“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Djibril Cissé jugó dos Mundiales para Francia y disparó contra la selección argentina

El ex jugador de la selección de Francia Djibril Cissé reavivó la reciente rivalidad con la selección argentina, al declarar abiertamente su malestar y el sentimiento de enemistad que persiste desde la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La derrota del elenco francés en aquella definición ante la Albiceleste sigue dejando consecuencias, no solo deportivas sino también emocionales, según quedó reflejado en la reciente transmisión de L’Equipe, donde ex referentes y periodistas galos debatieron sobre el impacto duradero de aquella jornada y anticiparon los ánimos de cara a un eventual nuevo cruce en el Mundial 2026.

Con motivo de cumplirse el tercer aniversario de la épica final en Lusail (18/12/2022), donde tras un empate 3-3 el pleito se definió por penales a favor de Argentina, el mencionado medio galo hizo un streaming y Cissé, reconocido por su paso por clubes como Liverpool y Olympique de Marsella, no ocultó su postura ante las cámaras: “Solo siento odio hacia ellos”, afirmó al rememorar tanto el desarrollo del partido como los festejos que protagonizó el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El ex delantero, que disputó con Francia las Copas Mundiales de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010 (en ambas eliminaciones en primera ronda), explicó que las imágenes posteriores al triunfo argentino le produjeron una fuerte reacción: “Después de ver estas imágenes, quedé, incluso, enojado. Siento mucho odio hacia ellos”.

En la misma línea, Cissé enfatizó que para Francia este duelo se transformó en el más relevante del presente: “Claramente, hoy son nuestro principal enemigo”.

Una postal de la épica final en Lusail: Kylian Mbappé ante la marca de Lionel Messi (REUTERS/Paul Childs)

También hizo referencia al caso de Enzo Fernández en el Chelsea, al recordar cómo algunos de sus compañeros lo perdonaron tras la transmisión en Instagram de los festejos de la selección argentina, donde un cántico criticado por su contenido generó polémica internacional: “No entiendo cómo sus compañeros lo perdonaron”, cuestionó el ex punta de 44 años.

Además, planteó que existe un marcado espíritu de revancha con expresiones de deseos profundos como “conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en un Mundial”, así como la alusión a “2 o 3 cuentas pendientes que saldar con Argentina” y la expectativa de un reencuentro en Nueva York el 19 de julio de 2026, fecha señalada por la para la final del certamen que se llevará a cabo el año próximo en Canadá, Estados Unidos y México.

El mencionado ex atacante disputó 41 partidos con Les Bleus y marcó 9 goles. A nivel clubes jugó en Olympique de Marsella, Lazio (Italia) y el Liverpool (Inglaterra), entre otros.

Cissé es apodado el “hombre de los milagros” por superar dos graves fracturas de pierna en 2004 y 2006, y destacado posteriormente por su incursión en el mundo de la moda y la música como DJ. También se desempeña como panelista en L’Equipe, donde aporta toda su experiencia.

Para muchos aficionados albicelestes, la fuerte reacción del entorno francés representa la confirmación del impacto histórico logrado bajo la conducción dirigida por Lionel Scaloni, que con la obtención de la Copa del Mundo y otros títulos como las dos Copa América (2021 y 2023) y La Finalissima (2022), alcanzó no solo la cima deportiva, sino también dejó una huella imborrable y dolorosa para sus grandes adversarios.