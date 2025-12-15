La medida que tomó Djokovic para “ganarle al tiempo” e intentar ganar su 25º Grand Slam a los 38 años

El festejo de Nole tras ganar el ATP 250 de Atenas a principios de noviembre (REUTERS/Louiza Vradi)

A los 38 años, Novak Djokovic, actual número cuatro del ranking ATP, ha dado un paso clave en su preparación para la temporada 2026, con el fin de “ganarle al tiempo”, como ilustró el diario Marca. Al incorporar al doctor Mark Kovacs como responsable de su preparación física. Esta decisión, confirmada por Marca, responde a la ambición del tenista serbio de conquistar su vigesimoquinto título de Grand Slam y prolongar su carrera profesional en un contexto de intensa competencia con figuras emergentes como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El primer gran objetivo de Djokovic y su nuevo equipo será el Open de Australia, que se celebrará en Melbourne del 18 de enero al 1 de febrero.

La llegada de Kovacs al equipo de Djokovic marca un nuevo capítulo en la estrategia del serbio para mantenerse en la élite del tenis mundial a los 38 años. El profesional supervisará todos los aspectos relacionados con el acondicionamiento físico, la prevención de lesiones, la biomecánica, la recuperación y la optimización del rendimiento en pista. Nole ha iniciado su pretemporada en Qatar y Atenas, tras renunciar a las ATP Finals y a la Copa Davis para centrarse en este nuevo ciclo de trabajo.

Mark Kovacs, extenista profesional y doctor en ciencias del deporte, cuenta con una sólida trayectoria en el alto rendimiento. Es director ejecutivo y cofundador de la International Tennis Performance Association (ITPA), una organización dedicada a la educación y certificación en aptitud física para el tenis. A lo largo de su carrera, Kovacs ha trabajado con destacados deportistas como John Isner, Madison Keys, Coco Gauff y Sloane Stephens, además de haber ocupado cargos ejecutivos en empresas como Pepsico, Gatorade y los Cleveland Cavaliers de la NBA. Su experiencia y conocimientos en fisiología del ejercicio y biomecánica lo convierten en una figura clave para los objetivos de Djokovic.

El contexto competitivo actual añade presión y motivación a la apuesta de Djokovic. Alcaraz y Sinner se han repartido los últimos ocho títulos de Grand Slam, consolidándose como los principales rivales del serbio en la lucha por los grandes trofeos. En este escenario, Djokovic busca no solo superar el récord de 24 Grand Slams que comparte con Margaret Court, sino también desafiar el paso del tiempo y mantenerse vigente frente a la nueva generación de tenistas.

La incorporación de Kovacs se suma a una serie de estrategias que Djokovic ha implementado a lo largo de su carrera para prolongar su rendimiento al máximo nivel. Desde 2010, el serbio ha priorizado el cuidado físico y la nutrición, adoptando una dieta estricta sin gluten, lácteos ni azúcar refinado tras ser diagnosticado con intolerancia al gluten y la lactosa por el nutricionista Igor Cetojevic. Estas medidas han sido fundamentales para evitar problemas de salud que afectaban su rendimiento, especialmente durante la gira europea de tierra batida. Además, el serbio ha manifestado en varias ocasiones su deseo de llegar en activo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un objetivo que sigue guiando sus decisiones profesionales.

En cuanto a la logística de la pretemporada, Djokovic inició su preparación en Qatar, donde mantiene vínculos comerciales, y posteriormente se trasladó a Atenas. El plan contempla viajar directamente a Melbourne en enero, sin disputar torneos previos, para afrontar el Open de Australia. Con su participación en el torneo australiano, Djokovic alcanzará 81 presencias en Grand Slams, igualando el récord de la Era Open que ostentan Feliciano López y Roger Federer.

A lo largo de su carrera, Djokovic ha demostrado una dedicación constante al cuidado de su cuerpo y a la búsqueda de la excelencia física, factores que han sido determinantes para su longevidad deportiva. Su determinación por mantenerse competitivo y alcanzar nuevos hitos sigue marcando el rumbo de su trayectoria, con la mirada puesta en los grandes escenarios del tenis mundial.