plantel que dirige Marcelo Gallardo. La institución buscó reforzar el mediocampo tras las salidas de referentes como Enzo Pérez e Ignacio Fernández. El volante, de 26 años, se suma a Fausto Vera como parte de las primeras incorporaciones para la próxima temporada, con el objetivo de recuperar el nivel competitivo perdido durante 2025.

Aníbal Moreno es el segundo
Aníbal Moreno es el segundo refuerzo de River Plate en este mercado de pases

El acuerdo entre River Plate y Palmeiras se cerró esta semana y el futbolista argentino firmó su contrato acompañado por el presidente de la entidad, Stefano Di Carlo. Vale destacar que Moreno estuvo presente en un evento benéfico en Catamarca, su provincia natal, donde anticipó su satisfacción por la transferencia: “Hace cuatro horas que no agarro el celular, uno viene a disfrutar. Mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro. Es la decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año. Me estoy preparando muy bien”, afirmó en diálogo con el medio El Esquiú.

La llegada de Moreno responde a una estrategia clara de la dirigencia millonaria para fortalecer una zona del campo que fue clave en los últimos años. La temporada pasada, River Plate quedó fuera de la Copa Libertadores y disputará la Copa Sudamericana tras terminar en el cuarto puesto de la tabla anual del fútbol argentino. El club apuesta por la experiencia de Moreno, quien acumuló 3.090 minutos en cancha durante el último año con Palmeiras, repartidos en 55 partidos, dos asistencias y 13 tarjetas amarillas, además de una expulsión.

El recorrido profesional de Aníbal Moreno incluye pasos previos por Newell’s Old Boys y Racing Club, con un total de 277 partidos oficiales, 13 goles y múltiples participaciones en selecciones juveniles. La reciente convocatoria de Lionel Scaloni para un amistoso internacional posiciona al mediocampista como una alternativa a futuro para la selección argentina de cara al Mundial 2026.

