El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

El plantel de Boca durante un entrenamiento en la Bombonera

El mercado de pases en el fútbol argentino recién está escribiendo sus primeros capítulos, pero lentamente empiezan a producirse movimientos por la Ribera. A la espera de la ratificación de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors para 2026 o, en su defecto, la designación de otro DT, la directiva azul y oro comenzó a tomar decisiones en torno a las posibles llegadas y salidas que terminarán de delinear el plantel profesional para la próxima temporada.

Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, independientemente del técnico que sea elegido para tomar las riendas el año que viene, están enfocados en reforzar una línea: la delantera. Una fuente le ventiló a este medio que están en tratativas con tres atacantes y quieren que sí o sí dos de esas negociaciones lleguen a buen puerto.

Es un hecho que Miguel Borja, quien coqueteó públicamente con Boca en una entrevista televisiva la semana pasada, recibió un llamado de parte del club para interiorizarse sobre sus pretensiones y condiciones contractuales. En River Plate ya lo despidieron en las redes sociales a pesar de que su vínculo expira el 31 de diciembre y el colombiano está abierto a escuchar otras proposiciones, incluida la hipotética del Xeneize. En competencia está Cruz Azul de México, que pretende poner una bolsa de dinero sobre la mesa para quedarse con sus servicios.

Riquelme define los nombres que Boca buscará en este mercado de pases

En paralelo, la directiva boquense negocia con otro colombiano que no milita en el país: se trata de Marino Hinestroza, un extremo de 23 años que viste la camiseta de Atlético Nacional de Medellín y ya había sido solicitado en mercados anteriores por Boca. Lo cierto es que para liberarlo de su equipo, donde fue figura y hasta fue convocado por su selección nacional debido a sus destacadas actuaciones, el Xeneize deberá pensar en desembolsar aproximadamente 8 millones de dólares. En la Ribera consideran que su incorporación sería el salto de calidad que necesita el plantel.

En las últimas horas, circuló la versión de que Alexis Cuello podría llegar a ser buscado por Boca en este mercado. El delantero de 25 años fue uno de los hombres destacados de un San Lorenzo en plena crisis institucional y con necesidad de hacer caja. La rivalidad entre los clubes siempre genera un punto de discordia, aunque en el mercado pasado se llegó a buen puerto por la transferencia de Malcom Braida. El vínculo de Cuello en Boedo expira recién en diciembre de 2027.

Al mismo tiempo, en Boca saben que algunos de sus elementos serán negociados en esta ventana veraniega. Y hay uno apuntado por varios clubes que en cuestión de semanas podría armar las valijas: Exequiel Zeballos. El Changuito retomó un gran nivel en este semestre y tuvo su partido consagratorio en el Superclásico contra River en la Bombonera. En caso de que llegue una oferta que se acerque a su cláusula de rescisión, que oscila entre los 15 y 20 millones de dólares, en Boca accederán a venderlo porque saben que su vínculo expira en diciembre de 2026 y en ese caso evitarían una posible dilatación de charla por renovación y su hipotética salida en condición de libre.

Ya se despidieron Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, quienes acabaron sus respectivos contratos. Por diferentes circunstancias, hay otros futbolistas que podrían llegar a emigrar. Son los casos de Javier García (posible retiro), Lucas Blondel, Luis Advíncula, Agustín Martegani y Lucas Janson, todos relegados dentro del plantel. Mateo Mendía recibió una propuesta para irse a préstamo a Platense al igual que otro juvenil como Valentino Simone, goleador de la Reserva. En tanto, si bien fueron citados para la pretemporada que se iniciará el 2 de enero en el Boca Predio, todavía no está 100% confirmado que Edinson Cavani y Ander Herrera continúen como referentes de la plantilla. El uruguayo ya no sería prioridad y el español evaluará si sigue un año más o se retira.