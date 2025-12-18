Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

Zapata, en un duelo ante Fabio Fognini en Indian Wells (Jonathan Hui-USA TODAY Sports)

Bernabé Zapata Miralles, tenista español que supo alcanzar el puesto 37 del ranking mundial, anunció su retiro del tenis profesional a los 28 años mediante un mensaje publicado en su perfil oficial de Instagram. La decisión, comunicada este martes, sorprendió al mundo del deporte por la franqueza y autocrítica expresadas en su despedida.

Originario de Valencia, donde se sumergió en el deporte a los cinco años inspirado en David, su hermano mayor, se consolidó como una de las figuras emergentes del tenis español en los últimos años. En 2023, logró su mejor clasificación histórica al situarse en el puesto 37 del mundo. Un año antes, alcanzó la cuarta ronda de Roland Garros tras superar al estadounidense John Isner en la tercera y luego caer ante Alexander Zverev. Además, fue semifinalista en los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro en 2023. Sin embargo, la temporada 2025 resultó especialmente difícil para el tenista, quien no consiguió ninguna victoria en partidos ATP y acumuló 14 derrotas consecutivas, cerrando su carrera en la posición 451 del ranking.

En su mensaje de despedida, publicado en Instagram, Zapata Miralles compartió sus reflexiones y motivos para dejar la competición profesional.

“El tenis es muy exigente y muchas veces te lleva al límite. Pienso que muchas veces no actué de manera correcta con la gente que me rodeaba. Siento y sé que sigo siendo joven, pero después de toda una vida jugando ya no estoy dispuesto a seguir haciendo el sacrificio que se requiere para ser un jugador de élite. No tengo el mismo hambre ni tampoco la motivación que necesita un jugador para superarse día a día. Pido perdón a las personas a las que, según yo, he faltado al respeto durante los últimos años”.

La decisión de Zapata Miralles evidencia el desgaste y la exigencia de la alta competición, así como la honestidad con la que cierra una etapa marcada por logros y desafíos personales.

Su último encuentro fue el 24 de noviembre, en el Challenger de Atenas, en el que cayó 6-2, 2-6 y 0-6 ante el ucraniano Oleg Prihodko. A lo largo de su carrera, obtuvo la nada desdeñable suma de 2.600.000 dólares en premios.

Ya sin la raqueta, quedará por verse si seguirá vinculado al tenis en su futuro inmediato o rumbeará hacia otros caminos. Fanático del deporte, es aficionado del Valencia y tiene a Usain Bolt como uno de sus referentes, según consigna el sitio de la ATP. También es seguidor de la Fórmula 1 y supo asegurar que su “trabajo soñado” era ser piloto. Incluso, supo asegurar que se destaca al comando de un monoplaza en la PlayStation.

Hoy decidió ponerle punto final a una carrera como tenista que se desmoronó en el último año. Su mensaje sobre las presiones y exigencias que afrontan los deportistas profesionales llamó la atención entre sus colegas, promesas en la actividad y aficionados.