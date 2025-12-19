El particular método para patear los penales de un futbolista que desató un debate tras su ejecución ante PSV: ¿es válido?

El penal en la Eredivisie de Países Bajos que abrió un debate

Jizz Hornkamp inició su carrera hacia el penal que podía significar el descuento para su equipo. Uno, dos, tres, cuatro... y al quinto paso un doble salto con el pie izquierdo continuando la marcha hacia adelante. Al primer movimiento con el pie izquierdo del delantero, el arquero Matej Kovár se lanzó hacia un lado y Hornkamp tuvo un tiempo extra para decidir: cruzó suave el remate para el lado contrario y anotó.

Con esa anotación, el Heracles lograba ponerse 2-1 ante el PSV como visitante en el Philips Stadion de Eindhoven. En el encuentro válido por la 16ª fecha de la Eredivisie, la primera división de Países Bajos, el Heracles logró nivelar dos veces el marcador del partido (una de ellas gracias a otra anotación de Hornkamp) pero tras la victoria 4-3 del PSV el foco quedó en ese penal que se pateó en el quinto minuto de descuento del primer tiempo.

Los propios jugadores comenzaron a debatir sobre el tema, más allá de que el juez principal Alex Bos no tuvo dudas en darlo por válido. En la Regla 14 de la IFAB se aclara que se deberá sancionar con amarilla si el encargado de ejecutar realiza una “finta para golpear el balón una vez que el pateador ha completado la carrera” aunque aclara que “se permite” el amague en la carrera.

La edición británica de ESPN se preguntó si es “legal” este movimiento del atacante neerlandés, aunque advirtieron que hay “cierto margen” en los reglamentos. Allí plantearon que “los jugadores pueden detenerse, titubear, hacer una pausa o realizar movimientos engañosos siempre que mantengan el impulso hacia adelante hacia el balón”, pero no pueden “fingir que van a lanzar el balón” una vez que “completó la carrera” rumbo a la ejecución.

Apenas terminó el partido, las cámaras de la edición neeerlandesa de ESPN fueron en busca del futbolista, quien demostró conocer en detalle las reglas y avisó: “Hice un pequeño salto muy tranquilo, lo que hizo que el portero se lanzara hacia la esquina. Después pude marcar con toda tranquilidad. Ya lo había hecho varias veces en los entrenamientos. Como retraso tanto el salto, el portero probablemente piensa que voy a disparar y se lanza. Así solo hay que colocarlo tranquilamente en la otra esquina. Conozco las reglas, me mantuve en movimiento. Creo que fue un buen penal. Tampoco hice ningún amague al disparar. Solo un salto en la carrera”.

Lo cierto es que el atacante de 27 años reconoció que lo había “practicado mucho” previamente y advirtió: “Estaba esperando un penalti para poder ejecutarlo”.

El accionar despertó un cierto desconcierto apenas sucedió, con una leve protesta de dos jugadores del PSV y con el arquero suplente de ese equipo, Nick Olij, acercándose a debatir con Hornkamp sobre el tema. “Nick se acercó a mí y me preguntó: ‘¿Qué tipo de penal es este?’. Yo sólo le dije: ‘Un pequeño salto, y listo’. ¿Si puedo hacerlo más seguido? Ya veremos", aseguró.

Jizz Hornkamp es un delantero que inició su camino como profesional en 2018 con la camiseta del Heerenveen. Tras pasar por Den Bosch y Willem II en su país, desembarcó en el Heracles hace dos temporadas tras el ascenso de ese club a la máxima categoría. En este calendario 2025/26 que está en marcha en las ligas europeas, ya sumó 11 goles y brindó una asistencia en 15 presentaciones: es el tercer máximo artillero de la Eredivisie detrás del japonés del Feyenoord Ayase Ueda (18 goles) y del neerlandés del PSV Guus Til (11). Aunque con un detalle: PSV y Feyenoord están primero y segundo, respectivamente, mientras que el Heracles debería jugar una Promoción para permanecer en la categoría si el torneo terminara hoy.