Bruno Cabral, la joya de River Plate que brilló en la Messi Cup: sus impactantes números y los poderosos que lo tienen en la mira

El año 2025 ha consolidado a Bruno Cabral como una de las grandes promesas de las divisiones juveniles de River Plate, tras una temporada en la que sus cifras goleadoras y su desempeño en la Messi Cup lo posicionaron como figura indiscutida. El elenco Millonario se impuso con dos tantos suyos en la final frente al Atlético Madrid y se quedó con la primera edición del certamen.

Con apenas 15 años, el delantero argentino de padres paraguayos cerró el año como el máximo artillero de todas las categorías del fútbol argentino y se proyecta como una de las apuestas más firmes del club de Núñez para el futuro.

El impacto de Cabral en la Messi Cup, el torneo internacional juvenil organizado por Lionel Messi y que reúne a las canteras más prestigiosas del mundo, fue determinante para el equipo dirigido por Martín Pellegrino. En ese certamen, el atacante marcó un triplete en la victoria 5-1 frente al Inter de Milán, anotó ante el Chelsea en semifinales y sumó dos tantos en la final contra el Atlético de Madrid, alcanzando un total de 7 goles en 4 partidos. Esta actuación lo consagró como la figura excluyente del equipo y le permitió, además, tomarse una fotografía con el propio astro rosarino.

*El segundo gol de Cabral en la final

La trayectoria de Bruno Ezequiel Cabral Galeano, nacido el 16 de agosto de 2010, comenzó en clubes de barrio como Los Leones de Lomas de Zamora, Fortín de Rivarola, Juncal FC y Parque Chas. Entre 2017 y 2022, formó parte de Camioneros, hasta que en 2023 fue captado por Gustavo Petrochelli para sumarse a la Pre Novena de River. Bastó una semana de entrenamientos para que el club decidiera ficharlo.

En 2024, Cabral debutó en las Inferiores de River y se consagró goleador de la Novena campeona con 26 goles. Al año siguiente, superó su propio registro al convertirse en el máximo artillero de la Octava campeona, con 34 goles, incluyendo un tanto en el Superclásico ante Boca Juniors. Su capacidad para mantener un alto nivel de eficacia lo distinguió como la carta ganadora de una camada juvenil que, bajo la conducción de Pellegrino, se destacó por su juego colectivo y su contundencia ofensiva.

Bruno Cabral, el juvenil de River que descolló en la Messi Cup (Instagram)

El rendimiento de Cabral no se limitó al ámbito de River. Con la selección argentina Sub 15, el delantero sumó 10 goles en 5 partidos durante la Liga Evolución de Conmebol, donde el equipo nacional finalizó como subcampeón tras caer ante Brasil.

Consultado por sus características de juego, Cabral explicó en una entrevista con Bolavip: “Me gusta salir del área para iniciar el ataque o ayudar en la recuperación, tiro diagonales y tengo potencia y velocidad para atacar y con buena definición”.

Además, reconoció que su referente en la posición es Julián Álvarez, actual delantero de la selección argentina y exjugador de River. “Es mi ídolo en mi puesto y lo trato de copiar”, expresó después de la final que consagró al Millonario, en diálogo con ESPN.

*La palabra de Cabral tras la consagración de River

El compromiso y la disciplina son facetas que caracterizan a Cabral en su proceso de formación. Según sus allegados, el joven es considerado “un profesional de 15 años”, ya que complementa su entrenamiento habitual con el acompañamiento de un psicólogo y un nutricionista. Además, sigue una rutina personalizada de movilidad y prevención de lesiones, y dedica tiempo específico al trabajo físico y técnico con la pelota.

Consultado por su capacidad goleadora, el juvenil contó su manera de afrontar el momento que está viviendo: “Lo trato de llevar tranquilo, si no hago goles no pasa nada. La verdad que estoy muy contento”.

Su desempeño ya hizo que los clubes de Europa posen sus ojos en él. Según informó el periodista especializado en el mercado de pases, Germán García Grova, Cabral está siendo seguido de cerca por el Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Sunderland de Inglaterra.