El insólito gesto de Mastantuono tras un pase de Mbappé que despertó críticas en la victoria de Real Madrid: “¿Qué hizo?”

Una intervención de Franco motivó que muchos hinchas pidan una amarilla para el atacante

Franco Mastantuono volvió a la titularidad este miércoles en la sufrida victoria 3-2 del Real Madrid al Talavera por los 16avos de final de la Copa del Rey. La gran incorporación del último mercado de pases continúa sumando rodaje después de una lesión, ya que había tenido un minuto en el triunfo del último fin de semana sobre Alavés por La Liga de España, y se retiró reemplazado en el primer cambio del equipo a los 66 minutos en lugar de Rodrygo.

El juvenil de 18 años tuvo una alta eficacia en sus pases, pero le faltó mayor peligro en los metros finales, como se notó en un desborde seguido de buscapié que terminó en las manos del arquero del conjunto que milita en la Tercera División. Además, también fue foco de críticas por una singular acción que no registraba nada puntual, pero disparó las voces negativas de los hinchas y los periódicos locales.

A los 57 minutos, Mastantuono fue el destinatario de un envío largo de Kylian Mbappé, pero el argentino se encontró en una posición incómoda para capitalizar el balón. De hecho, vio que no iba a llegar a controlarlo y decidió sujetarlo con sus brazos en alto antes de que abandone la cancha rumbo al lateral.

“¿Pero qué hizo Mastantuono? El argentino no llegó a controlar el envío de Mbappé y cogió el balón con las manos dentro del campo”, escribió Teledeporte, la sección deportiva de la Radiotelevisión Española (RTVE). Incluso, el diario AS caratuló el momento como un “cortocircuito” y señalaron un pedido desoído por el árbitro Guillermo Cuadra Fernández: “Reclamaron amarilla para Mastantuono. El argentino agarró un balón dentro del campo, justo antes de que saliera de banda”.

Mundo Deportivo, matutino de extracción catalana, puntualizó en esta acción para apuntar contra el atacante del Merengue: “Por cierto, Mastantuono se ha librado de una amarilla clara, ya que ha cogido la pelota con las manos de forma descarada. La grada grita ‘fuera, fuera‘... y con razón”.

Mastantuono disputó su primer partido como titular después de la lesión (Crédito: Reuters/Susana Vera)

A la hora de su salida del terreno de juego, los portales dejaron la opinión a un lado para brindar únicamente la información. “Quita a Mastantuono Xabi Alonso, que mantiene a Mbappé en el campo. Entra Rodrygo y se pone el brazalete de capitán”, escribió Marca, mientras que AS escribió en el seguimiento del encuentro: “Se marcha Mastantuono. Primer cambio de Xabi Alonso”.

Luego del pitazo final, el periodista Pablo Polo de Marca le puso un “6″ como puntaje, un número apenas inferior a la figura, que fue Endrick con un “7″. A la hora de hablar sobre la actuación del hombre de la selección argentina, Polo arrojó buenas sensaciones con el futbolista que inició un proceso de recuperación a principios de noviembre y regresó en estos últimos días.

“Buen movimiento para ganar el área pero cayó ante Marcos. Muy poco para pitar penalti”, inició su análisis sobre una jugada en la que podría haber sido pena máxima para la Casa Blanca. Y completó: “También le ha costado entrar pero se fue entonando y tuvo dos remates de cabeza que se le fueron fuera. Otro que tiene la Copa para ir recuperando sensaciones y el tiempo perdido por culpa de su pubalgia”.

El reportero Manu de Juan tuvo palabras similares en su columna de AS: “Vuelta a la titularidad para el argentino y buenos minutos jugando como improvisado extremo derecho, aunque en la práctica jugó mucho más por dentro y dejó la banda a David Jiménez. Firmó buenas acciones, aunque le faltó dar la puntilla, y sacó también algún remate de cabeza sin puntería. Se fue en el 66’ para que entrase Rodrygo”.

Actualmente, Franco Mastantuono lleva un gol y una asistencia en 14 partidos dentro del club y cerrará el primer semestre de 2025 este sábado desde las 17 ante Sevilla por la fecha 17 de La Liga de España. Volverá a la actividad el 4 de enero contra Betis como local por el torneo local, ambos cruces en condición de local. Y el jueves 8 chocará con Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España.