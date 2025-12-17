El doloroso relato del ex jugador Juan Esnáider sobre la muerte de su hijo de 17 años: “Nunca te recuperas de algo así”

El desgarrador relato de Juan Esnáider sobre la muerte de su hijo de 17 años.

El 25 de diciembre de 2012, Juan Esnáider y su familia atravesaron el peor día de sus vidas. Su segundo hijo, Fernando, murió a los 17 años producto de una enfermedad terminal. En las últimas horas, el ex jugador del Real Zaragoza, que surgió en Ferro Carril Oeste y llegó a ponerse la camiseta del Real Madrid, relató el impacto de perder a uno de sus seres más queridos en el mundo.

Durante el programa El Cafelito de Josep Pedrerol, histórico conductor del Chiringuito TV, el ex atacante de la selección argentina fue contundente. “Tú decías que la vida ha sido también dura en ocasiones contigo. Tú perdiste un hijo con 17 años”, le dijo el presentador, a lo que Esnáider respondió: “Una sola vez fue dura. Eso es duro. Lo demás son todas boludeces. Sí. Eso es lo único duro de la vida conmigo. Que no se lo perdono a nadie. O sea, eso es lo peor que te puede pasar en la vida. El resto de las cosas son tonterías. Que me haya perdido la selección, todo eso, esas boludeces”, relató el ex futbolista de 52 años y lo comparó con la sanción que recibió de la AFA de siete años sin ser citado por el intento de cabezazo que le dio a un árbitro tras ser expulsado en un partido del Mundial Sub 20 en 1991.

“Nunca se recupera uno de esos, ¿eh?”, insistió Pedrerol sobre el golpe que fue tanto para su esposa y que marcó también a sus otros hijos, Juan y Facundo. “No, jamás. Jamás. Y está bien decirlo, yo creo que una de las cosas buenas que hice con mi mujer fue hablarlo todo siempre, no callarnos. Si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que aguantarnos un día uno, un día otro, lo hacemos. Intentaré no ponerme mal, pero…”, explicó Esnáider.

Acto seguido, el conductor del programa profundizó en cómo era la vida de Fernando, una ligada al deporte como lo fue la de su padre. “Jugaba al fútbol, ¿no?”, preguntó Pedrerol. “Sí”. “¿En el Getafe?”, consultó el conductor. “Sí, y lo hacía bien el cabrón, lo hacía bien. Era horrible jugando al fútbol, era muy malo, pero jugaba. O sea, era un defensor central que era malo técnicamente. Yo no sé qué le veían. Yo decía: ”Pero ¿qué le ven? Y lo fichaban. Un gran pibe, una maravilla. Lo extrañamos mucho”, expresó el ex jugador.

Esnáider en su etapa en el Real Madrid

Para cerrar el tema, Esnáider contó que su hijo falleció el día de Navidad y le confesó al presentador que para él todos los días son iguales. “Todos los días son duros. No el día de Navidad, mis días son todos duros. Depende de cómo me levante, el ánimo que tenga o lo que tenga que hacer”, sentenció.

Esnáider debutó profesionalmente en Ferro Carril Oeste en 1990. Tras su actuación en la Copa del Mundo juvenil en la que protagonizó el incidente mencionado que marcó su futuro en la selección mayor, fue transferido al Real Madrid en 1991. Allí alternó entre el primer equipo y el filial, y logró una Copa del Rey en su primera etapa. En el 93 pasó a la Real Zaragoza y se convirtió en un referente del equipo: obtuvo dos Copas del Rey (1994 y 2001) y una Recopa de Europa (1995) tras anotar más de 50 goles en dos etapas en el club.

Luego de un breve regreso a la Casa Blanca (1995), al año siguiente pasó al Atlético de Madrid, donde marcó 21 goles en una temporada. Posteriormente, jugó en el Espanyol, Juventus, Porto y Ajaccio. En el tramo final, volvió a España con el Real Zaragoza y Real Murcia. Se retiró después de breves pasos por Newell’s Old Boys y tras obtener el título de campeón con River Plate en 2002.

Como técnico, Esnáider empezó como asistente en Getafe, colaborando para mantener al equipo en Primera División. En 2011 asumió como director de la Ciudad Deportiva y técnico del Zaragoza B, logrando la permanencia en Segunda División B. En 2013 dirigió al Córdoba CF, donde completó parte de la temporada. En abril de 2016 asumió el primer equipo del Getafe, aunque no logró evitar el descenso y fue destituido tras un inicio irregular en Segunda División. A finales de ese año, fue nombrado DT del JEF United Chiba en la J. League japonesa y alcanzó los playoffs en su primera temporada. Fue cesado en marzo de 2019 debido a una racha negativa de resultados.

Juan Esnáider y su familia