“Alguien desapareció y no lo esperaba”: la sugerente confesión del Papu Gómez sobre la sanción que lo sacó dos años del fútbol

Disputó tres partidos desde que llegó al Padova (Crédito: Grosby)

La sanción por doping le costó más de dos años sin jugar a Alejandro Gómez. El test realizado en noviembre de 2022 antes del Mundial de Qatar ganado con la selección argentina terminó en un largo castigo iniciado el 20 de octubre de 2023, a pesar de que el volante dijo haber consumido un jarabe de uno de sus hijos sin consulta previa a los médicos del club. La idea del retiro fue un rumor que nunca vio la luz y su actualidad lo encuentra en el Padova de la Segunda División de Italia, aunque ese periodo sin actividad oficial todavía permanece a flor de piel.

El alejamiento forzoso del deporte fue el eje de una entrevista que el Papu le brindó al diario italiano La Gazzetta dello Sport, en la que habló de su inactividad y dejó una resonante frase sobre ese ciclo de su vida, vinculada a que el teléfono dejó de sonar con la misma asiduidad: “Alguien desapareció. No me lo esperaba, era muy cercano a mí. A veces, las cosas malas que te pasan te ayudan a entender quién realmente quiere estar cerca de vos y quién no. Entendí muchas cosas”. Nunca dijo a quién se refería.

Esta situación lo hizo alejarse de las diferentes plataformas cotidianas de comunicación: “Cuando el teléfono dejó de sonar, me di cuenta de que había más. En Instagram y en la calle, los fans me mostraron un cariño increíble después de la suspensión. Pero ya no soy tan activo en redes sociales; este mundo un tanto falso me cansó”.

Tiempo atrás, Gómez había criticado los plazos de suspensión aplicados en su caso y en esta oportunidad contó que tuvo una oferta de un fútbol menos convencional para seguir su carrera: “Hay mucho fútbol en las redes sociales. De la Kings League, por ejemplo, me llamaron para jugar. Me habrían pagado mucho, pero no era para mí. Estaba haciendo un sacrificio enorme para mantenerme en forma con el objetivo de volver a jugar. No podía ir allí y esperar que me llamaran de la Serie A o la Serie B; habría sido una falta de respeto”. Este proyecto tiene como principal cara visible a Gerard Piqué y posee reglas muy diferentes al deporte profesional, como una cancha más pequeña y menor tiempo de juego. “Continué mi camino, intentando centrarme también en el aspecto mental”, concluyó el futbolista de 37 años.

Fichó por el Padova a mitad de 2025

En este sentido, subrayó que se encontró en una posición en la que necesitó la colaboración de un tercero para sobrepasar este obstáculo en su vida: “Tras la suspensión, pedí ayuda. Me había metido en un círculo vicioso del que no podía salir. Sin embargo, tengo que agradecerle a mi esposa. Me ayudó muchísimo, sobre todo a decidir qué camino tomar y qué camino seguir. No podía entrenar con mis compañeros, no podía ir a un centro de entrenamiento, no podía estudiar para ser entrenador ni director deportivo... Tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante: era mi propio preparador físico, mi propio entrenador, mi propio entrenador mental”.

La pena de dos años sin jugar fue dictada por la Agencia Española Antidopaje y ratificada por la FIFA. Esta situación precipitó el final de su ciclo con la selección argentina, aunque todavía permanecen muchas dudas en el aire sobre el contexto de su marcha después de su participación en el Mundial 2022.

Alejandro Gómez fichó por el Padova a mitad de 2025 y arribó a un equipo que acababa de ascender a la Serie B como campeón de la Serie C de Italia. Luego de que el 20 de octubre llegara el final de la suspensión, su regreso oficial a las canchas sucedió el 22 de noviembre jugando 32 minutos en la derrota 0-2 frente a Venezia como local por la fecha 13. “Estoy contento; físicamente me sentí bien. No disfruté del partido. Regresaba de una lesión y tenía miedo de volver a lesionarme. La gente habría pensado que nunca podría volver a jugar. Ahora puedo decir que mi viaje por fin ha comenzado”, señaló. Fue suplente contra Pescara (1-0) y sumó 33′ ante Cesena (1-1) y 74′ contra Reggiana (2-1).

“Mi visión es clara, y la he dicho desde el primer día: quiero ayudar al Padova y llevarlo lo más alto posible. El club llevaba muchos años en la Serie C, y permanecer en la Serie B es nuestro principal objetivo. Tenemos lo necesario para tener una temporada tranquila. Pero si podemos aspirar a algo más, aún mejor. Todo el mundo me ha dicho que la Serie B es una liga muy equilibrada”, declaró sobre su equipo, que está noveno con 21 puntos, a 1 unidad de los puestos de Reducido para luchar por el ascenso a la Serie A.

El ex jugador de San Lorenzo y Sevilla, entre otros equipos, afirmó que su principal objetivo pasa por jugar “todos los partidos, lo que implica estar en forma física, y eso es lo que más me importa ahora mismo”. ¿El retiro? Todavía permanece a largo plazo en la perspectiva del Papu: “Soy un espíritu libre, me cuesta adaptarme a la rutina; para mí es como estar en prisión. Ahora solo estoy concentrado en recuperar el tiempo perdido. Quiero volver a disfrutar del fútbol... Luego ya veremos, hay tiempo. Si todo va bien, me gustaría jugar otros 3 o 4 años”.