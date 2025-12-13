Cuánto dinero ganará el campeón del Torneo Clausura: la abismal diferencia con otras ligas de Sudamérica y Europa

Platense recibió un cheque de 500 mil dólares por ganar el Torneo Apertura por parte de la Conmebol

Esta noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se vivirá una apasionante final entre Racing y Estudiantes de La Plata para definir al campeón del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. Pese al prestigio que brinda y la posibilidad de clasificar de manera directa a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, el premio económico pareciera no estar equiparado con lo que brindan otros torneos.

Según le confiaron a Infobae, el campeón sumará un premio económico de 500.000 dólares (otorgado por la Conmebol, al igual que hace con el resto de las federaciones de Sudamérica) y el 70 % de la recaudación correspondiente a la final, descontados los gastos de organización.

Para la final del Clausura se pusieron a la venta un total de 33.500 entradas para la definición del torneo argentino (13.500 para el Pincha y 20 mil para la Academia), con valores que rondaban entre los 50 mil y 150 mil pesos. De esta manera, un promedio del valor que percibiría el vencedor del Clausura rondaría los 2.300.000.000 de pesos (aproximadamente 1.600.000 dólares). El monto fijo de 500.000 dólares entregada por la Confederación Sudamericana de Fútbol es el mismo que se abonó al vencedor del Torneo Apertura, Platense.

Estos montos ubican al certamen argentino por debajo de la mayoría de los campeonatos relevantes de Sudamérica y resultan todavía más modestos en comparación con lo que reparten las grandes ligas europeas. Incluso, es menor al que obtuvo el campeón de la serie B de Brasil, Coritiba, que se alzó con un equivalente a 648 mil dólares.

El acceso al título nacional otorga otro premio relevante: la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, que implica un ingreso base de 3 millones de dólares por la sola participación en la fase de grupos (si se tiene en cuenta lo repartido en la última edición). Según las cifras distribuidas en 2025, cada uno de los equipos que accedió a esa etapa, independientemente de los resultados obtenidos durante la competencia, percibe ese monto de Conmebol, lo que representa una de las principales fuentes de ingresos anuales para los clubes argentinos.

Racing y Estudiantes definirán este sábado al campeón del Torneo Clausura

Según develó DataRef, Brasil encabeza el ranking, con un premio para el campeón del Brasileirao que alcanza los 10 millones de dólares. Le siguen Uruguay y Bolivia, donde los clubes que conquistan el campeonato local perciben un millón de dólares en cada caso. Perú distribuye 650.000 dólares y Chile 600.000 dólares. Por debajo del estándar argentino aparecen Colombia y Ecuador, con 230.000 dólares destinados al primer puesto, y Paraguay cierra el listado con 128.000 dólares para su campeón.

Al comparar estos montos con los premios económicos que otorgan las principales ligas europeas, la brecha se vuelve mucho más considerable. El último campeón de la Serie A de Italia, Napoli, recibió 32.6 millones de euros (alrededor de 38 millones de dólares). En la Liga de España, según Marca, el Barcelona percibió 58 millones de euros (cerca de 68 millones de dólares), mientras que en la Premier League de Inglaterra, el Manchester City, según NBC, obtuvo 76.3 millones de euros (superando los 89 millones de dólares) como resultado de su campeonato.

Las cifras revelan una diferencia estructural: en Europa, el grueso de los premios proviene de la venta de derechos televisivos y acuerdos comerciales, que se distribuyen entre los clubes en función de su desempeño y audiencia a nivel global. En Sudamérica, la dependencia se mantiene en la recaudación local y la distribución directa de premios por parte de la Conmebol, lo que genera un escenario de menor competitividad.

El cierre de la temporada 2025 del fútbol argentino tiene previstas dos definiciones de peso. A la final del Torneo Clausura se suma el Trofeo de Campeones, que enfrentará al ganador del Apertura, Platense, y al campeón del Clausura. Este partido será el 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, un escenario con capacidad para 25.000 espectadores, donde participarán ambas parcialidades.