Draymond Green agredió a un rival y recibió la 24° expulsión de su carrera en la NBA: el récord que podría alcanzar

Draymond Green vuelve a ser protagonista de una agresión en la NBA

La expulsión de Draymond Green marcó un nuevo capítulo en la carrera de la estrella de los Golden State Warriors, considerado uno de los jugadores más agresivos en la historia de la NBA. El número 23 fue descalificado en el arranque del segundo cuarto del partido que su equipo disputó en el Chase Center ante los Phoenix Suns, dejando a sus compañeros sin uno de sus principales figuras para lo que restaba del encuentro.

La acción que derivó en la expulsión tuvo lugar cuando quedaban poco más de diez minutos para el descanso. Green bloqueó un disparo de Collin Gillespie, escolta de los Suns, y ambos cruzaron palabras en el trayecto hacia el otro costado de la cancha. En ese momento, el jugador de los Warriors empujó a su rival por la espalda, lo que motivó la sanción de la primera falta técnica por parte del árbitro Pat Fraher.

El incidente escaló tras la reacción verbal de Green hacia el mismo árbitro, que lo siguió con la mirada e imitó el gesto de falta técnica. Green continuó gritándole y debió ser escoltado por los encargados de seguridad del equipo al banquillo y posteriormente al vestuario, tras recibir la segunda técnica y la consiguiente expulsión.

Esta fue la expulsión número 21 que acumula Green en temporada regular, mientras que su historial total de salidas prematuras asciende a 24, solo superado por Rasheed Wallace, que acumuló 29 en su trayectoria en la mejor liga de básquet del mundo. Además, el jugador de 25 años recibió 169 faltas técnicas en total si contamos sus temporadas en la NBA -la número 14 en curso-.

En el ranking de jugador con más faltas técnicas dictadas por los árbitros, el que encabeza ese listado es la leyenda del Utah Jazz Karl Malone con 332. Otro de los famosos que integra la nómina es Dennis Rodamn (212), cinco veces campeón de la NBA, tres de ellas con los Chicago Bulls de Michael Jordan. Tras las dos que sumó en su último partido, Green quedó a cuatro de meterse en el top 10, ya que Kevin Garnett ocupa esa posición con 172.

Green recibió la expulsión número 24 de su carrera

Al ser consultado por la cadena NBC Sports, el entrenador Steve Kerr se mostró contundente acerca de la sanción: “Definitivamente se lo merecía. Pero se dirige al banquillo, grita algo y le dan una segunda técnica”. No obstante, Kerr expresó su molestia al comparar el trato recibido por Green con incidentes previos y afirmó: “La otra noche vimos a un chico de su equipo darle un puñetazo en el estómago a Steph, premeditado, y no hubo expulsión. Dos noches después, los árbitros se enfadaron con unas palabras de Draymond. Discrepé totalmente”.

La referencia de Kerr apuntó a una falta flagrante cometida por Dillon Brooks, alero de los Suns, en el encuentro anterior entre ambos equipos, donde golpeó a Stephen Curry en el estómago durante una jugada. Los árbitros revisaron ese acto, lo calificaron como flagrante, pero Brooks no fue expulsado.

Desde la franquicia de Golden State se contactó a la liga con la intención de que Brooks fuera sancionado o suspendido, algo que finalmente no sucedió. Kerr insistió: “¿Cómo no estar molesto? Este tipo le rompió el codo a Gary (Payton II) en los playoffs, al azotarlo con una de las jugadas más sucias que he visto. No es que no tenga antecedentes. Ahí está. Lo revisan. No sé qué sentido tiene la repetición si no vas a expulsar a alguien por golpear a alguien”.

El 23 de los Warrios es apuntado como uno de los jugadores más agresivos de la NBA

El ambiente entre Warriors y Suns ya venía encendido desde el partido previo, que se había decidido con dos tiros libres de Jordan Goodwin a falta de menos de un segundo para el final. En esa ocasión, Brooks también protagonizó una jugada polémica y, como reacción, Jimmy Butler de los Warriors le arrojó el balón, incrementando aún más la tensión entre ambos equipos.

A pesar de quedarse sin Green y de ir nueve puntos abajo mientras se producía la expulsión (37-46), los Warriors tuvieron una reacción positiva, apoyados en la actuación de Stephen Curry. El base, que finalizó con 28 puntos, convirtió el tiro para el triunfo (119-116) a menos de cinco segundos para la bocina. Al término del encuentro, Curry aseguró que la salida de Green “despertó al equipo”. La victoria permitió a los Warriors cortar una racha de tres derrotas y les dio impulso en una fase crítica de la temporada.

El historial sancionador de Green muestra a un jugador acostumbrado a la controversia en la cancha. Su propio testimonio lo confirma. El jugador admitió en agosto de 2025 en el podcast The Pivot, que su comportamiento durante los partidos no se corresponde con su personalidad fuera del parqué: “El tipo que está aquí sentado con ustedes no es el mismo que juega baloncesto”, confesó Green ante Ryan Clark, Fred Taylor y Channing Crowder.