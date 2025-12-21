Las perlitas del título de Estudiantes: el regalo de Verón a un hincha, un casamiento postergado y una premonición

El director deportivo de Estudiantes se refirió a la situación del entrenador

Estudiantes volvió a gritar campeón en el fútbol argentino con su victoria sobre Platense en el Estadio Único de San Nicolás y se quedó con una nueva edición del Trofeo de Campeones. El 2-1, con un doblete incluido de Lucas Alario, dio paso a la algarabía de los festejos y, en las entrevistas en pleno campo de juego, varios futbolistas dieron su testimonio, al igual que el director deportivo del ganador, Agustín Alayes.

En una mitad de La Plata solo se habla de la continuidad de Eduardo Domínguez como DT del Pincha más allá de fin de año. Al entrenador se le vence el contrato y todavía reina la incertidumbre sobre las negociaciones, aunque la clasificación a la Copa Libertadores 2026 es una invitación a continuar para el orientador.

Sin declaraciones de Juan Sebastián Verón, la voz institucional la dio Alayes y remarcó la intención de continuar con la relación futbolística. “La realidad es que quisimos avanzar en esta semana, pero Eduardo y el plantel estaban enfocados en esto. Nos pareció coherente y lógico. A partir de ahora, nos enfocaremos en eso”, declaró en charla con TNT Sports.

Mientras tanto, la Brujita se dedicó de manera exclusiva a festejar. El presidente eligió no hablar frente a los micrófonos y protagonizó un emotivo momento durante la celebración: le obsequió la medalla de campeón a un hincha en silla de ruedas, luego de sacarse una foto.

*El regalo de Verón a un fanático de Estudiantes

Además, Fernando Muslera se permitió hablar de otras cuestiones más vinculadas al día a día después de un año extenuante, que lo tuvo a su equipo con vida hasta los cuartos de la última Libertadores, instancia en la que fue eliminado por Flamengo, a la postre campeón, y entrando por la ventana a los playoff del Torneo Clausura en el octavo lugar de la Zona A. Eso le permitió soñar con el título, levantar el campeonato local con el arquero como figura en los penales ante Racing y aspirar a una nueva estrella frente al Calamar.

El presentador de ESPN, Martín Souto, indagó ante el uruguayo sobre las cábalas que posee el plantel dentro de una entidad marcada por las costumbres previas a cada partido. “Les contaba a los chicos, todo lo previo que me tocó vivir al clásico, ja...”, inició su relato, mientras se le dibujaba una sonrisa en el rostro, con foco en las semifinales del certamen contra Gimnasia.

Acto seguido, le pidieron que revelara esos secretos y Fernando Muslera concedió la respuesta: “No se puede tocar nada cuando vas al calentamiento. Y creo que el día previo (al clásico), hubo un tipo tirando sal. Había sal en el banco de suplentes. Pero son cosas que ya son históricas en esa rivalidad. Y sí, las cábalas en este club... No se puede nombrar la palabra campeón hasta que no se juega el partido. Me divierto muchísimo porque todos somos un poco cabuleros”.

*El resumen de Estudiantes-Platense

En distinto sentido, González Pirez protagonizó un momento llamativo en medio de la charla con Souto y Morena Beltrán. Allí, le preguntaron a su hijo, Felipe, de qué equipo era hincha y confesó su fanatismo por el Pincha, mientras lucía la camiseta del equipo. “De Estudiantes”, afirmó el niño del ex jugador de River Plate. Incluso, el defensor quiso hacerlo del Millonario, pero Pochi, como lo apodan, tenía otros planes: “Se hizo fanático, no se entiende. Ya le dijimos que tenía que ser de River, pero empecé a jugar acá, empezó a tomarle el gusto y ahora no se pone otra cosa que no sea la ropa de Estudiantes”.

Este sábado, el zaguero central tenía todo arreglado para casarse, pero la inmediatez de una nueva final lo obligó a postergarlo un día: “Me casaba hoy, ¿cómo les llegó ese dato? Mi señora y mis hijos están acá (en San Nicolás). Cumplimos 10 años de casados y cuando nos casamos en la primera etapa no teníamos la posición económica que tenemos hoy para poder hacer una fiesta. Siempre dijimos que cuando cumpliéramos 10 años lo íbamos a festejar".

*Medina le dio la mamadera a su hijo

Por otro lado, Cristian Medina dejó una particular postal en la cancha porque los roles de padre y de futbolista se entremezclararon en medio de la alegría por un nuevo título y el volante fue captado dándole la mamadera a su hijo, mientras mantenía un rostro eufórico por la victoria.

Más adelante, el gran héroe de la jornada, Lucas Alario, confesó la premonición de Guido Carrillo, quien anticipó el triunfo. En primera instancia, Carrillo lo mandó al frente en una charla televisiva sobre quién le había dicho que él iba a ganar la final y el Pipa no esquivó la respuesta: “En un abrazo que nos dimos cerca de la mitad de cancha después del primer gol, me dijo que lo iba a ganar yo. Estoy agradecido por la fe que tenía”.

Ahora, Estudiantes comenzará a planificar el año próximo con su participación a nivel continental y tendrá la posibilidad de sumar dos estrellas más. El título del Trofeo de Campeones le otorga la posibilidad de disputar la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, y la Supercopa LPF ante Rosario Central, líder de la Tabla Anual.

*La premonición de Carrillo con Alario como protagonista