Deportes

Las perlitas del título de Estudiantes: el regalo de Verón a un hincha, un casamiento postergado y una premonición

El Pincha se coronó en el Trofeo de Campeones y la celebración dejó particulares imágenes en San Nicolás

Guardar
El director deportivo de Estudiantes se refirió a la situación del entrenador

Estudiantes volvió a gritar campeón en el fútbol argentino con su victoria sobre Platense en el Estadio Único de San Nicolás y se quedó con una nueva edición del Trofeo de Campeones. El 2-1, con un doblete incluido de Lucas Alario, dio paso a la algarabía de los festejos y, en las entrevistas en pleno campo de juego, varios futbolistas dieron su testimonio, al igual que el director deportivo del ganador, Agustín Alayes.

En una mitad de La Plata solo se habla de la continuidad de Eduardo Domínguez como DT del Pincha más allá de fin de año. Al entrenador se le vence el contrato y todavía reina la incertidumbre sobre las negociaciones, aunque la clasificación a la Copa Libertadores 2026 es una invitación a continuar para el orientador.

Sin declaraciones de Juan Sebastián Verón, la voz institucional la dio Alayes y remarcó la intención de continuar con la relación futbolística. “La realidad es que quisimos avanzar en esta semana, pero Eduardo y el plantel estaban enfocados en esto. Nos pareció coherente y lógico. A partir de ahora, nos enfocaremos en eso”, declaró en charla con TNT Sports.

Mientras tanto, la Brujita se dedicó de manera exclusiva a festejar. El presidente eligió no hablar frente a los micrófonos y protagonizó un emotivo momento durante la celebración: le obsequió la medalla de campeón a un hincha en silla de ruedas, luego de sacarse una foto.

*El regalo de Verón a un fanático de Estudiantes

Además, Fernando Muslera se permitió hablar de otras cuestiones más vinculadas al día a día después de un año extenuante, que lo tuvo a su equipo con vida hasta los cuartos de la última Libertadores, instancia en la que fue eliminado por Flamengo, a la postre campeón, y entrando por la ventana a los playoff del Torneo Clausura en el octavo lugar de la Zona A. Eso le permitió soñar con el título, levantar el campeonato local con el arquero como figura en los penales ante Racing y aspirar a una nueva estrella frente al Calamar.

El presentador de ESPN, Martín Souto, indagó ante el uruguayo sobre las cábalas que posee el plantel dentro de una entidad marcada por las costumbres previas a cada partido. “Les contaba a los chicos, todo lo previo que me tocó vivir al clásico, ja...”, inició su relato, mientras se le dibujaba una sonrisa en el rostro, con foco en las semifinales del certamen contra Gimnasia.

Acto seguido, le pidieron que revelara esos secretos y Fernando Muslera concedió la respuesta: “No se puede tocar nada cuando vas al calentamiento. Y creo que el día previo (al clásico), hubo un tipo tirando sal. Había sal en el banco de suplentes. Pero son cosas que ya son históricas en esa rivalidad. Y sí, las cábalas en este club... No se puede nombrar la palabra campeón hasta que no se juega el partido. Me divierto muchísimo porque todos somos un poco cabuleros”.

*El resumen de Estudiantes-Platense

En distinto sentido, González Pirez protagonizó un momento llamativo en medio de la charla con Souto y Morena Beltrán. Allí, le preguntaron a su hijo, Felipe, de qué equipo era hincha y confesó su fanatismo por el Pincha, mientras lucía la camiseta del equipo. “De Estudiantes”, afirmó el niño del ex jugador de River Plate. Incluso, el defensor quiso hacerlo del Millonario, pero Pochi, como lo apodan, tenía otros planes: “Se hizo fanático, no se entiende. Ya le dijimos que tenía que ser de River, pero empecé a jugar acá, empezó a tomarle el gusto y ahora no se pone otra cosa que no sea la ropa de Estudiantes”.

Este sábado, el zaguero central tenía todo arreglado para casarse, pero la inmediatez de una nueva final lo obligó a postergarlo un día: “Me casaba hoy, ¿cómo les llegó ese dato? Mi señora y mis hijos están acá (en San Nicolás). Cumplimos 10 años de casados y cuando nos casamos en la primera etapa no teníamos la posición económica que tenemos hoy para poder hacer una fiesta. Siempre dijimos que cuando cumpliéramos 10 años lo íbamos a festejar".

*Medina le dio la mamadera a su hijo

Por otro lado, Cristian Medina dejó una particular postal en la cancha porque los roles de padre y de futbolista se entremezclararon en medio de la alegría por un nuevo título y el volante fue captado dándole la mamadera a su hijo, mientras mantenía un rostro eufórico por la victoria.

Más adelante, el gran héroe de la jornada, Lucas Alario, confesó la premonición de Guido Carrillo, quien anticipó el triunfo. En primera instancia, Carrillo lo mandó al frente en una charla televisiva sobre quién le había dicho que él iba a ganar la final y el Pipa no esquivó la respuesta: “En un abrazo que nos dimos cerca de la mitad de cancha después del primer gol, me dijo que lo iba a ganar yo. Estoy agradecido por la fe que tenía”.

Ahora, Estudiantes comenzará a planificar el año próximo con su participación a nivel continental y tendrá la posibilidad de sumar dos estrellas más. El título del Trofeo de Campeones le otorga la posibilidad de disputar la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, y la Supercopa LPF ante Rosario Central, líder de la Tabla Anual.

*La premonición de Carrillo con Alario como protagonista

Temas Relacionados

deportes-internacionalEstudiantesLiga ProfesionalTrofeo de CampeonesPlatenseLeandro González PirezEduardo DomínguezFernando MusleraCristian MedinaLucas AlarioGuido CarrilloJuan Sebastián Veróndeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

El colombiano finalizará su contrato con River Plate el 31 de diciembre y su destino ya está sellado

Tras su coqueteo con Boca

El áspero discurso de Almeyda tras ser expulsado ante el Real Madrid: “No soy el payaso de ningún circo”

El entrenador argentino acusó al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz de no permitir el diálogo. Su equipo, el Sevilla, perdió 2-0 ante el Merengue por la Liga de España

El áspero discurso de Almeyda

La furia del Cuti Romero tras ser expulsado en la derrota del Tottenham ante el Liverpool

El defensor argentino no mostró su mejor versión en los dos goles de los Reds. Y terminó viendo la tarjeta roja

La furia del Cuti Romero

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes ante Platense en el Trofeo de Campeones: Alario, en el foco

El Pincha se impuso por 2-1 ante el Calamar y el Pipa se llevó todas las miradas

Los mejores memes de la

Tenía un solo gol en el año y marcó dos tras entrar desde el banco para darle el título a Estudiantes: la redención de Lucas Alario

El experimentado delantero de 33 años fue la gran figura del Trofeo de Campeones, que terminó con la consagración del Pincha ante Platense

Tenía un solo gol en
DEPORTES
Tras su coqueteo con Boca

Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

El áspero discurso de Almeyda tras ser expulsado ante el Real Madrid: “No soy el payaso de ningún circo”

La furia del Cuti Romero tras ser expulsado en la derrota del Tottenham ante el Liverpool

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes ante Platense en el Trofeo de Campeones: Alario, en el foco

Tenía un solo gol en el año y marcó dos tras entrar desde el banco para darle el título a Estudiantes: la redención de Lucas Alario

TELESHOW
Mirtha Legrand deslumbró con un

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

Manu Jove logró el primer triunfo por KO de Párense de Manos III tras imponerse ante Mariano Pérez

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

Tras perder en Párense de Manos, Agustín Monzón le pidió ser novios a Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa

INFOBAE AMÉRICA

El enviado ruso de Vladimir

El enviado ruso de Vladimir Putin a Miami afirmó que el avance de las negociaciones con EEUU por la paz en Ucrania es “constructivo”

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas

Cuando confiar se vuelve un problema: qué es la pistanthrofobia y cómo afecta las relaciones

Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa