Deportes

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

El club de Palermo consiguió su título 44° al derrotar en la final a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 2-1

El Buenos Aires Lawn Tennis
El Buenos Aires Lawn Tennis Club se proclamó campeón de la Liga de Primera División AAT (Crédito: Prensa AAT)

El Buenos Aires Lawn Tennis Club volvió a celebrar a lo grande y reafirmó su peso histórico en el tenis argentino al consagrarse campeón de la Liga de Primera División de la Asociación Argentina de Tenis, tras vencer por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires en una final intensa y cambiante, disputada sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López.

Ante tribunas colmadas y bajo la atenta mirada del capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, el equipo de Palermo logró adelantarse en la serie gracias a Juan Pablo Ficovich, quien protagonizó una notable reacción para quedarse con el primer punto. Luego de ceder el set inicial, el oriundo de Berazategui demostró un gran nivel y superó al brasileño Thiago Seyboth Wild por 3-6, 6-1 y 10-6.

Francisco Comesaña festejando la igauldad
Francisco Comesaña festejando la igauldad en la serie para Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires frente al Buenos Aires Lawn Tennis Club (Crédito: Prensa AAT)

La respuesta de GEBA no tardó en llegar. Francisco Comesaña fue el encargado de emparejar la final tras un duro cruce frente a Román Burruchaga. El marplatense dejó atrás un primer set adverso, dominó el segundo y, en un ajustado súper tie-brreak, sacó a relucir su experiencia para imponerse por 6-7, 6-2 y 12-10.

La consagración quedó entonces en manos del dobles, que ofreció un cierre vibrante y se extendió hasta entrada la noche. En un duelo cargado de tensión, Andrés Molteni y Federico Gómez marcaron la diferencia para el BALTC al superar a Sebastián Báez y Alejo Lingua Lavallén por 7-6, 6-7 y 10-7, desatando el festejo final.

Con este logro, el Buenos Aires Lawn Tennis Club alcanzó su 44° título en la historia del Interclubes, ampliando su condición de máximo ganador de una competencia centenaria y profundamente arraigada en el tenis nacional.

El camino del campeón comenzó en la Ronda Base, donde debutó con un contundente 3-0 frente a Ferrocarril General San Martín y luego sumó dos triunfos ajustados por 2-1 ante Atlético Monte Grande y Club Belgrano. Ya en Las Finales, el conjunto de Palermo dejó en el camino a Temperley en cuartos de final, superó por el mismo marcador a Harrods, Gath y Chaves en semifinales y selló el título frente a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

La competencia repartió un prize money total de 40 millones de pesos, una cifra que no se alcanzaba desde hacía 15 años: el club campeón recibirá $10 millones, el subcampeón $5 millones, mientras que Racing Club y Harrods, Gath y Chaves, semifinalistas, percibirán $2,5 millones cada uno.

Los jugadores del Buenos Aires
Los jugadores del Buenos Aires Lawn Tennis Club festejando el título obtenido (Crédito: Prensa AAT)

La ceremonia de premiación contó con la presencia de Florencia Labat, vicepresidenta 3ª de la AAT; Javier Frana; Rodolfo Etchegaray, Director General de Personal y Bienestar de la Fuerza Aérea Argentina; Alfonso Prat-Gay, Vicepresidente de Prestige Auto y representante exclusivo de Mercedes-Benz en la Argentina; Alfredo Pleguezuelos, integrante de la comisión de la Liga de Primera División; y el Brigadier Alejandro Biso, jefe de la sede Vicente López del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina.

Al tomar la palabra, Labat destacó: “Quiero felicitar tanto a GEBA como al Buenos Aires Lawn Tennis Club por la final que vivimos. Agradecer especialmente al Círculo de la Fuerza Aérea por abrirnos sus puertas y permitir que durante toda la semana se desarrollara La Semana del Tenis, con múltiples actividades más allá de la competencia. Y mi reconocimiento a todas las personas que trabajaron incansablemente para que este evento pudiera realizarse”.

