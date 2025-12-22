Las confesiones de Traverso: increíble anécdota con Maradona, por qué no habla con Riquelme y el día que Jagger se llevó su camiseta de Boca

Cristian Traverso participó del clásico Líbero vs que se emite por TyC Sports y dejó algunas perlitas de su carrera deportiva. El ex futbolista multicampeón con Boca Juniors en la época dorada de Carlos Bianchi contó que estuvo a punto de no viajar a Japón para la final Intercontinental por una pelea con el Virrey. Dejó imperdibles anécdotas con Diego Maradona, con quien también tuvo un cruce en Dibai. Además, sus orígenes humildes y picados en la villa con Juan Román Riquelme y por qué no se habla con el presidente xeneize.

Además, el ahora panelista deportivo recordó el día que conoció a Mick Jagger, las locuras que hizo por ir a ver a los Rolling Stones y cómo fue que el líder de la icónica banda británica se llevó su camiseta de Boca con el dorsal 13. A continuación, las perlitas que dejó su entrevista con Matías Pelliccioni.

El histórico futbolista de Boca contó perlitas de su carrera en un Líbero vs por TyC Sports

Cristian Traverso señaló que prefiere evitar el contacto con Juan Román Riquelme, presidente de la institución. En referencia a su vínculo, el ex defensor remarcó: “Hace poco hablé, pero trato de no hablar. Yo estoy en un lugar donde no quiero tener información. Nos respetamos desde ese lado. Él sabe que yo quiero que le vaya siempre bien a Boca”, explicó, y agregó: “Hace cosas mal y yo no me las puedo callar”.

El panelista contó que mantiene la distancia principalmente por su posición como periodista deportivo. Además, reconoció que en el pasado conversó con Cristian Riquelme, hermano del directivo, para evaluar una posible incorporación a la estructura del club, pero decidió continuar alejado: “Tuve una reunión con el Chanchi. Estuvimos hablando. Le expliqué que estoy en un lugar donde estoy bien”.

Traverso también advirtió sobre las dificultades que implica integrarse a la dirigencia del club: “Estar en un lugar para que estén mirándote de costado... Prefiero que no”, manifestó. Añadió que solo consideraría regresar “el día que tenga plata y tiempo”.

Finalmente, el exjugador reveló que intentó mediar para que se produzca una reconciliación entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo, dos de los ídolos más destacados de Boca, pero desistió ante la imposibilidad: “En un momento quise juntar las aguas. Y no se puede”.

Cristian Traverso estuvo cerca de quedar fuera del histórico partido entre Boca Juniors y Real Madrid en la Copa Intercontinental 2000 debido a un conflicto con el entrenador Carlos Bianchi. La disputa surgió tras un altercado en un entrenamiento y la decisión de Bianchi de apartarlo por no encontrarse en condiciones físicas óptimas, sumada a la preferencia del técnico por otros jugadores.

La resolución momentos antes del viaje a Japón marcó un punto de inflexión, ya que un interventor del cuerpo técnico le comunicó a Traverso su inclusión cerca de la fecha del encuentro, cuando él ya sentía que estaba recuperado hacía un mes, aunque sin ser considerado hasta último momento. Para el exdefensor, la clave del triunfo sobre el equipo español estuvo en una conversación de Bianchi que logró unir a un vestuario dividido: “La única manera de ganarle a un equipo como el Madrid era esa, poner a Boca por delante de cualquier cosa”, reconoció.

Después de gozar de la consagración en la Copa Libertadores tras 22 años de sequía y superar una pubalgia que lo mantuvo tres meses alejado del campo, Traverso volvió al equipo justo a tiempo para disputar la final. En el partido, el doblete de Martín Palermo en los primeros diez minutos sorprendió hasta a los propios jugadores, confesando el exfutbolista: “¿Estamos 2 a 0 de verdad?”. A pesar del descuento de Roberto Carlos, el equipo argentino sostuvo el resultado durante más de 80 minutos y logró una victoria que definió como una de las más resonantes de la historia del fútbol mundial.

El exjugador destacó la identidad del plantel, afirmando: “No cambiamos nuestra manera de jugar ni de entrenar porque venía el Madrid... Los fuimos a buscar, a presionar y le metimos goles con nuestras armas”. Además, resaltó la convicción interna y la fortaleza del grupo: “Nos hicimos felices a nosotros los hinchas”, agregó.

La etapa de Traverso en Boca Juniors continuó hasta 2001, sumando otra Copa Libertadores y una nueva final intercontinental frente al Bayern Múnich. Tras diferencias con Mauricio Macri, emigró a México antes de regresar al club en 2004, año en el que disputó sus últimos 19 partidos antes de retirarse.

Cristian Traverso recordó el quiebre de su relación con Diego Maradona tras haber gestionado su llegada al Al-Fujairah de Emiratos Árabes Unidos como director técnico en 2017. El ex futbolista afirmó que, pese a la oportunidad laboral, la presencia de terceros generó tensiones: “Lo llevé a Dubai y algunos que estuvieron al lado se equivocaron. Si vos estás al lado de alguien y podés sacarle partido... Después empezó otra gente a meterse y hubo quilombo. Le dije: ‘Diego yo no necesito nada de vos, te traje hasta acá, yo te acompaño’. ‘Acá no entrás más’, me dijo. ¿Qué no voy a entrar? Terminamos a las puteadas los dos, yo no lo llamé nunca más a Diego”, relató el exdefensor.

Luego de quedar distanciado, Traverso expresó que tras la muerte de Maradona en 2020 acudió a la Casa Rosada para despedirlo y manifestó su admiración: “Lo fui a despedir, me dejaron pasar y yo nunca le agradecí a las hijas de haber pasado. Necesitamos un Diego hoy. Hay una definición de Cherquis Bialo que es fabulosa: ¿de cuál Maradona hablamos? Sabés lo que es jugar con Maradona, verlo entrenar, cambiarte, mirarlo, saludarlo. Nunca le pedí una foto”.

Tanto Traverso como Maradona compartieron plantel en Boca Juniors durante 1997. Traverso participó en el último partido oficial del Diez, el 25 de octubre, que resultó en la victoria 2-1 sobre River Plate en el estadio Monumental. Ese día, el Pelusa fue reemplazado por Juan Román Riquelme al final del primer tiempo, mientras que Traverso ingresó en el segundo tiempo por Diego Latorre.

Cristian Traverso dijo también que el cantante Mick Jagger, líder de The Rolling Stones, se llevó una camiseta número 13 del club durante una visita a Barrio Parque. El ex defensor volvió a contar esta imperdible anécdota. Durante sus giras en Argentina, el propio Jagger recibió en mano de Traverso la camiseta auriazul tras asistir a un evento en la casa de un empresario, donde vieron un partido entre el Barcelona de Guardiola y el Chelsea de Mourinho por la Champions League.

“Lo conocía a Jagger. Me dicen venite que está en mi casa. No me saqué una foto. Lo conocí estuve tres minutos ahí. Llegué con la camioneta y el chabón estaba en el Porche. Bajé la camiseta de Boca y se la di. La otra persona ya le había dicho que yo había sido jugador de fútbol. Y se llevó la 13 nomás”, reveló. Además, contó las locuras que hizo para ver a los Rolling Stones en Argentina y en Chile.

