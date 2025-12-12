Deportes

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

El dirigente volvió a hablar sobre el DT al llegar a la cancha de Banfield, para la final del Trofeo de Campeones de la Reserva

Marcelo "Chelo" Delgado no confirmó a Claudio Úbeda como director técnico de Boca Juniors para 2026

El futuro de Claudio Úbeda al frente del plantel de Boca Juniors permanece en suspenso, pese a que su continuidad parecía encaminada para el ciclo 2026. Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, no confirmó que el DT siga a cargo del plantel profesional.

Mientras llegaba al estadio Florencio Sola para acompañar a los juveniles de Boca Juniors que ganaron 2-0 la final del Trofeo de Campeones ante Vélez, el Chelo Delgado se refirió otra vez al futuro de Úbeda en el banco de Boca Juniors y ante la consulta si podía ratificar su continuidad, contestó:Estamos analizando algunas cosas, todavía no está definido”, avisó el ex delantero, y enseguida dejó una frase que reabrió el interrogante: “Falta reunirnos todavía, No hablamos con Claudio”, señaló.

Esta afirmación cobra relevancia en un contexto donde la continuidad de Úbeda parecía un hecho, pero la ausencia de un encuentro formal entre las partes deja todo en pausa.

Boca Juniors no pudo clasificar a la final del Torneo Clausura al perder 1-0 con Racing en la Bombonera por la semifinal. No obstante, el equipo xeneize se había asegurado su presencia en la próxima Copa Libertadores donde pudo ingresar por ser uno de los mejores tres de la tabla anual. Ganar el segundo certamen de liga en el año le hubiese permitido ratificar un buen momento.

El último miércoles, el dirigente también explicó que la evaluación de la continuidad del técnico forma parte de un análisis más amplio que incluye la planificación de la pretemporada, la llegada de refuerzos y el regreso de más de veinte jugadores que estaban a préstamo.

El propio Delgado detalló: “Estamos analizando, tuvimos varias reuniones con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas. Más allá de la continuidad de Claudio, estamos evaluando pretemporada, refuerzos, nos vuelven muchos jugadores de los préstamos. Estamos trabajando en muchas cosas”, según sus palabras a Radio La Red.

En relación a las críticas surgidas tras la salida de Exequiel Zeballos en un partido reciente, Delgado explicó que las decisiones técnicas se toman en función del contexto y el estado físico de los jugadores: “Creo que con el diario del lunes uno puede analizar totalmente diferente. Sacar muchas conclusiones. Era un partido trabado, difícil, pero el entrenador toma decisiones. Él me dijo que el Chango estaba cansado, pero nada, son decisiones. A lo mejor, se habrá equivocado, pero la cosa ya sucedió. Hay que hacer un balance, lo que se hizo bien y mal, recuperarnos y armar todo para el próximo año”.

Al evaluar el desempeño de Boca Juniors en el Torneo Clausura, Delgado consideró que el balance fue positivo, aunque reconoció la dificultad del rival en la instancia decisiva: “El balance fue positivo, obviamente nos hubiese gustado seguir avanzando, pero nos tocó un rival duro y difícil. Sabíamos las cosas por las que nos jugábamos, fue un partido trabado, pero ellos (Racing) tuvieron las acciones y las aprovecharon”.

El club de la Ribera vive horas cruciales para definir la hoja de ruta del equipo de cara a 2026 con la ansiada participación en la Copa Libertadores, un certamen que no juega desde que fue finalista en 2023.

