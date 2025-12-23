Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El jugador de Golden State intercambió algunas palabras con su entrenador y se retiró de la cancha en medio del partido

Draymond Green volvió a protagonizar un momento de tensión en los Golden State Warriors y abandonó el partido tras una acalorada discusión con el entrenador de su equipo, Steve Kerr, luego de un tiempo muerto durante la victoria de anoche ante Orlando Magic, en una nueva jornada de la temporada regular de la NBA.

La inesperada reacción del ala-pivote de 35 años ocurrió luego de que el técnico pidiera un minuto a falta de 8:31 minutos para el final del tercer cuarto, en un momento del encuentro en el que los Warriors estaban bajando su nivel ante el Magic (terminaron ganando 120-97 en el Chase Center de San Francisco). En el instante que Kerr comenzó a dar indicaciones a sus jugadores, Green intercambió algunas palabras, se levantó inmediatamente de la silla y se dirigió rumbo al vestuario en silencio.

El cuatro veces campeón de la NBA con los Warriors no volvió a regresar al rectángulo de juego tras el altercado con el técnico y terminó el partido con una planilla de 9 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en casi 18 minutos de juego. Esta polémica acción se dio luego de que Green fuera expulsado en el partido frente a Phoenix Suns el 20 de diciembre pasado. El basquetbolista oriundo de Michigan sufrió su 24° descalificación y quedó a cinco de alcanzar el negativo récord que ostenta el retirado Rasheed Wallace (29 expulsiones).

Una vez finalizado el partido, que los Warriors lograron sobrellevar con contundencia ante Orlando Magic, los protagonistas brindaron su testimonio acerca del incidente y le bajaron el tenor ante las preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa. “Los ánimos se caldearon”, reconoció Green. “Pensé que lo mejor era salir de allí (banco de suplentes). No creía que la situación fuera a mejorar. Así que lo mejor era alejarme... Estas cosas pasan en el básquet, es un deporte emocional. Seguimos adelante. Estamos bien”, continuó el temperamental jugador.

La acalorada discusión entre Draymond Green y Steve Kerr en la victoria de Golden State Warriors frente a Orlando Magic en la NBA (captura video)

Por su parte, Steve Kerr, evitó dar detalles de lo ocurrido, pero también dio su versión: “Tuvimos una pequeña discusión. Él tomó la decisión de volver al vestuario para calmarse. Eso es todo lo que voy a decir, el resto es privado. Necesitamos a Draymond. Es un campeón. Llevamos mucho tiempo juntos. Es una pena lo que pasó, pero pasó”.

En tanto que la estrella del equipo, Stephen Curry, evitó meterse en la discusión y se enfocó en el momento de los Warriors, que consiguieron su segunda victoria consecutiva y pelean por un puesto en los Playoffs, con récord de 15 triunfos y 15 derrotas en la Conferencia Oeste, donde están octavos en puestos de Play-In.

“Es una lástima que estemos aquí arriba, considerando nuestra racha de dos victorias consecutivas y ganando en nuestra cancha, que las preguntas tengan un tono un poco más negativo de lo que deberían. Entiendo por qué las haces, pero ahora mismo el DJ está poniendo una buena lista de reproducción. Los chicos están trabajando duro y la estamos pasando bien porque estamos ganando. Estaban teniendo una buena conversación. Es algo que les corresponde a ellos, no a mí. Aunque estoy bastante seguro de que sabemos ser profesionales", dijo Curry acerca de la discusión entre Green y Kerr.

El próximo jueves 25 de diciembre, los Warriors recibirán a Dallas Mavericks en uno de los cuatro partidos de Navidad que ofrece la cartelera de la NBA. La presencia de Draymond Green aún no ha sido confirmada.