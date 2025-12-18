Un prestigioso ranking ubicó a River Plate como el club con mejores juveniles de Argentina y tercero en el mundo: el top 10

Las inferiores de River Plate vienen de coronarse en la Messi Cup (cariverplate.com.ar)

River Plate alcanzó el podio de los clubes con mejores academias de fútbol del mundo, según el último informe del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), que estudió 49 ligas internacionales. El club argentino resultó el mejor de su país y ocupó el tercer puesto global, solo por detrás de Benfica y Barcelona. De acuerdo con los datos publicados, el Millonario colocó 97 futbolistas formados en sus inferiores que compiten activamente en las principales ligas del planeta, cifra que lo posiciona como el máximo formador nacional y un referente global.

La metodología del CIES se basa en la cantidad de jugadores en actividad, sus minutos disputados en partidos oficiales y la cantidad de competencias de máximo nivel en las que participan. River Plate fue distinguido por encima de otras instituciones de relevancia como Ajax, Real Madrid o incluso su clásico rival Boca Juniors, consolidando un modelo que combina rendimiento local e impacto internacional.

El equipo liderado por el Coordinador General de Fútbol Formativo, Gabriel Rodríguez, acumuló en 2025 el mayor puntaje entre equipos argentinos gracias a sus resultados en categorías infantiles y juveniles de la AFA. River sumó títulos nacionales e internacionales, con procesos de promoción sostenidos y un trabajo que se ve reflejado tanto en la proyección de figuras hacia la Primera División como en la exportación de talento al extranjero.

Durante la última temporada, nueve juveniles debutaron en la Primera División del conjunto de Núñez. Los nombres de Giorgio Costantini, Ulises Giménez, Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Agustín De la Cuesta, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Agustín Obregón y Joaquín Freitas se sumaron a la extensa lista de jugadores surgidos en la cantera del club.

Vale destacar que el Top 10 también incluye a otro equipo portugués (Sporting Lisboa), otro español (Real Madrid), dos clubes argentinos (Boca Juniors y Vélez Sarsfield), así como al Ajax de Países Bajos, al Dinamo de Zagreb de Croacia y al Defensor Sporting de Uruguay.

Así celebró River su podio en el prestigioso ranking de inferiores (@RiverPlate)

La institución mantiene una participación constante de sus jóvenes en selecciones nacionales. Según los registros de 2025, futbolistas del Millonario integraron los combinados Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-20 de Argentina, como Estéfano Sarro, Bautista Giménez Tassara, Cristian Joaquín Gómez, Felipe López Taboada, Gianfranco Ledestre, Valentín Sayago, Luca Scarlato, Galo Escobar, Felipe Esquivel, Franco Mastantuono, Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Bautista Dadín, Jeremías Martinet y Agustín Obregón.

River se consagró campeón en dos de las seis categorías juveniles de la AFA durante 2025. Su Octava División demostró identidad de juego y estabilidad a lo largo del calendario, mientras que la Novena División cerró la temporada invicta, con 26 triunfos en 31 encuentros y un total de 83 puntos, la máxima cifra conseguida en el país. En la rama infantil, el club lideró la tabla general con 204 unidades, resultado de la obtención de los campeonatos en las categorías 2012 y 2013.

A nivel global, el club se adjudicó la Messi Cup en Estados Unidos, derrotando 2-0 a Atlético de Madrid en la final celebrada en el estadio del Inter Miami. De la competición participaron equipos como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea.

River Plate fue catalogada como la mejor cantera de Argentina (cariverplate.com.ar)

Entre otros logros internacionales recientes, la categoría 2007/2008 obtuvo el torneo de la Mohammed VI Football Academy en Marruecos, tras vencer a Crystal Palace, mientras que la categoría 2014 ganó, por tercer año consecutivo, el Pulcino d’Oro de Italia superando a la Juventus. En el MIC Football de Punta Cana, la categoría 2012 levantó el trofeo tras imponerse por 4-1 ante Alajuelense de Costa Rica.

El informe del Observatorio de Fútbol CIES remarcó la incidencia de River en las grandes ligas europeas desde la temporada 2005/06 hasta la actualidad. El club argentino alcanzó los siguientes registros:

Máximo aportante de futbolistas a equipos del continente europeo.

Cuarto mayor generador global de goles entre canteras, solo detrás de Barcelona, Real Madrid y Lyon.

Nueve de los veinte máximos goleadores argentinos en las ligas más competitivas de Europa surgieron de la academia millonaria.

Entre las figuras salidas de las formativas de River Plate se encuentran leyendas como Alfredo Di Stefano y Enrique Omar Sívori, ambos ganadores del Balón de Oro, así como referentes históricos del club y de la selección argentina: Beto Alonso, Reinaldo Merlo, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Pablo Aimar, Javier Saviola, Gonzalo Higuaín, Fernando Cavenaghi, Radamel Falcao, Hernán Crespo, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez y Germán Pezzella, muchos de ellos campeones a nivel internacional.

El relevamiento del Observatorio de Fútbol CIES posicionó a treinta países en el ranking de las cien mejores canteras del mundo. América del Sur dominó la lista, con Argentina aportando quince clubes y Brasil, once. Dentro de ese selecto grupo, River Plate surge como el emblema del fútbol formativo argentino y uno de los grandes referentes internacionales.

Las mejores canteras del mundo:

1- Benfica (Portugal)

2- Barcelona (España)

3-River Plate (Argentina)

4-Ajax (Países Bajos)

5-Boca Juniors (Argentina)

6-Sporting Lisboa (Portugal)

7-Dinamo Zagreb (Croacia)

8- Defensor Sporting (Uruguay)

9-Real Madrid (España)

10-Vélez Sarsfield (Argentina)

Todos los equipos argentinos que figuran en el ranking

3- River Plate

5- Boca Juniors

10- Vélez Sarsfield

16- San Lorenzo

23- Lanús

24- Rosario Central

26- Newell’s Old Boys

41- Estudiantes de La Plata

45- Argentinos Juniors

47- Racing Club

55- Independiente