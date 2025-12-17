El Changuito Zeballos contó el detrás de escena de su icónico festejo de gol en el Superclásico ante River Plate en la Bombonera

El Changuito hizo honor a sus raíces santiagueñas en la producción fotográfica con la revista de Boca

Exequiel Zeballos protagonizó un festejo que quedará guardado por mucho tiempo en la retina de los hinchas de Boca Juniors. Fue después de abrir el último Superclásico contra River, que terminó con victoria de los suyos y en el que disfrutó de su partido consagratorio. En el ejemplar del mes de diciembre de la revista que el club distribuye gratuitamente a los socios, el Changuito reveló el detrás de escena de la celebración y también habló de su pasado, presente y futuro.

“No estaba preparado, nada... Ni siquiera me acuerdo bien cómo fue y hasta me da algo de vergüenza volver a verlo. Apenas miré algunas fotos... Nosotros acostumbramos a entrenar los jueves en la Bombonera y yo suelo salir para ese lado, porque ahí están mi viejo y un amigo. Entonces sé que encaré para ahí, pero ni idea de cómo terminé casi en medio de la gente”, fue lo que aclaró el santiagueño que recuperó su mejor nivel en el último semestre.

Sobre ese 2-0 que marcó el pico del año de Boca, también analizó: “Fue ese partido soñado que uno siempre espera: primera vez de titular contra river, un gol al final del primer tiempo, una asistencia al comienzo del segundo, las jugadas que me salieron, la clasificación a la Copa Libertadores, la ovación del público, todo junto en una tarde. Uno a veces no dimensiona lo que esto significa. Necesitás tiempo para asimilarlo. Me pasó cuando enfrentamos a Barcelona en Arabia Saudita (Maradona Cup, 1-1 en los 90 minutos con gol suyo y victoria 4-2 por penales)”.

Una de las fotos icónicas de Zeballos junto a la gente festejando su gol ante River (AP Photo/Gustavo Garello)

Ese cariño y respaldo de los hinchas para con él se vio reflejado en esa fotografía en la que todos lo abrazan mientras está subido al pequeño alambrado que está apostado entre la platea y la popular. Sobre ese amor de los fanáticos, opinó: “Pienso que es por ser un jugador formado en el club. Y en una de esas porque la gente nota que yo estoy a gusto acá, disfruto de Boca. Puede ser que sea por el esfuerzo. Yo siempre trabajé para volver bien. Es el día de hoy que trato de fortalecerme: el fútbol es cada vez más de atletas, no alcanza con la habilidad”.

También reconoció el apoyo constante de sus compañeros: “Nunca había errado un penal desde que estoy en Boca, justo fallé ese con Estudiantes y me puse muy mal. En el descanso vinieron los más grandes (Leandro, Marchesín, Edi, Lucho Advíncula) y me tranquilizaron. Y yo me convencí de que debía salir al segundo tiempo sin pensar en eso. Por suerte pude convertir enseguida”.

Sobre la vincha que utiliza, que se puso por primera vez ante Belgrano, contó: “Nos pusimos a jugar un picado en Santiago, unos días después del partido con Aldosivi, y como andaba con el pelo largo un amigo me prestó una. Desde entonces la uso. Tengo otra para los entrenamientos”.

Zeballos también reveló que estuvo cerca de sumarse a las inferiores de Rosario Central antes de ser captado por Diego Mazzilli para Boca. Al principio le decían “Pala”, por Rodrigo Palacio, ya que usaba la colita de pelo igual que la Joya. Luego lo apodaron Chango porque así llamaba él a todo el mundo. “Yo no fui de tomar comunión ni de ir mucho a la Iglesia, pero soy muy creyente. Y aprendí de mis padres que las cosas suceden por algo, que Dios a veces nos pone a prueba. Hay que ser paciente, saber esperar el momento, prepararse…”, expresó además.

Por último, se refirió a la posibilidad de tener una experiencia como futbolista fuera del país: “La verdad es que no lo sé. Como decía antes, las cosas suceden por algo. No hay que apurarse”.

EL PING PONG DEL CHANGUITO ZEBALLOS Y EL PLANTEL DE BOCA

Mejor cebador de mates: Malcom Braida.

Los más elegantes: “Paredes, sin dudas. Martegani es otro y yo me subo al podio, ja”.

El más descuidado: “Javi García, es un desastre, trae cualquier cosa”.

El más ordenado: “Kevin Zenón comparte habitación conmigo y somos muy prolijos los dos. Hacemos la cama después de la siesta”.

El más desordenado: Carlos Palacios. Compensa porque trae la Play”.