Boca Juniors enfrenta a Vélez por la final del Trofeo de Campeones de la Reserva: hora, TV y formaciones

Boca y Vélez se enfrentan en la cancha de Banfield

Boca Juniors y Vélez definen este jueves el Trofeo de Campeones de la Reserva en el Estadio Florencio Sola entre el último campeón del Torneo Clausura y el dueño del Apertura del primer semestre, respectivamente. El árbitro será Facundo Fuentes, no habrá VAR y todo comienza desde las 20 con transmisión de LPF Play, ESPN, Disney+ y TNT Sports.

El Xeneize de Mariano Herrón viene con el envión de la plena competencia oficial después de haber levantado un nuevo título para las Inferiores de Brandsen 805. El conjunto porteño lideró la Zona A con 33 puntos en 16 presentaciones y en los cruces de eliminación directa despachó a Lanús y a Instituto en octavos y cuartos. Ya en semifinales, su víctima fue River Plate con una gran victoria 2-0 gracias a un doblete de Iker Zufiaurre. En el partido decisivo se impuso por penales a Gimnasia en la cancha de Banfield para quedarse con el Clausura.

Por otro lado, el Fortín de Marcelo Bravo tuvo un gran comienzo de año con su segundo lugar en la Zona B del Apertura con 31 unidades en 15 presentaciones, por detrás de River Plate (33). Eliminó a Tigre, Belgrano y Boca Juniors en su camino rumbo a la final, instancia en la que derrotó 3-1 a San Lorenzo en el Estadio Ciudad de Vicente López.

A pesar de no haberse clasificado a los playoffs del Clausura por terminar 11° en su grupo, Vélez aprovechó este parate en la competición local para realizar un viaje a México, donde le ganó al anfitrión Real Apodaca por 2-1 gracias a los goles de Bautista Ramírez y Alexis Pereyra para quedarse con el Torneo Internacional Premier Veracruz 2025. De esta manera, arriba con rodaje al Sur para dirimir quién es el mejor equipo del año.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, según aclaró la Liga Profesional en su página oficial.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Joaquín Ruiz; Tomás Aranda; Iker Zufiaurre y Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.

Vélez: Franco Villalba; Alexis Pereyra, Thiago Silvero, Lucio Valdez, Demian Domínguez; Matías Arias, Mirko Bruno, Francisco Pozzo; Alex Verón, Florián Monzón y Raúl Cabral. DT: Marcelo Bravo.

El cuerpo arbitral de Boca - Vélez

Árbitro: Facundo Fuentes.

Árbitro asistente 1: Federico Lapalma.

Árbitro asistente 2: Matías Pino.

Cuarto árbitro: Facundo Carretero.

Quinto árbitro: Ludmila Capelli.