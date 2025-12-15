Deportes

El video que reveló la reacción de Scaloni en el golazo de Julián Álvarez contra Croacia en el Mundial 2022: el pálpito de Aimar

A casi tres años de la hazaña de Qatar, siguen apareciendo imágenes que ofrecen detalles curiosos sobre la gesta de la selección argentina

Se conoció como vivieron en el cuerpo técnico el tanto de Álvarez en las semifinales del Mundial 2022

El golazo de Julián Álvarez en el Mundial de Qatar 2022 contra Croacia marcó un punto de inflexión en las semifinales disputadas en el Estadio Lusail. El delantero convirtió el 2 a 0 parcial para la selección argentina -en el complemento él mismo puso el 3 a 0 final- con un tanto en el que corrió más de 50 metros a pura velocidad y garra para meterse adentro del arco. En el camino, soportó las múltiples arremetidas de los defensores rivales. Años más tarde y en la antesala de la Copa del Mundo 2026, se difundieron imágenes inéditas centradas en Lionel Scaloni y Pablo Aimar, quien lanzó un sorprendente vaticinio en el arranque de la jugada.

Con el resultado 1-0 a favor del combinado albiceleste tras la conversión de Lionel Messi de penal y el cronómetro marcando los 39 minutos del primer tiempo, Julián Álvarez protagonizó una jugada que quedó grabada en la memoria de los aficionados argentinos. El delantero, en ese entonces en el Manchester City y ahora en el Atlético de Madrid, inició su carrera detrás de la mitad de cancha, recorrió más de cincuenta metros y, tras sortear a varios defensores, definió con clase ante la salida del arquero croata Dominik Livaković. La acción, que significó el segundo tanto argentino, fue celebrada con una sonrisa cómplice por el propio jugador oriundo de Calchín.

En las últimas horas, se difundió un inédito video centrado en las reacciones del cuerpo técnico en el banco de suplentes, principalmente en Lionel Scaloni y Pablo Aimar, quien vive todos los encuentros a su lado. La secuencia logró capturar cómo en el momento en el que Argentina recupera la posesión de la pelota, tras una presión del propio Julián, y el Payasito le pega con el codo al entrenador, avisándole de su pálpito en la jugada de peligro.

El Gringo se puso de pie automáticamente para seguir el contraataque atentamente. No obstante, su celebración estuvo marcada por la cautela: no gritó en ningún momento y únicamente levantó sus brazos para festejar. Sin embargo, esto contrastó considerablemente con la imagen que dejó en los últimos compases de la semifinal contra Croacia, cuando el pasaje a la final del Mundial ya estaba prácticamente consumado.

Con el marcador 3-0 a favor de Argentina, el cuerpo técnico sintió el pase a la final del Mundial

En los minutos finales, cuando el árbitro anunció cinco minutos de adición y el reloj marcaba los 45 del segundo tiempo, las cámaras captaron una de las imágenes más emotivas del encuentro: parte del cuerpo técnico argentino, incluido Pablo Aimar, no pudo contener las lágrimas al comprender que el pase a la final era inminente. Mientras tanto, los jugadores en el banco se pusieron de pie, alentaron y cantaron, acompañando desde afuera a quienes defendían la ventaja en el campo.

Hemos vivido cosas muy fuertes en la selección. Hay tantos momentos entre los integrantes del cuerpo técnico, que creo que es positivo. Es positivo que estén los ex jugadores, lo mismo sucede en Croacia. Creo que tenemos un cuerpo técnico que vive para la selección. Que sufre como la hinchada. Para los que no son argentinos, es difícil verlo, pero creo que tenemos que buscar el equilibrio”, comentó en la conferencia de prensa posterior al encuentro Lionel Scaloni, explicando la emoción en el final.

Al mismo tiempo, destacó el aporte de Julián Álvarez: “El partido de Julián es muy bueno, no solo porque hizo dos goles, nos dio una mano bárbara en esos tres volantes que tenían ellos. Tiene un despliegue increíble, Con la edad que tiene es normal que se quiera comer el mundo y es un chico que lo que le decís, lo hace. Estamos contentos porque pudo plasmar en la red y eso está bien para un delantero”.

Pasaron los años y tanto Lionel Scaloni como Pablo Aimar se mantienen juntos en el cuerpo técnico de la selección argentina. A la par, con una Copa del Mundo y dos Copas Américas en la espalda, están a meses de afrontar un nuevo Mundial.

