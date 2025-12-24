Deportes

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

El ex jugador encendió el debate por la rivalidad potenciada desde la épica final del Mundial Qatar 2022

Guardar
Djibril Cissé jugó dos Mundiales
Djibril Cissé jugó dos Mundiales para Francia y disparó contra la selección argentina

El ex jugador de la selección de Francia Djibril Cissé reavivó la reciente rivalidad con la selección argentina, al declarar abiertamente su malestar y el sentimiento de enemistad que persiste desde la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La derrota del elenco francés en aquella definición ante la Albiceleste sigue dejando consecuencias, no solo deportivas sino también emocionales, según quedó reflejado en la reciente transmisión de L’Equipe, donde ex referentes y periodistas galos debatieron sobre el impacto duradero de aquella jornada y anticiparon los ánimos de cara a un eventual nuevo cruce en el Mundial 2026.

Con motivo de cumplirse el tercer aniversario de la épica final en Lusail (18/12/2022), donde tras un empate 3-3 el pleito se definió por penales a favor de Argentina, el mencionado medio galo hizo un streaming y Cissé, reconocido por su paso por clubes como Liverpool y Olympique de Marsella, no ocultó su postura ante las cámaras: “Solo siento odio hacia ellos”, afirmó al rememorar tanto el desarrollo del partido como los festejos que protagonizó el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El ex delantero, que disputó con Francia las Copas Mundiales de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010 (en ambas eliminaciones en primera ronda), explicó que las imágenes posteriores al triunfo argentino le produjeron una fuerte reacción: “Después de ver estas imágenes, quedé, incluso, enojado. Siento mucho odio hacia ellos”.

En la misma línea, Cissé enfatizó que para Francia este duelo se transformó en el más relevante del presente: “Claramente, hoy son nuestro principal enemigo”.

Una postal de la épica
Una postal de la épica final en Lusail: Kylian Mbappé ante la marca de Lionel Messi (REUTERS/Paul Childs)

También hizo referencia al caso de Enzo Fernández en el Chelsea, al recordar cómo algunos de sus compañeros lo perdonaron tras la transmisión en Instagram de los festejos de la selección argentina, donde un cántico criticado por su contenido generó polémica internacional: “No entiendo cómo sus compañeros lo perdonaron”, cuestionó el ex punta de 44 años.

Además, planteó que existe un marcado espíritu de revancha con expresiones de deseos profundos como “conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en un Mundial”, así como la alusión a “2 o 3 cuentas pendientes que saldar con Argentina” y la expectativa de un reencuentro en Nueva York el 19 de julio de 2026, fecha señalada por la para la final del certamen que se llevará a cabo el año próximo en Canadá, Estados Unidos y México.

El mencionado ex atacante disputó 41 partidos con Les Bleus y marcó 9 goles. A nivel clubes jugó en Olympique de Marsella, Lazio (Italia) y el Liverpool (Inglaterra), entre otros.

Cissé es apodado el “hombre de los milagros” por superar dos graves fracturas de pierna en 2004 y 2006, y destacado posteriormente por su incursión en el mundo de la moda y la música como DJ. También se desempeña como panelista en L’Equipe, donde aporta toda su experiencia.

Para muchos aficionados albicelestes, la fuerte reacción del entorno francés representa la confirmación del impacto histórico logrado bajo la conducción dirigida por Lionel Scaloni, que con la obtención de la Copa del Mundo y otros títulos como las dos Copa América (2021 y 2023) y La Finalissima (2022), alcanzó no solo la cima deportiva, sino también dejó una huella imborrable y dolorosa para sus grandes adversarios.

Temas Relacionados

deportes-internacionalDjibril CisséSelección de FranciaSelección ArgentinaMundial 2026

Últimas Noticias

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

El youtuber ofreció un peculiar análisis de la derrota ante el ex campeón de los pesos pesados

Jake Paul dijo que le

Estupor en Europa por la muerte de una periodista de 27 años tras caer de un séptimo piso

Malina Guler trabajó para el FC Bihor de Rumania y cumplía labores como fotoperiodista. Sus últimos mensajes en las redes

Estupor en Europa por la

El categórico posteo de Maravilla Martínez tras la repercusión del video con el pedido de un amigo hincha de Boca

El delantero de Racing eligió las redes sociales para reafirmar, de manera contundente, su compromiso con el club de Avellaneda

El categórico posteo de Maravilla

“Absurdo”: el fuerte descargo de Maravilla Martínez tras perder con Pepi Staropoli en Párense de Manos III

El ex campeón mundial no ocultó su malestar por el fallo de los jueces de la pelea exhibición que tuvo en el estadio de Huracán

“Absurdo”: el fuerte descargo de

Los detalles de la fastuosa boda de Venus Williams: cinco días de fiesta y el impactante regalo de Serena

A los 45 años, la tenista estadounidense formalizó su relación con el modelo Andrea Preti, quien la había acompañado en un momento particular de su vida

Los detalles de la fastuosa
DEPORTES
Jake Paul dijo que le

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

Estupor en Europa por la muerte de una periodista de 27 años tras caer de un séptimo piso

El categórico posteo de Maravilla Martínez tras la repercusión del video con el pedido de un amigo hincha de Boca

“Absurdo”: el fuerte descargo de Maravilla Martínez tras perder con Pepi Staropoli en Párense de Manos III

Los detalles de la fastuosa boda de Venus Williams: cinco días de fiesta y el impactante regalo de Serena

TELESHOW
La divertida anécdota de Joaquín

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

La explosiva producción de Sofia “La Reini” Gonet como una Mamá Noel sexy: “Ya sané”

Yanina Latorre se despidió de LAM, entre lágrimas y abrazos, después de 10 años: “Nunca me lo voy a olvidar”

Las emotivas palabras a Yanina Latorre de Diego, sus hijos y su hermana en su despedida de LAM: “Orgullosos de vos”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo

Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce por la crisis económica en Bolivia: “Nos han puesto en esta situación”

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo