Tras la llegada de Reguilón y la renovación de De Paul: el Dream Team que proyecta el Inter Miami de Messi para 2026

Jose Mas y Jorge Mas, los dueños del Inter Miami, posan con Lionel Messi y David Beckham tras la conquista de la MLS Cup (AP Photo/Rebecca Blackwell)

El Inter Miami comenzó a hacer ruido en el mercado de pases. Lionel Messi contará con un nuevo compañero: se confirmó el fichaje de Sergio Reguilón como refuerzo para la temporada 2025. El lateral izquierdo español, de 28 años, firmó contrato hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028, y ocupará la vacante dejada por Jordi Alba tras su retiro.

La llegada de Reguilón se produce después de varios meses sin actividad competitiva, tras finalizar su vínculo con el Tottenham Hotspur en 2025, lo que le permitió incorporarse como agente libre a la MLS. El futbolista ocupará una plaza internacional en la plantilla y se suma a un club que acaba de conquistar su primer título de la MLS Cup el 6 de diciembre, en una final ante los Vancouver Whitecaps que marcó también la despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets.

A lo largo de su carrera, Reguilón ha disputado más de 260 partidos profesionales, incluyendo 81 encuentros en la Premier League y 56 en LaLiga. Inició su formación en las divisiones inferiores del Real Madrid, donde permaneció una década antes de debutar con el primer equipo en octubre de 2018 en la UEFA Champions League. Posteriormente, fue parte del plantel que ganó el cuarto título de Mundial de Clubes de la FIFA para el club blanco y, durante su cesión al Sevilla FC en la temporada 2019/20, contribuyó a la obtención de la UEFA Europa League y fue incluido en el equipo ideal del torneo.

En el plano internacional, el lateral suma seis partidos con la selección mayor de España, con participaciones en la UEFA Nations League en 2020 y en las eliminatorias para el Mundial de la FIFA en 2021.

En sus primeras declaraciones como jugador del Inter Miami, Reguilón expresó: “Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo. Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí”. Además, reconoció que compartir vestuario con Lionel Messi fue un incentivo adicional: “No te voy a mentir: venir a jugar con Leo es una motivación extra”. Sobre su reciente inactividad, el futbolista añadió: “Tengo muchísimas ganas, vengo de unos meses un poquito complicados. De lo único que tengo ganas es de competir en el campo, de dar lo mejor de mí y ser feliz en el césped”.

Si bien el de Reguilón fue el primer golpe del mercado de las Garzas, no será el único. El pasado jueves, el club hizo uso de la opción de Rodrigo de Paul, su socio con la casaca rosa y en la selección argentina. El mediocampista de 31 años, que llegó a Florida a préstamo, pasará a ser uno de los “jugadores franquicia” luego de que Las Garzas le pagaron al Atlético de Madrid los 17 millones de dólares para quedarse definitivamente con los servicios.

Con Messi y el Motorcito, al elenco rosa le queda un cupo como “jugador franquicia” en el tope salarial. En las últimas semanas se especuló con que ese nombre podía ser el alemán Timo Werner, hoy en el Leipzig, pero fue perdiendo fuerza con el correr de las semanas. Y quien recobró bríos fue ni más ni menos que Robert Lewandowski.

Inter Miami confirmó la llegada de Sergio Reguilón como refuerzo

El delantero, de 37 años, transita su última temporada de contrato en el Barcelona. Y según indicó el diario Sport “ya le están buscando casa” al atacante polaco. De todos modos, la franquicia informó que “mantiene negociaciones” con Luis Suárez y Tadeo Allende, flamantes campeones y también atacantes. También con el juvenil Allen Obando, el arquero Rocco Ríos Novo y Baltasar Rodríguez.

Quienes quedaron definitivamente fuera del plantel son el defensor Ryan Sailor, quien sumó apenas un puñado de presencias en el año: el experimentado Will Yarbrough, quien se había incorporado para ser el tercer arquero; el lateral Marcelo Weigandt, a quien se le terminó la cesión y no será renovada; y Fafa Picault, el extremo haitiano de 34 años, quien siendo hombre de recambio tuvo mayor rodaje.

El club negocia con el argentino Facundo Mura (Racing), quien se sumaría con el pase en su poder. Y también suena el guardameta Guido Herrera (33 años), de Talleres de Córdoba, para pelear por el puesto con Óscar Ustari.

Los jugadores que tienen vínculo vigente durante 2026 son Noah Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Tyler Hall, Gonzalo Luján, Lionel Messi, Santiago Morales, David Ruiz, Mateo Silvetti, Telasco Segovia y el citado Ustari.