Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

Lionel Messi, figura del Inter Miami y de la selección argentina, competirá por el tradicional premio que entrega el diario El País (Mandatory Credit: Mark Smith-Imagn Images)

Lionel Messi, tras conquistar la MLS con Inter Miami y obtener el boleto al próximo Mundial con la selección argentina, fue nominado por primera vez al premio Rey de América, un galardón que reconoce al mejor futbolista sudamericano que milita en clubes del continente. Esta distinción, entregada por el diario El País de Uruguay desde 1986, representa uno de los pocos reconocimientos individuales destacados que aún no figuran en la larguísima lista de logros de Messi.

La edición de este año del premio presenta una terna principal integrada por Messi, Adrián “Maravilla” Martínez (goleador de Racing) y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta (figura de Flamengo). En la última temporada, Messi disputó 40 partidos, marcó 38 goles y brindó 25 asistencias con Inter Miami, además de liderar a la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, donde finalizó en el primer puesto.

Adrián Maravilla Martínez, delantero de Racing (Fotobaires)

El ganador del reconocimiento será anunciado el 31 de diciembre por el diario El País, en una votación en la que participan más de 250 periodistas latinoamericanos. El año pasado, Messi obtuvo 14 votos y terminó en el quinto lugar por detrás de Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Juan Fernando Quintero y Thiago Almada. La ausencia prolongada de Messi en este premio se explica porque uno de los requisitos esenciales es participar en ligas sudamericanas, un criterio que el rosarino no cumplía durante sus años en el Barcelona y el París Saint-Germain.

Entre sus adversarios en la elección, Maravilla Martínez acaba de completar una temporada estelar: alzó la Recopa Sudamericana con Racing, se destacó como máximo artillero de la Copa Libertadores con siete goles, fue semifinalista de esa competición y finalista del Torneo Clausura, sumando un total de 22 goles en 55 partidos. Por su parte, Giorgian de Arrascaeta busca consagrarse luego de ganar la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño con Flamengo, donde fue reconocido como el mejor jugador del certamen continental, máximo goleador de su equipo y máximo asistente del Brasileirao. Además, participó activamente en la clasificación de Uruguay al próximo Mundial.

Giorgian De Arrascaeta celebró la conquista de la Copa Libertadores con el Flamengo (REUTERS/Sebastian Castaneda)

La historia del Rey de América revela que el argentino Carlos Tevez es el mayor ganador de esta distinción con tres galardones. Otros nombres notables que levantaron el trofeo en dos oportunidades son el colombiano Carlos Valderrama, el argentino Juan Sebastián Verón y el brasileño Neymar. La lista de ganadores con una conquista incluye a figuras como Enzo Francescoli, Román Riquelme, Ronaldinho, Martín Palermo y Julián Álvarez.

Además de la competición individual, el próximo 31 de diciembre también se anunciará al mejor entrenador del año. Los principales candidatos a ese reconocimiento son el brasileño Filipe Luís y los argentinos Gustavo Alfaro (selección de Paraguay) y Gustavo Costas (Racing).