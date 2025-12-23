El posteo de Santiago Ascacibar mientras define su futuro: con su llegada a River Plate descartada, ¿se acerca a Boca Juniors?

Santiago Ascacibar con el trofeo del Torneo Clausura ganado la semana pasada. Pocos días después celebró el Trofeo de Campeones (REUTERS/Agustin Marcarian)

El futuro de Santiago Ascacibar tras conquistar un año histórico con Estudiantes de La Plata se mantiene envuelto en incertidumbre y especulación, mientras su nombre circula entre los clubes más poderosos de Argentina y candidatos internacionales. Si bien el jugador culminó la temporada con la obtención del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, estas consagraciones reavivaron el interés de equipos como Boca Juniors, que aguarda por una definición de su voluntad de continuar en el país, y del Santos de Brasil, que ya habría realizado gestiones para sumarlo en el siguiente semestre.

Desde hace varias semanas, el mercado de pases argentino gira alrededor de Ascacibar. La posición de River Plate, que inicialmente presionó en busca de su incorporación, cambió de rumbo. El club desistió de la negociación tras cerrar los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno, además de constatar que el futbolista de 28 años “nunca mostró el interés de llegar al club”, según informó el periodista Hernán Castillo. Con esta decisión, solo el Xeneize permanece expectante en el ámbito local, aunque sin gestiones avanzadas, ya que “en Boca esperan por saber si realmente le interesa quedarse en Argentina y vestir la azul y oro”, especificó el portal Planeta Boca Juniors.

La era reciente de Ascacibar se caracteriza por su influencia como capitán y referencia interna del plantel de Eduardo Domínguez, sumando cinco títulos, 194 partidos, 18 goles y cinco asistencias desde su debut en 2016. Su contrato, renovado en febrero hasta diciembre de 2027, constituye uno de los más altos del club. “Por segundo año consecutivo sumamos una nueva estrella. Quiero agradecer a mi familia por el apoyo de cada día, a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todo el personal por el esfuerzo de todo el año que nos permitió terminar el 2025 así. La ciudad está en orden”, celebró Ascacibar en su cuenta personal de Instagram.

El posteo de Santiago Ascacibar mientras define su futuro

En relación a su futuro inmediato, el propio futbolista reconoció que aún no tomó una decisión y que evalúa todas las opciones. “Quiero pensarlo. Ahora quiero festejar. Todo pasa muy rápido, una final y después otra. Quiero tomar la decisión que más me llene”, declaró tras la final. “Quiero pensar tranquilo, tomarme el tiempo necesario, porque pasa todo muy rápido. Voy a pensar en mi futuro. Quiero tomar una decisión que me llene más”, reiteró en diálogo con ESPN.

La posibilidad de una transferencia dentro del país parece diluirse frente a la preferencia del jugador por continuar en Estudiantes o emigrar al extranjero: “Nunca fue una prioridad para el futbolista cambiar de club en el fútbol argentino y, por eso, el equipo de Marcelo Gallardo desistió de su contratación”, afirman en el portal platense 0221. Al mismo tiempo, el medio amplía que la venta solo podría concretarse ante una propuesta que satisfaga tanto al club como al entorno del mediocampista, especialmente si se trata de un proyecto internacional relevante y que cumpla con la evaluación económica —el pase fue tasado en alrededor de 6 millones de dólares.

Mientras tanto, el futbolista —que en 2023 retornó desde Europa y cuya edad y familia en La Plata inciden en su decisión— disfruta del receso, aunque mantiene la expectativa de definir el rumbo que más lo atraiga, con clubes como Boca Juniors y Santos aún atentos a su determinación.