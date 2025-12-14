Taki Inoue, el piloto que tiene uno de los récords más desafortunados en la historia de la Fórmula 1

Inoue corrió para Simtek y Footwork entre 1994 y 1995, sin lograr sumar puntos en la máxima categoría (foto: Sporting News)

La Fórmula 1 es sinónimo de velocidad, tecnología de vanguardia y nombres que han inscrito su huella en la historia del automovilismo. Juan Manuel Fangio, Nikki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Max Verstappen son referentes obligados, cuyos logros en la pista despiertan admiración y respeto en todo el mundo. No obstante, el campeonato también está repleto de historias curiosas y protagonistas inesperados, capaces de captar la atención incluso fuera del círculo habitual de aficionados. Sin embargo, entre esos, destaca un nombre único: Taki Inoue.

El piloto japonés ocupa un lugar peculiar en la memoria de la categoría. No fue por podios, poles o récords de velocidad, sino por ostentar una marca que ningún otro piloto ha tenido: ser atropellado dos veces por un Safety Car durante la misma temporada.

La -insólita- historia de Inoue, lejos de pertenecer al anecdotario menor de la Fórmula 1, ilustra cómo incluso los últimos lugares en la parrilla pueden quedar para siempre en la memoria de este deporte.

Inoue a bordo del Footwork FA16, el monoplaza que utilizó durante la temporada 1995 (foto: Wikipedia)

Taki Inoue: el piloto que desafió las estadísticas

Inoue vivió su breve paso por la Fórmula 1. En 1994, corrió en el Gran Premio de Japón como segundo piloto de la escudería Simtek como prueba que hacía el equipo británico para encontrar al sucesor de Roland Ratzenberger, quien había fallecido en Imola ese mismo año. Se clasificó para la carrera en el último lugar y a las tres vueltas tuvo que abandonar tras sufrir un accidente.

Un año más tarde, en la temporada 1995, Taki arribó a la escudería Footwork gracias a que su principal patrocinador, Japan Tabacco, financió su llegada con 19 millones de dólares. Siendo compañero de equipo de los italianos Gianni Morbidelli y, posteriormente, de Max Papis, se esperaba que tuviese una redención luego de lo poco que había podido demostrar en Suzuka. Pero sus cifras, lejos de destacar, fueron decepcionantes.

Disputó 19 carreras, apenas pudo finalizar cinco de ellas y no logró sumar ni un solo punto, según detalla el sitio web oficial de las estadísticas de la F1. No obstante, el destino le reservó un episodio que ningún gran campeón pudo vivir: enfrentarse dos veces al peligro, no en la pista, sino de la mano de los vehículos que supuestamente garantizan la seguridad.

“Pensaba que los coches de Fórmula 1 eran peligrosos, pero, sin duda, he tenido más problemas con los coches de seguridad”, afirmó el propio Inoue en declaraciones levantadas por Motorsport Magazine, resumiendo con ironía el hilo conductor de su paso por el campeonato. El primer incidente se produjo durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco.

Con los frenos de su Footwork fallando, Inoue se vio obligado a detenerse en una curva para esperar la grúa. Fue entonces cuando el Safety Car apareció sin advertencia, perdió el control y lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente. De este modo, el japonés se convirtió en el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 arrollado por el coche de seguridad.

El destino, sin embargo, no había terminado con él. Apenas dos meses y medio después, en el Gran Premio de Hungría, el auto de Inoue volvió a fallar, esta vez con un conato de incendio. Ante el peligro, el piloto descendió del monoplaza en busca de un extintor. Cuando regresaba para intentar controlar el fuego, fue embestido nuevamente por el Safety Car, que se aproximó sin control. El accidente, registrado por las cámaras de televisión, le provocó varias fracturas en la pierna izquierda.

Inoue sufrió su primer accidente con el coche de seguridad durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco (foto: REUTERS)

Supervivencia y legado: de objeto de burla a figura de culto

Pese a la gravedad de ambos accidentes, Taki Inoue logró superar todos los golpes de la pista y del infortunio. Sobrevivió al impacto en Mónaco y a las fracturas en Hungría, una muestra de fortaleza que sorprende aún hoy en el ambiente del automovilismo.

Pero, lejos de ocultar su particular récord, el japonés ha hecho gala de un gran sentido del humor y autocrítica. En su cuenta en la red social X (ex Twitter), suele compartir referencias sobre estos episodios y tomar con deportividad los comentarios acerca de su puesto en los rankings de peores pilotos de la historia.

En el tiempo, la historia del japonés se ha transformado en una especie de mito dentro de la comunidad de la Fórmula 1. A diferencia de otras leyendas del automovilismo cuya grandeza radica en los títulos y las victorias, Inoue forma parte de ese selecto grupo de personajes que se ganaron la eternidad a través de la singularidad. Su nombre es citado en tertulias, recopilaciones y programas especializados como símbolo de lo impredecible que puede ser la vida dentro y fuera de la pista.

Tras finalizar la temporada 1995, Inoue tenía todo arreglado para fichar con Minardi. Pero dos semanas antes del inicio de comenzar, Japan Tabacco tuvo problemas para aportar el dinero y la escudería terminó fichando por Giancarlo Fisichella. De esta manera, la travesía del japonés en la élite del automovilismo llegó a su fin.

No obstante, lejos de alejarse de la exposición pública, participó incluso en campañas que ridiculizaban su fama, convirtiendo la mala suerte y los errores ajenos en una especie de marca personal. “Ahora me río en mi cuenta de X de los que me llaman el peor piloto de la historia”, comentó el piloto, quien lograra, sin quererlo, convertirse en un personaje de culto para los fanáticos del absurdo y lo inesperado.

En el Gran Premio de Hungría, Taki Inoue fue embestido nuevamente por el Safety Car mientras intentaba apagar un incendio en su monoplaza (foto: Facebook/Yoshiaki Hirano)

Un récord difícil de igualar en la Fórmula 1

La Fórmula 1, con su historial de éxitos, tragedias y anécdotas extravagantes, nunca deja de sorprender. El caso de Inoue ejemplifica que no solo las hazañas deportivas se quedan en la memoria colectiva. Su historia, marcada por la fatalidad y el humor, demuestra que la fama puede llegar de maneras inesperadas.

Hoy, lejos de los circuitos y la presión competitiva, su nombre aparece como una referencia obligada cada vez que se repasan los momentos más extraños de la categoría. Su legado no es el de las copas, sino el de sobrevivir a lo improbable y saber capitalizarlo con humor.