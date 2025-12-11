Deportes

Boca Juniors enfrenta a Vélez por la final del Trofeo de Campeones de la Reserva: hora, TV y formaciones

El Xeneize y el Fortín ponen en juego el último título del año en la categoría que antecede a la Primera de cada club. Desde las 20 por LPF Play, ESPN, Disney+ y TNT Sports

Guardar
Boca y Vélez se enfrentan
Boca y Vélez se enfrentan en la cancha de Banfield

Boca Juniors y Vélez definen este jueves el Trofeo de Campeones de la Reserva en el Estadio Florencio Sola entre el último campeón del Torneo Clausura y el dueño del Apertura del primer semestre, respectivamente. El árbitro será Facundo Fuentes, no habrá VAR y todo comienza desde las 20 con transmisión de LPF Play, ESPN, Disney+ y TNT Sports.

El Xeneize de Mariano Herrón viene con el envión de la plena competencia oficial después de haber levantado un nuevo título para las Inferiores de Brandsen 805. El conjunto porteño lideró la Zona A con 33 puntos en 16 presentaciones y en los cruces de eliminación directa despachó a Lanús y a Instituto en octavos y cuartos. Ya en semifinales, su víctima fue River Plate con una gran victoria 2-0 gracias a un doblete de Iker Zufiaurre. En el partido decisivo se impuso por penales a Gimnasia en la cancha de Banfield para quedarse con el Clausura.

Por otro lado, el Fortín de Marcelo Bravo tuvo un gran comienzo de año con su segundo lugar en la Zona B del Apertura con 31 unidades en 15 presentaciones, por detrás de River Plate (33). Eliminó a Tigre, Belgrano y Boca Juniors en su camino rumbo a la final, instancia en la que derrotó 3-1 a San Lorenzo en el Estadio Ciudad de Vicente López.

A pesar de no haberse clasificado a los playoffs del Clausura por terminar 11° en su grupo, Vélez aprovechó este parate en la competición local para realizar un viaje a México, donde le ganó al anfitrión Real Apodaca por 2-1 gracias a los goles de Bautista Ramírez y Alexis Pereyra para quedarse con el Torneo Internacional Premier Veracruz 2025. De esta manera, arriba con rodaje al Sur para dirimir quién es el mejor equipo del año.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, según aclaró la Liga Profesional en su página oficial.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Joaquín Ruiz; Tomás Aranda; Iker Zufiaurre y Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.

Vélez: Franco Villalba; Alexis Pereyra, Thiago Silvero, Lucio Valdez, Demian Domínguez; Matías Arias, Mirko Bruno, Francisco Pozzo; Alex Verón, Florián Monzón y Raúl Cabral. DT: Marcelo Bravo.

El cuerpo arbitral de Boca - Vélez

Árbitro: Facundo Fuentes.

Árbitro asistente 1: Federico Lapalma.

Árbitro asistente 2: Matías Pino.

Cuarto árbitro: Facundo Carretero.

Quinto árbitro: Ludmila Capelli.

Temas Relacionados

Boca JuniorsVélezReservaTrofeo de Campeonesdeportes-argentina

Últimas Noticias

La imponente estatua de 21 metros con la que India homenajeará a Lionel Messi durante su visita

El astro argentino será parte de la gira especial “GOAT Tour” y el país asiático preparó una escultura de gran magnitud

La imponente estatua de 21

El video del accidente en el que quedó envuelto el histórico Williams de Carlos Reutemann en una competencia

El mítico vehículo con el que Lole obtuvo el subcampeonato en la temporada 1981 sufrió un accidente en Abu Dhabi

El video del accidente en

El sentido mensaje de Ángel Di María tras la salida de Ariel Holan de Rosario Central: la respuesta del entrenador

Fideo se expresó en redes sociales luego de la noticia del sorpresivo alejamiento del DT. El presidente del club, Gonzalo Belloso, también envió un mensaje

El sentido mensaje de Ángel

8 frases de Buffarini: de un gesto de Messi en la Selección a su áspero duelo con Cristiano Ronaldo y el día que lo buscó el City

El lateral derecho de 37 años recordó las citaciones del Patón Bauza a la Argentina, su cercanía a Leo en esas concentraciones y la ocasión en la que se enfrentó a CR7 en la final del Mundial de Clubes 2014

8 frases de Buffarini: de

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

La previsión de temperaturas extremas y condiciones meteorológicas adversas preocupa a organizadores, equipos y aficionados. Cuáles son los protocolos de prevención que se establecerán para garantizar la seguridad y el desarrollo de los partidos durante el torneo

¿El Mundial 2026 en jaque
MALDITOS NERDS
Call of Duty lidera el

Call of Duty lidera el ranking de Game Pass de 2025 en números de usuarios y horas jugadas

Monster Hunter Wilds presenta nuevos detalles de su próxima gran actualización

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

ENTRETENIMIENTO
La última polémica de Amy

La última polémica de Amy Winehouse: su padre y sus amigas se enfrentan en los tribunales por reliquias millonarias

La portada de revista que casi deja a Melissa Joan Hart sin ‘Sabrina, la bruja adolescente’: “Uno de los peores días de mi vida”

Johnny Depp conquista Japón con su regreso triunfal en la Comic-Con de Tokio 2025

PornHub revela los países que más consumieron pornografía este 2025

Andy Dick insiste en que no irá a rehabilitación tras una supuesta sobredosis

INFOBAE AMÉRICA

Un “acusado inocente”, una huella

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París