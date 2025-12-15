El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se proclamó campeón de la Liga de Primera División AAT (Crédito: Prensa AAT)

El Buenos Aires Lawn Tennis Club volvió a celebrar a lo grande y reafirmó su peso histórico en el tenis argentino al consagrarse campeón de la Liga de Primera División de la Asociación Argentina de Tenis, tras vencer por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires en una final intensa y cambiante, disputada sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López.

Ante tribunas colmadas y bajo la atenta mirada del capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, el equipo de Palermo logró adelantarse en la serie gracias a Juan Pablo Ficovich, quien protagonizó una notable reacción para quedarse con el primer punto. Luego de ceder el set inicial, el oriundo de Berazategui demostró un gran nivel y superó al brasileño Thiago Seyboth Wild por 3-6, 6-1 y 10-6.

Francisco Comesaña festejando la igauldad en la serie para Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires frente al Buenos Aires Lawn Tennis Club (Crédito: Prensa AAT)

La respuesta de GEBA no tardó en llegar. Francisco Comesaña fue el encargado de emparejar la final tras un duro cruce frente a Román Burruchaga. El marplatense dejó atrás un primer set adverso, dominó el segundo y, en un ajustado súper tie-brreak, sacó a relucir su experiencia para imponerse por 6-7, 6-2 y 12-10.

La consagración quedó entonces en manos del dobles, que ofreció un cierre vibrante y se extendió hasta entrada la noche. En un duelo cargado de tensión, Andrés Molteni y Federico Gómez marcaron la diferencia para el BALTC al superar a Sebastián Báez y Alejo Lingua Lavallén por 7-6, 6-7 y 10-7, desatando el festejo final.

Con este logro, el Buenos Aires Lawn Tennis Club alcanzó su 44° título en la historia del Interclubes, ampliando su condición de máximo ganador de una competencia centenaria y profundamente arraigada en el tenis nacional.

El camino del campeón comenzó en la Ronda Base, donde debutó con un contundente 3-0 frente a Ferrocarril General San Martín y luego sumó dos triunfos ajustados por 2-1 ante Atlético Monte Grande y Club Belgrano. Ya en Las Finales, el conjunto de Palermo dejó en el camino a Temperley en cuartos de final, superó por el mismo marcador a Harrods, Gath y Chaves en semifinales y selló el título frente a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

La competencia repartió un prize money total de 40 millones de pesos, una cifra que no se alcanzaba desde hacía 15 años: el club campeón recibirá $10 millones, el subcampeón $5 millones, mientras que Racing Club y Harrods, Gath y Chaves, semifinalistas, percibirán $2,5 millones cada uno.

Los jugadores del Buenos Aires Lawn Tennis Club festejando el título obtenido (Crédito: Prensa AAT)

La ceremonia de premiación contó con la presencia de Florencia Labat, vicepresidenta 3ª de la AAT; Javier Frana; Rodolfo Etchegaray, Director General de Personal y Bienestar de la Fuerza Aérea Argentina; Alfonso Prat-Gay, Vicepresidente de Prestige Auto y representante exclusivo de Mercedes-Benz en la Argentina; Alfredo Pleguezuelos, integrante de la comisión de la Liga de Primera División; y el Brigadier Alejandro Biso, jefe de la sede Vicente López del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina.

Al tomar la palabra, Labat destacó: “Quiero felicitar tanto a GEBA como al Buenos Aires Lawn Tennis Club por la final que vivimos. Agradecer especialmente al Círculo de la Fuerza Aérea por abrirnos sus puertas y permitir que durante toda la semana se desarrollara La Semana del Tenis, con múltiples actividades más allá de la competencia. Y mi reconocimiento a todas las personas que trabajaron incansablemente para que este evento pudiera realizarse”.