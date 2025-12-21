Matías Rossi logró un título histórico en el TC 2000 y quedó a un paso de igualar al Flaco Traverso

La consagración de Matías Rossi en su sexto título del TC 2000

La voz quebrada de Matías Rossi fue una señal de descarga luego de lograr su sexto título en el TC 2000. Fue luego de ser tercero en Junín a bordo del Toyota Corolla Cross, que representa la primera consagración del segmento de autos SUV en la categoría. El Misil de Del Viso quedó a un cetro del récord máximo que ostenta el recordado Juan María Traverso.

Rossi llegó como líder del campeonato y su único rival era su compañero de equipo en el Toyota Gazoo Racing Argentina, Emiliano Stang. El bonaerense tuvo un panorama a favor sobre el joven entrerriano, quien no obstante cumplió con una gran temporada.

El drama estuvo presente todo el fin de semana, primero por la lluvia en la mañana del sábado ante una clasificación que obligó al cambio de motor en el coche de Rossi por problemas en la presión de aceite y la definición se estiró al domingo.

En carrera, Matías partió cuarto y Stang, sexto. El de Crespo tuvo un buen avance en el comienzo, pero la rotura del neumático delantero derecho lo retrasó. Debió pasar por los boxes a reemplazar la goma y regresó a pista en la última posición. Esto facilitó el cetro de Rossi cuyo tercer puesto final le alcanzó para coronarse.

El Misil obtuvo dos victorias este año (@misil1misil)

La carrera fue ganada por otro histórico de la categoría, Gabriel Ponce de León, que sobre con Corolla Cross atendido por el equipo Corsi Sport 2 celebró de local. Segundo resultó Franco Vivian, con un Chevrolet Tracker, en un podio a puro SUV. Mientras que Stang tuvo otra gran remontada en una actitud de campeón para terminar cuarto en el Autódromo Eucebio Marcilla.

La consagración de Rossi es histórica porque es el primer título de modelo del segmento SUV en automovilismo argentino, que forma parte de la renovación planteada por la categoría a cargo de la Agencia Tango de los hermanos Alejandro y Diego Levy.

El oriundo de Del Viso logró dos victorias en este año, en General Roca y en los 200 Kilómetros de Buenos Aires junto al uruguayo Santiago Urrutia. “Fue una carrera complicada y cuando vi la situación de Emiliano me generó una alarma. Bajé el ritmo y cuidé el neumático porque faltaba mucho. Fue un campeonato que estaba para definirse antes y el querer definirlo me llevó esa descarga emocional de querer lograr el objetivo”, contó luego de su coronación un emocionado Misil, de 41 años.

Matías Rossi quedó a un título de igualar el récord del recordado Flaco Traverso. Ambos tenían una gran relación (@rossimatias)

En tanto que Ponce de León también se estuvo al borde las lágrimas: “Yo nunca me fui del TC 2000. Por ahí a veces no estaba el lugar. Ganar acá delante de mi público es algo soñado. Ponce está más vivo que nunca y siempre quise ganar. Si me dicen que mañana me tengo que retirar, yo con esto me retiro”, contó el tricampeón de la especialidad (todos con Ford) en 2001, 2003 y 2005.

Esta fue la sexta corona de Matías Rossi en el Turismo Competición 2000: 2006, 2007, 2011, 2013, 2020 y 2025. Las dos primeras con Chevrolet y el resto con Toyota. Quedó a un cetro de alcanzar el récord del Flaco Traverso, con quien tuvo una gran relación, en especial en los últimos años del recordado ídolo cuando volvió a estar ligado a la marca japonesa con la que corrió en dicha categoría entre 2000 y 2002.

El de este domingo es el undécimo título nacional de Rossi: 6 en TC 2000 (2006, 2007, 2011, 2013, 2020 y 2025), 1 en el TC (2014), 2 en Top Race (2019 y 2020), 1 en la Clase 3 de Turismo Nacional (2014) y 1 en la Fórmula Súper Renault (2002).

El TC 2000 termina fortalecido un año de transición por el ingreso de los SUV y algunos coches sedán que también corrieron. Presentó 16 autos en Junín y el objetivo es aumentar su parque en el venidero ejercicio, en el que se superarían las 20 unidades.

Rossi le dio el primer título a un SUV en el TC 2000 y en el automovilismo argentino (Prensa TC 2000)

En este contexto de renovación este fin de semana se estrenó el quinto modelo de SUV, el Nissan Kicks Play que condujo Tomás Fernández. El mencionado segmento marcó tendencia y de hecho, el presidente de la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo (APAT), Emanuel Moriatis ratificó en diálogo con Carburando que la Clase 3 del TN irá por ese camino y el año próximo esperan poner en pista un Ford. El Stock Car de Brasil empleó en 2025 este segmento, aunque sus prototipos no se parecen tanto a los autos de calle como los del TC 2000.

Otro punto para destacar de la divisional en 2025 fue la recuperación de escenarios emblemáticos: General Roca, El Zonda de San Juan, Oberá, Salta, Nueve de Julio, y el propio Junín, y volvió a salir del país y corrió en Mercedes, Uruguay. Y en sus doce fechas a lo largo del año, salvo en los dos eventos en Buenos Aires, los escenarios tuvieron un excelente marco de público.

En el debe queda la presencia de más pilotos de renombre, además del mismo Rossi, el campeón saliente, Leonel Pernía, Ponce de León o Franco Vivian. Tampoco fue buena la experiencia de partir los 200 Kilómetros de Buenos Aires en dos días.

El TC 2000 sigue con su resurgimiento. Arrancó un difícil 2025, pero lo terminó consolidado y todo indica que el crecimiento continuará en 2026.