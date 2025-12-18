Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi final - Second Leg - Barcelona SC v Flamengo - Estadio Monumental, Guayaquil, Ecuador - September 29, 2021 Barcelona SC's Mario Pineida in action Pool via REUTERS/Franklin Jacome

La conmoción por el asesinato de Mario Pineida, lateral izquierdo de Barcelona Sporting Club de Ecuador, siguió generando reacciones en el mundo del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Una de las más sentidas fue la del argentino-ecuatoriano Damián Díaz, histórico exjugador del club canario, quien se despidió públicamente de su excompañero con un mensaje breve pero cargado de simbolismo y afecto, publicado en sus redes sociales horas después de conocerse el crimen.

“Descansa en paz, hermano”, escribió el ‘Kitu’ Díaz junto a una fotografía tomada en la temporada 2019, en la que ambos celebran un gol vistiendo la camiseta amarilla de Barcelona SC. El mensaje, que rápidamente se viralizó entre hinchas y exfutbolistas, sintetizó el vínculo construido a lo largo de casi una década de convivencia deportiva y éxitos compartidos en el club más popular del país.

Díaz y Pineida coincidieron en Barcelona SC entre 2016 y 2024, con una sola interrupción en 2022, cuando el defensor fue cedido a préstamo al Fluminense de Brasil. Durante esos años, ambos se consolidaron como piezas clave del equipo, especialmente por el costado izquierdo del campo, donde forjaron una sociedad que fue determinante en varias campañas nacionales e internacionales.

El 'Kitu' Díaz es una figura histórica en el Barcelona SC. | Foto: El Universo

Juntos celebraron dos títulos del campeonato ecuatoriano, en 2016 y 2020, y fueron protagonistas de las destacadas participaciones del club en la Copa Libertadores, alcanzando las semifinales en las ediciones de 2017 y 2021. En ese periodo, Pineida se ganó el reconocimiento de la hinchada por su estilo de juego intenso y su entrega permanente, mientras Díaz ejercía el rol de conductor futbolístico y referente del plantel.

El mensaje de despedida del ‘Kitu’ se sumó a una larga lista de expresiones de pesar provenientes de exjugadores, dirigentes, barras organizadas y organismos del fútbol, que han coincidido en destacar no solo la trayectoria profesional de Pineida, sino también el impacto humano de su muerte violenta. El futbolista, de 33 años, fue asesinado la tarde del miércoles 17 de diciembre en un ataque armado registrado en el sector de Samanes 4, en el norte de Guayaquil, mientras se encontraba en un establecimiento comercial.

Según información policial preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra Pineida y otras personas que se encontraban en el lugar. El jugador falleció en el sitio a causa de múltiples impactos de bala. El hecho es investigado por la Fiscalía como un caso de sicariato, en un contexto de violencia que ha golpeado con fuerza a distintas esferas de la sociedad ecuatoriana, incluido el deporte profesional.

El sicariato sucedió en Guayaquil. César Munoz API Duran Guayas Ecuador.

Mario Pineida, nacido en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, tuvo una carrera amplia en el fútbol ecuatoriano. Además de Barcelona SC, militó en clubes como Independiente del Valle y El Nacional, y fue convocado en distintas etapas a la selección ecuatoriana. A nivel internacional, defendió la camiseta del Fluminense en Brasil, donde también logró títulos regionales antes de regresar al país.

Su carácter aguerrido en la cancha le valió el apodo de “el Pitbull”, una etiqueta que fue recordada por hinchas y colegas tras conocerse su fallecimiento. Para muchos, el mensaje de Damián Díaz simbolizó la despedida de una generación que marcó una época reciente en Barcelona SC y que hoy queda atravesada por la tragedia.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales para esclarecer el crimen, el club, la Liga Pro y distintas voces del fútbol han reiterado llamados a la justicia y al respeto por la memoria del jugador. En ese escenario, la imagen compartida por Díaz y su breve frase de despedida quedaron como uno de los gestos más representativos del duelo que vive el barcelonismo y, en general, el fútbol ecuatoriano.