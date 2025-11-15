¿Boca o River? La broma entre Mauro Icardi y la China Suárez ante la posibilidad de jugar en el fútbol argentino

La actriz se refirió a una potencial vuelta al país de su pareja

Mauro Icardi y Eugenia Suárez es una de las parejas más famosas que combinan los dos mundos del fútbol y la farándula. Ambos fueron parte de una entrevista este viernes en el programa Otro Día Perdido conducido por Mario Pergolini y la actriz bromeó ante la chance de ver al delantero jugando en el fútbol argentino en el futuro.

En mitad de la nota con el programa que se emite por El Trece, que se realizó en el marco del estreno de la serie “Hija del fuego, la venganza de la bastarda”, que es protagonizada por la China, la ex protagonista de Casi Angeles se sentó en el sillón en compañía de su pareja y Pergolini le planteó: “¿Te gustaría que arregle con un club argentino y vuelva a jugar en Argentina?”. Inmediatamente, el presentador deslizó el nombre de Boca Juniors como una alternativa.

Sin embargo, la hincha confesa del clásico rival descartó de plano al Xeneize: “Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Ya está hablado. Si en algún momento viene...“. La sorpresa generada en el propio Pergolini, quien fue vicepresidente del conjunto de la Ribera en el pasado, derivó en una contundente sentencia de ella: "No, Boca prohibidísimo”.

A continuación, Icardi buscó matizar esas palabras con un comentario hacia el club que simpatiza: “Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver...“. En este sentido, reveló que tuvo propuestas para ponerse la camiseta de la Lepra: "Varias veces me llamaron para volver, pero me queda... Yo hice toda mi vida en Europa, desde chico". De esta manera, declinó la posibilidad de regresar en el corto plazo.

El atacante no fue parte de toda la entrevista, pero se sumó sobre el final e incluso le regaló al conductor una camiseta del Galatasaray. En ese tramo, habló sobre distintos aspectos de su trayectoria deportiva. Reveló que apenas llegó a Turquía pidió “no concentrar” y repasó su camino fuera del país: “Me fui a Europa a los 9 años, pero no me fui a jugar. Nos fuimos por el tema del país”.

“Por eso digo que tengo la suerte, es todo trabajo mío. La gente te ve y te dice: ‘Sos futbolista, tenés plata’. Sí, tengo plata, pero me la gano. Tengo que entrenar, me pierdo muchas cosas, me pierdo cumpleaños, me pierdo fiestas con amigos, me pierdo fiestas de Navidad y fin de año. Me pierdo muchas cosas. Es un sacrificio grande”, reflexionó sobre su vida.

El delantero de 32 años se fue muy joven de Argentina y desarrolló su carrera íntegramente en Europa. La Masía del Barcelona le abrió sus puertas hasta que se marchó por 400.000 euros a la Sampdoria de Italia, donde su carrera tomó otro impulso hasta ser fichado por el Inter. Le tocó coincidir con Lautaro Martínez y fue capitán del Neroazzurro, pero emigró al París Saint-Germain (PSG) en medio de una tensa relación con el club italian . Hoy en día, su actualidad lo encuentra como una de las figuras del Galatasaray de Turquía.

“Cuando llegué a Galatasaray estaban en un momento difícil y tuve la suerte de que con mis goles, y con el equipo que armamos ese año, se pudo revertir esta situación de que estaba en un momento muy difícil para el club. Temas económicos, temas de fútbol, de todo. Tuve la suerte de poder revertir esto y hoy en día estamos muy bien posicionados”, contó sobre su presente.

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron una entrevista en la TV

Mientras continúa su actividad en Turquía, el parate de actividades por la fecha FIFA le permitió retornar por unos días a Argentina. Si bien en este país nunca jugó de manera oficial, antes de iniciar su vínculo con la China Suárez, se especuló en noviembre de 2024 con la chance de fichar por River Plate en medio de la separación con su ex pareja, Wanda Nara. Por ese entonces, el Millonario venía de ser eliminado en semifinales de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro.

La versión explotó cuando el comentarista y ex futbolista Diego Latorre manifestó, en el programa ESPN F90, que tanto Icardi como Lucas Alario aparecían en el radar de Marcelo Gallardo. Y el periodista Diego Borinsky (biógrafo del Muñeco) acompañó esa información en X (antes, Twitter): “Hablé con gente cercana a Icardi. Mauro quiere reconquistar a Wanda. Resignaría dinero y su carrera en Europa. Hoy, con Wanda y las hijas de ambos viviendo en Buenos Aires, la única manera es estando cerca de ella. Esa es la puerta que se le abre a River. ¿Un préstamo quizás?”.

A 12 meses de ese trascendido, su vida sentimental es distinta y hasta plantearon con Eugenia Suárez que piensan en casarse: “Ella (La China) ya lo dijo antes, primero me tengo que divorciar, estamos esperando eso. Está hecho (el trámite) desde el año pasado, en marzo de 2026 sale”.

Por lo pronto, el atacante es muy querido por la afición del Galatasaray. Desde su llegada a mitad de 2022 ha anotado 67 goles y 22 asistencias en 102 partidos con el cuadro turco, que lidera el campeonato local con un punto de ventaja sobre Fenerbahce y disputa la Champions League.