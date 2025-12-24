La AFA confirmó al reemplazante de Bernardo Romeo tras su salida de la selección argentina

Bernardo Romeo dejó su cargo como coordinaron de selecciones nacionales

La salida de Bernardo Romeo de la coordinación de selecciones juveniles en la estructura de la Argentina marca un punto de inflexión en el interior de la AFA. Tras seis años de gestión, Romeo culminará su etapa a finales de 2025 para iniciar un ciclo en un club del exterior. El ex goleador cerrará un período en el que su influencia abarcó la articulación de las distintas categorías formativas y el sostenimiento de un modelo de trabajo que privilegia la integración y la detección de talentos de ascendencia argentina repartidos por el mundo.

Infobae anticipó el alejamiento de Romeo del cargo, que todavía no tenía un reemplazo confirmado. Sin embargo, el entorno de la selección argentina dejó el misterio a un lado y, en las horas previas a la Navidad, oficializó el cambio de funciones a través de sus canales oficiales. “El Coordinador de Selecciones Juveniles, Bernardo Romeo, no continuará en sus funciones debido a nuevos desafíos laborales y personales. En su reemplazo quedará en el cargo, Enrique Cesana. ¡Le deseamos el mayor de los éxitos a Bernardo en este nuevo camino!”, escribieron a través de una publicación en su perfil de X (antes, Twitter).

El nombramiento de Cesana plantea una continuidad en el proceso. El licenciado en Educación Física y Deporte trabaja en el ámbito de las selecciones juveniles de la Albiceleste desde 2017 como preparador físico o entrenador, según divulgó TyC Sports. La elección de este apellido muestra la conformidad por el rumbo adoptado por el ídolo de San Lorenzo, quien podría comenzar un nuevo trabajo en el fútbol del exterior (se rumorea sobre una oferta en Estados Unidos).

Enrique Cesana reemplazó a Bernardo Romero como coordinador de selecciones juveniles

Quique Cesana absorberá todas las funciones de Bernie, luego de que el encargado saliente haya impulsado la oficina de scouting que motorizó Juan Tassi en Europa y posibilitó el hallazgo de talentos como Alejandro Garnacho o Nico Paz, entre los diferentes jóvenes “europeos” de raíz argentina que terminaron vistiendo la camiseta de la selección nacional tanto en las menores como en la mayor.

Tiempo atrás, Bernardo Romeo explicó cómo se originó la idea en diálogo con este medio: “Cuando llegué como coordinador me mandaban videos de todos lados, de todo el mundo. Dije: ‘Cómo hago para estar encima de todo esto’. Y se creó el departamento. Se hizo un trabajo previo de censo muy grande, donde Juan Tassi fue por club por club, averiguó y empezó a presentarse. Fue a ver chicos que ni sabíamos que había posibilidad de que sean argentinos. Todos los fines de semana nos juntamos en un chat, Juan pasa un informe de todos los chicos (X cantidad de jugadores, dónde juegan, categoría, club), un rastreo y él sube todo a una plataforma en la que los técnicos los ven. Como coordinador tengo que lograr que los técnicos vean a los chicos. Si alguno les interesa de manera más específica, hablan conmigo y mandamos a Juan a ver el partido”.

Estaba al frente de la coordinación de todas las divisiones juveniles —incluidas la Sub 23, Sub 20, Sub 17 y Sub 15—, sumado a ser un nexo constante con la Selección Mayor liderada por Lionel Scaloni. Así explicó su función en una entrevista con el canal de YouTube Clank!: “Trato de generar encuentros, de charlar mucho, de comunicar mucho a los coordinadores, a los clubes, a la gente de primera o de reserva. Lo que más quería yo era hacer un buen trabajo y que Scaloni tenga la posibilidad de llevar un chico a la mayor. Trato de estar en todas las áreas, pero hay buenas áreas de trabajo en AFA de mucho tiempo aunque siempre hay que estar ajustando cuestiones”.

Enrique Cesana se desempeña en la estructura de la Selección desde 2017, según se desprende de su perfil oficial de LinkedIn

El ex director deportivo de San Lorenzo, rol que ocupó desde 2012 por cinco años, asumió sus funciones en el predio de Ezeiza desde enero de 2020 y siempre buscó transmitir el legado que aprendió de José Pekerman en el plantel campeón Sub 20 con Argentina en 1997: “Para mí, lo que más comparo de esa época con nosotros son los valores que les inculcamos a los chicos y a los grandes en la Mayor. Los valores son el respeto, el sacrificio, el no creérsela. Cuando entras al predio, en lo que es juveniles, hay una linda carta que dice ‘la tolerancia, el respeto, la humildad’, un montón de palabras sueltas. Siempre les decimos a los chicos que cuando entran al predio somos todos iguales: saludamos, colaboramos”.

En la entrevista citada, Bernie repasó algunas de las áreas que estaban a su cargo y pasarán a depender de Enrique Cesana: “Tenés scouting, tenés planificación... Trato de estar en todas las áreas, no dependen directa, algunas a veces indirectamente, pero yo me hago el trabajo de estar en la parte médica, en la parte de utileros, en la parte de cancha también porque sos el nexo permanente en la diaria. Llegas al predio y te agarra el canchero, la parte médica, tenés que estar siempre informado de todo. Bajás la línea después a los cuerpos técnicos, la metodología del trabajo, cómo planificás los entrenamientos, un montón de cosas. Hice ampliar una oficina y siempre hago el mismo ejemplo que todos estemos mirándonos: Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 20 y Sub 23. Hemos trabajado hasta tres o cuatro cuerpos técnicos juntos. Ahí se juntan todos y planifican”.

Actualmente, las selecciones argentinas tienen en Diego Placente a la cara principal como entrenador de la Sub 17 y la Sub 20, con Adrián Gallará al frente de la Sub 15. A esto, se suma el cuerpo técnico de la Mayor comandado por Scaloni y secundado por Roberto Ayala, Pablo Aimar y Walter Samuel.