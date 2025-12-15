Se presentó una nueva edición del Argentina Open: “No existe la voluntad de eliminar la gira sudamericana”

Martín Jaite y Francisco Cerúndolo durante la presentación de una nueva edición del Argentina Open que se disputará del 7 al 15 de febrero de 2026 (Crédito: Prensa Argentina Open)

Con la presencia de Francisco Cerúndolo y Martín Jaite, director del ATP 250 de Buenos Aires, este lunes se presentó la 26ª edición del Argentina Open, que se disputará del 7 al 15 de febrero en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club y contará con las principales raquetas del tenis nacional.

La gira sudamericana de polvo de ladrillo en 2026 comenzará en el mítico club de Palermo y el torneo contará con un cuadro de alto nivel internacional. Entre las presencias confirmadas se destaca Francisco Cerúndolo, el mayor de los hermanos, actual 21° del ranking mundial, finalista en las ediciones 2021 y 2025. También dirá presente el brasileño Joao Fonseca, campeón defensor y ubicado en el puesto 24° del escalafón.

Desde Italia llegarán dos nombres de peso: Lorenzo Musetti (8°), quien en la última temporada sobre polvo de ladrillo alcanzó la final del Masters 1000 de Monte Carlo y las semifinales de Roland Garros, Madrid y Roma; y Matteo Berrettini (56°), semifinalista del US Open 2019 y del Australian Open 2022. El cuadro lo completa el francés Gael Monfils (68°), quien anunció que 2026 será su última temporada como profesional. Ex número 6 del mundo, el carismático jugador galo conquistó 13 títulos ATP Tour a lo largo de su carrera.

El histórico trofeo del Argentina Open, símbolo del título que levantan los campeones en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (Crédito: Argentina Open)

Durante el anuncio, Jaite, se mostró emocionado por la continuidad del torneo a lo largo del tiempo: “Cuando llegamos a este momento muchos creen que ya lo hacemos de memoria, casi ‘de taquito’, pero no es así. Siempre estamos buscando cosas nuevas y los nervios siguen estando. Ustedes me ven acá, pero no estoy tranquilo. Estamos nerviosos, felices, y todavía no puedo creer que vayamos a cumplir 26 años".

Y recordó: "Cuando empezamos en 2001 nos preguntábamos cuánto tiempo íbamos a durar, y hoy llevamos 26 ediciones, con gran parte del mismo equipo desde aquellos primeros años. Eso es un orgullo enorme”.

El extenista subrayó la importancia de la presencia nacional en el cuadro principal: “La participación argentina siempre es fundamental. Podés traer a los mejores jugadores del mundo, pero tiene que haber argentinos, porque la gente necesita tener por quién alentar”.

Y continuó: “A lo largo de estos 26 años pasamos por muchas etapas: la Legión, después un período de recambio, y hoy tenemos jugadores como Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Mariano Navone y Francisco Comesaña, entre otros. Hay siete u ocho argentinos muy atractivos, todos dentro o cerca del top 100, y no es nada fácil estar ahí. Además, son jugadores que pueden competirle a cualquiera. Estoy seguro de que ningún top del mundo quiere enfrentarse con Fran, porque sabe que le puede ganar”.

Joao Fonseca y Francisco Cerúndolo durante la premiación de la última edición del Argentina Open 2026 (Crédito: REUTERS/Matias Baglietto)

Francisco Cerúndolo expresó su satisfacción por volver a jugar en casa: “Estoy muy contento. Primero quiero agradecer a Martín, al main sponsor y a todos los patrocinadores que hacen posible este torneo. Para mí y para muchos jugadores es la única semana del año en la que tenemos la chance de competir en Argentina, y eso se disfruta muchísimo. Poder tenerlo un año más, y ojalá por muchos más, es algo muy lindo”.

Además, destacó lo especial que resulta competir en Buenos Aires: “Personalmente disfruto mucho jugar acá, en mi casa, con mis amigos, mi familia y la gente. Ver el estadio lleno todos los días es muy lindo para el torneo y para su marco. Vienen jugadores de mucha jerarquía y gran potencial, así que creo que va a ser un torneo muy atractivo”.

En cuanto a su preparación, el argentino agregó: “Ahora estoy en la mitad de la temporada, entrenando fuerte para arrancar el año que viene en Australia y después encarar la gira sudamericana de la mejor manera posible”.

También, se refirió a su anhelo pendiente en el certamen: “Ojalá algún día pueda levantar el mate. Ya jugué varias finales, pero el privilegio es poder estar, competir y jugar este torneo. Lo vengo disputando de manera ininterrumpida desde 2018 o 2019, y ojalá sean muchos años más. Yo voy a dar lo mejor y creo que va a ser un gran espectáculo”.

Sobre los dichos de Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, acerca de la intención de reducir el calendario de torneos ATP 250 a partir de 2028, Martín Jaite explicó que, según lo conversado en las reuniones mantenidas con la ATP, no existe la voluntad de eliminar la gira sudamericana. Por el contrario, señaló que se trata de una de las giras que el organismo busca preservar de cara a 2028 y los años siguientes.

En ese sentido, remarcó que actualmente el foco está puesto en las ediciones 2026 y 2027, con el objetivo de seguir contando con jugadores de primer nivel, más allá de la oportunidad perdida de convertirse en un ATP 500. Además, destacó que el torneo es propietario de la licencia y que la empresa organizadora tiene la intención de darle continuidad, asegurando que, en la medida de lo posible, seguirán defendiendo el certamen, una postura que también comparten los jugadores, que continúan eligiendo disputar el torneo.

El correntino Lautaro Midón consiguió una invitación para disputar la clasificación del ATP 250 de Buenos Aires

Por último, Martín Jaite se refirió a los wild cards y al respaldo a los jóvenes argentinos, con especial mención a Lautaro Midón. El director del torneo explicó que el certamen cuenta con dos invitaciones para la clasificación y que una de ellas será destinada al correntino, quien se ganó ese lugar en la cancha a lo largo de la temporada 2025, disputando torneos en Argentina en el marco de un acuerdo entre la AAT y la Beca Galperin al Mérito, destinada a jugadores menores de 21 años.

Jaite consideró que Midón está preparado para afrontar una qualy y remarcó la importancia de elegir el momento adecuado para otorgar este tipo de oportunidades, ya que hacerlo de manera prematura puede resultar contraproducente. En ese sentido, destacó que el joven tenista ya demostró su nivel y subrayó que apoyar a los jugadores argentinos y hacerlo en el momento justo es una prioridad para la organización.